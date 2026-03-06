Narcotráfico: prorrogan por seis meses la prisión preventiva de Leonardo Airaldi por riesgo de fuga

El Tribunal Oral Federal de Paraná prorrogó por seis meses la prisión preventiva de Leonardo Airaldi, acusado de liderar una organización de narcotráfico.

El Tribunal Oral Federal de Paraná (TOF) prorrogó la prisión preventiva de Leonardo Airaldi, acusado de encabezar una organización dedicada al narcotráfico. La resolución, firmada este viernes por los jueces Noemí Berros, Mariela Rojas y José Marcía Escobar Cello, extiende el arresto por seis meses o hasta el dictado de la sentencia. Actualmente, está alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza (Unidad Residencial VI). El TOF consideró que existe peligro de fuga si recupera la libertad.

Cabe recordar que el 3 de marzo inició el juicio contra el extitular de la Sociedad Rural de Diamante, a quien se lo acusa del delito de organización y financiación de actividades de comercio de estupefacientes. En el banquillo también están otros integrantes de la supuesta banda: Roberto Fabián Coronel, Juan Andrés Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Sebastián Armocida, Joen Damián Schonfeld, Walter Gonzalo Olivero y Cristian Emanuel Sánchez. Mientras que otros cuatro fueron excluidos ya que se avanza con un juicio abreviado.

La acusación está a cargo del fiscal general José Ignacio Candioti, el fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy y el titular de la Procuración de Narcotráfico, Diego Iglesias.

La defensa de Airaldi, a cargo de Mariana Barbitta, viene solicitando la morigeración del arresto preventivo. Y ha recibido resoluciones adversas. La última fue este viernes. Al planteo de revocar el arresto se ha opuesto en todas las instancias el fiscal Candioti.

Las razones para seguir preso

En la resolución, a la que accedió UNO, el TOF indicó que hay razones para que Airaldi siga preso. En primer lugar, se remarcó que en una causa enfrenta un delito que prevé una pena que oscila entre ocho y veinte años de prisión y, en la segunda, ante una escala penal de cuatro a quince años de prisión.

Luego se remarcó que existe peligro de fuga por parte del ruralista: "A más de ello y de la subsistencia de las circunstancias que oportunamente justificaron dictar la prisión preventiva de Airaldi debe adicionarse que el debate oral público dio comienzo el pasado 3 de marzo del corriente año, que cuenta con un total de nueve (9) imputados y que durante su transcurso habrá de recepcionarse declaración a más de cuarenta testigos, lo que ha determinado que se programara su celebración en el curso de audiencias a realizarse hasta -al menos- el mes de junio. Todo ello aumenta la probabilidad de que el encausado, si recuperara su libertad al vencimiento del plazo establecido por el art. 1°, Ley 24.390, podría intentar fugarse y de ese modo sustraerse a la sustanciación del juicio y, consiguientemente, eludir la acción de la justicia".

Por esa razón, se decidió que siga preso en la cárcel de Ezeiza.

Airaldi

Las dos causas

El expediente santafesino se originó tras un operativo en agosto de 2022, cuando fueron secuestrados 29,491.81 kilos de cocaína en una vivienda de Puerto Gaboto, departamento San Jerónimo. La droga apareció ocultada bajo una cama, en 28 paquetes, en la casa alquilada por un puestero rural.

La acusación sostiene que, aunque el hallazgo se concretó en una vivienda, la logística, propiedades rurales y canales de transporte pertenecen a Airaldi, quien presuntamente utilizaba su estancia en una isla del río Paraná, con posible pista de aterrizaje clandestina, para coordinar operaciones de narcotráfico.

En tanto, en la Justicia Federal de Paraná, desde 2019 tramitó una causa que investigó a Airaldi y otras 13 personas por integrar una organización dedicada al narcotráfico, acusándolos de financiación, provisión, distribución, transporte, almacenamiento y venta de estupefacientes. Al juicio llegaron nueve procesados, ya que cuatro negocian un juicio abreviado.

Según la Fiscalía, la banda operó entre el 18 de junio de 2019 y el 8 de marzo de 2024, combinando logística terrestre y fluvial —desde estancias, islas del río Paraná, zonas rurales de Diamante, y con posibles vinculaciones con redes de distribución regional-.