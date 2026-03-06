Uno Entre Rios | Policiales | Narcotráfico

Narcotráfico: prorrogan por seis meses la prisión preventiva de Leonardo Airaldi por riesgo de fuga

El Tribunal Oral Federal de Paraná prorrogó por seis meses la prisión preventiva de Leonardo Airaldi, acusado de liderar una organización de narcotráfico.

6 de marzo 2026 · 13:49hs
Narcotráfico: prorrogan por seis meses la prisión preventiva de Leonardo Airaldi por riesgo de fuga

Foto: UNO/Gonzalo Núñez

El Tribunal Oral Federal de Paraná (TOF) prorrogó la prisión preventiva de Leonardo Airaldi, acusado de encabezar una organización dedicada al narcotráfico. La resolución, firmada este viernes por los jueces Noemí Berros, Mariela Rojas y José Marcía Escobar Cello, extiende el arresto por seis meses o hasta el dictado de la sentencia. Actualmente, está alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza (Unidad Residencial VI). El TOF consideró que existe peligro de fuga si recupera la libertad.

Cabe recordar que el 3 de marzo inició el juicio contra el extitular de la Sociedad Rural de Diamante, a quien se lo acusa del delito de organización y financiación de actividades de comercio de estupefacientes. En el banquillo también están otros integrantes de la supuesta banda: Roberto Fabián Coronel, Juan Andrés Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Sebastián Armocida, Joen Damián Schonfeld, Walter Gonzalo Olivero y Cristian Emanuel Sánchez. Mientras que otros cuatro fueron excluidos ya que se avanza con un juicio abreviado.

Leonardo Airaldi, extitular de la Sociedad Rural de Diamante, comenzó a ser juzgado por narcotráfico junto a otras ocho personas. Cuatro negocian un abreviado.

Narcotráfico: revelan que Airaldi tenía una pista de aterrizaje, armas, dólares y policías a su servicio

Leonardo Airaldi está acusado de organización y financiamiento de actividades de narcotráfico. Desde Ezeiza comparece online, ante el TOF de Paraná

Inició, vía zoom, el juicio contra Leonardo Airaldi y otros acusados por narcotráfico

La acusación está a cargo del fiscal general José Ignacio Candioti, el fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy y el titular de la Procuración de Narcotráfico, Diego Iglesias.

La defensa de Airaldi, a cargo de Mariana Barbitta, viene solicitando la morigeración del arresto preventivo. Y ha recibido resoluciones adversas. La última fue este viernes. Al planteo de revocar el arresto se ha opuesto en todas las instancias el fiscal Candioti.

Las razones para seguir preso

En la resolución, a la que accedió UNO, el TOF indicó que hay razones para que Airaldi siga preso. En primer lugar, se remarcó que en una causa enfrenta un delito que prevé una pena que oscila entre ocho y veinte años de prisión y, en la segunda, ante una escala penal de cuatro a quince años de prisión.

Luego se remarcó que existe peligro de fuga por parte del ruralista: "A más de ello y de la subsistencia de las circunstancias que oportunamente justificaron dictar la prisión preventiva de Airaldi debe adicionarse que el debate oral público dio comienzo el pasado 3 de marzo del corriente año, que cuenta con un total de nueve (9) imputados y que durante su transcurso habrá de recepcionarse declaración a más de cuarenta testigos, lo que ha determinado que se programara su celebración en el curso de audiencias a realizarse hasta -al menos- el mes de junio. Todo ello aumenta la probabilidad de que el encausado, si recuperara su libertad al vencimiento del plazo establecido por el art. 1°, Ley 24.390, podría intentar fugarse y de ese modo sustraerse a la sustanciación del juicio y, consiguientemente, eludir la acción de la justicia".

Por esa razón, se decidió que siga preso en la cárcel de Ezeiza.

Airaldi

LEER MÁS: Narcotráfico: revelan que Airaldi tenía una pista de aterrizaje, armas, dólares y policías a su servicio

Las dos causas

El expediente santafesino se originó tras un operativo en agosto de 2022, cuando fueron secuestrados 29,491.81 kilos de cocaína en una vivienda de Puerto Gaboto, departamento San Jerónimo. La droga apareció ocultada bajo una cama, en 28 paquetes, en la casa alquilada por un puestero rural.

La acusación sostiene que, aunque el hallazgo se concretó en una vivienda, la logística, propiedades rurales y canales de transporte pertenecen a Airaldi, quien presuntamente utilizaba su estancia en una isla del río Paraná, con posible pista de aterrizaje clandestina, para coordinar operaciones de narcotráfico.

En tanto, en la Justicia Federal de Paraná, desde 2019 tramitó una causa que investigó a Airaldi y otras 13 personas por integrar una organización dedicada al narcotráfico, acusándolos de financiación, provisión, distribución, transporte, almacenamiento y venta de estupefacientes. Al juicio llegaron nueve procesados, ya que cuatro negocian un juicio abreviado.

Según la Fiscalía, la banda operó entre el 18 de junio de 2019 y el 8 de marzo de 2024, combinando logística terrestre y fluvial —desde estancias, islas del río Paraná, zonas rurales de Diamante, y con posibles vinculaciones con redes de distribución regional-.

Narcotráfico Leonardo Airaldi prisión preventiva
Noticias relacionadas
El productor agropecuario Leonardo Airaldi quedó expuesto por la declaración de un preso.

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

El proyecto baja la edad de imputabilidad a 14 años. Opositores argumentan que no ataca el problema de base del delito relacionado a la pobreza y narcotrafico

Régimen Penal Juvenil: los puntos clave del proyecto que debate el Senado

La defensora de Leonardo Airaldi, Mariana Barbitta, volvió a pedir la suspensión del juicio por narcotráfico alegando falta de acceso a pruebas digitales.

La defensa de Airaldi volvió a pedir la suspensión del juicio por narcotráfico

crimen de luciano emeri: molaro y sotelo seguiran presos en la unidad penal de parana

Crimen de Luciano Emeri: Molaro y Sotelo seguirán presos en la Unidad Penal de Paraná

Ver comentarios

Lo último

Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

4 Empanadas Stand Up Club presenta Qué Varieté Teté

4 Empanadas Stand Up Club presenta "Qué Varieté Teté"

Ultimo Momento
Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

4 Empanadas Stand Up Club presenta Qué Varieté Teté

4 Empanadas Stand Up Club presenta "Qué Varieté Teté"

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026 en el género Ensayo

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026 en el género Ensayo

Samba na Esquina propone un sunset musical en la playa

Samba na Esquina propone un sunset musical en la playa

Policiales
Narcotráfico: prorrogan por seis meses la prisión preventiva de Leonardo Airaldi por riesgo de fuga

Narcotráfico: prorrogan por seis meses la prisión preventiva de Leonardo Airaldi por riesgo de fuga

Crimen de Luciano Emeri: Molaro y Sotelo seguirán presos en la Unidad Penal de Paraná

Crimen de Luciano Emeri: Molaro y Sotelo seguirán presos en la Unidad Penal de Paraná

Fue detenido por intentar extorsionar para devolver un celular

Fue detenido por intentar extorsionar para devolver un celular

Persecución en la Ruta 12: robaron mercadería de un camión y terminaron arrestados

Persecución en la Ruta 12: robaron mercadería de un camión y terminaron arrestados

Desmantelan un kiosco de droga en Paraná: un adolescente habría intentado quemar evidencia

Desmantelan un kiosco de droga en Paraná: un adolescente habría intentado quemar evidencia

Ovación
Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

Los Espinillos expresó su profundo dolor por la muerte de Juan Manuel Perillo

Los Espinillos expresó su profundo dolor por la muerte de Juan Manuel Perillo

La mala suerte marcó el final de Mattia Colnaghi en la primera práctica del GP de Australia en la Fórmula 3

La mala suerte marcó el final de Mattia Colnaghi en la primera práctica del GP de Australia en la Fórmula 3

Recreativo protagonizará una jornada histórica

Recreativo protagonizará una jornada histórica

Tras una dura batalla Soledad Rodríguez y Claudia Loza, tendrán su revancha

Tras una dura batalla Soledad Rodríguez y Claudia Loza, tendrán su revancha

La provincia
Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026 en el género Ensayo

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026 en el género Ensayo

José Allende: Coincidimos en que el objetivo es que la Caja de Jubilaciones sea viable por mucho más tiempo

José Allende: "Coincidimos en que el objetivo es que la Caja de Jubilaciones sea viable por mucho más tiempo"

Reclamo urgente: hospital de Entre Ríos expone deuda de obras sociales por casi 160 millones

Reclamo urgente: hospital de Entre Ríos expone deuda de obras sociales por casi 160 millones

El gobierno pagará la oferta salarial docente pese a que no fue aceptada en paritaria

El gobierno pagará la oferta salarial docente pese a que no fue aceptada en paritaria

Dejanos tu comentario