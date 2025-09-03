Uno Entre Rios | Ovación | Estudiantes de Paraná

Ranking Nacional de Clubes de Rugby: Estudiantes de Paraná, el 5° mejor equipo del país

Estudiantes de Paraná (5°), Paraná Rowing Club (41°) y Tilcara (86°) son los clubes entrerrianos destacados en el Ranking Nacional de Clubes de Rugby.

Gerónimo Flores

Por Gerónimo Flores

3 de septiembre 2025 · 15:04hs
Ranking Nacional de Clubes de Rugby: Estudiantes de Paraná

Foto: Gentileza/Jano Colcerniani

Ranking Nacional de Clubes de Rugby: Estudiantes de Paraná, el 5° mejor equipo del país.

En ausencia de un ranking oficial nacional, el sitio especializado Salida de 22 publicó su tradicional Ranking de Clubes de Rugby, actualizado al martes 2 de septiembre de 2025. El dato más destacado es la quinta posición del Club Atlético Estudiantes de Paraná (CAE), que confirma su gran presente y lo consolida como uno de los principales equipos del país.

El ranking, que abarca a más de 100 instituciones de diversas uniones y torneos, se elabora mediante un sistema de puntajes que premia los triunfos ante rivales de mayor jerarquía y penaliza las derrotas frente a equipos con menor rendimiento. A su vez, distingue entre los torneos disputados, siendo más estricta la puntuación en el Torneo del Interior (TDI) que en certámenes como la URBA o los regionales, donde las pérdidas de puntos son menores. En este contexto, los equipos entrerrianos han mostrado desempeños dispares, pero mantienen su presencia dentro del mapa competitivo nacional.

Estudiantes de Paraná y su historia en semifinales: hazañas, caídas y una nueva oportunidad.

Estudiantes de Paraná y su historia en semifinales: hazañas, caídas y una nueva oportunidad

Central Entrerriano formará parte de la Conferencia Sur en la Liga Argentina de Básquet

La Liga Argentina se disputará con 34 equipos, tres serán entrerrianos

Estudiantes de Paraná, entre los mejores del rugby nacional

Embed

El Albinegro, con 86,66 puntos, aparece en el 5° lugar del ranking, solo por detrás de clubes históricos como Belgrano Athletic, Jockey Club Córdoba, CASI y Duendes. Esta posición refleja la regularidad y el alto nivel competitivo del club en torneos regionales y nacionales, siendo uno de los principales animadores del TDI y una de las instituciones que más ha crecido en la última década.

Más atrás en la tabla, el Paraná Rowing Club figura en el puesto 41, con 71,99 puntos. El equipo Remero mantiene un rendimiento sólido en sus competencias, aunque sin los mismos resultados resonantes que lo acerquen a los primeros puestos. De todas formas, se mantiene como uno de los clubes referentes de la provincia.

Por último, Tilcara se ubica en el puesto 86, con 47,97 puntos. Si bien está lejos de los puestos de vanguardia, su inclusión en el ranking demuestra su continuidad competitiva y su rol formativo en el desarrollo del rugby entrerriano. El club de Sauce Montrull sigue apostando por un proyecto de base que prioriza el crecimiento institucional.

El sistema de puntuación implementado por Salida de 22 contempla tres escenarios principales. Una victoria esperada, de un equipo de mayor ranking, apenas suma puntos. Una victoria sorpresiva, de un equipo con menor ranking, puede mover significativamente la tabla. El empate solo otorga puntos al equipo que figura más abajo en la clasificación. Además, el tipo de torneo también influye: en el TDI, lo que gana uno lo pierde el otro en su totalidad, mientras que en la URBA y los regionales el perdedor pierde menos que lo que gana el vencedor.

De esta manera, semana a semana, los clubes suman o pierden puntos en función de sus resultados y rivales. La lógica es meritocrática: un equipo que vence a rivales fuertes progresa rápidamente, mientras que las derrotas ante equipos de menor jerarquía se castigan con fuerza.

Ranking completo nacional de clubes de rugby - Salida de 22 (martes 2 de septiembre de 2025)

  1. Belgrano Athletic Club - 90,20
  2. Jockey Club Córdoba - 89,25
  3. C.A.S.I. - 88,45
  4. Duendes - 87,18
  5. Estudiantes de Paraná - 86,66
  6. San Isidro Club (S.I.C.) - 86,10
  7. Newman - 85,95
  8. Marista Rugby Club - 84,86
  9. Los Tilos - 84,65
  10. Tucumán Rugby Club - 84,55
  11. Jockey Club Rosario - 84,30
  12. Alumni - 83,96
  13. Córdoba Athletic - 83,52
  14. Tala Rugby Club - 82,58
  15. Gimnasia y Esgrima de Rosario - 82,30
  16. Universitario de Córdoba - 82,22
  17. CURNE - 80,60
  18. La Tablada - 80,58
  19. Los Tordos - 80,53
  20. Hindú - 80,40
  21. Tucumán Lawn Tennis Club - 80,08
  22. Urú Curé - 78,60
  23. C.R.A.I. - 78,55
  24. Liceo de Mendoza - 78,48
  25. Regatas de Bella Vista - 78,40
  26. Natación y Gimnasia - 78,30
  27. Cardenales - 77,56
  28. Old Resian - 77,35
  29. Palermo Bajo - 77,30
  30. Mar del Plata Rugby Club - 76,86
  31. Santa Fe Rugby Club - 76,60
  32. Los Tarcos - 76,41
  33. C.U.B.A. - 76,16
  34. Buenos Aires Cricket & Rugby - 75,46
  35. Taraguy - 74,00
  36. La Plata Rugby Club - 73,37
  37. Huirapuca - 73,26
  38. San Luis - 73,19
  39. San Martín (Villa María) - 72,78
  40. San Juan Rugby Club - 72,34
  41. Paraná Rowing Club - 71,99
  42. Universitario de Tucumán - 71,44
  43. Tigres Rugby Club - 71,23
  44. Old Lions - 70,46
  45. C.P.B.M. - 70,24
  46. Sociedad Sportiva - 69,84
  47. U.N.S.J. - 68,99
  48. Neuquén Rugby Club - 68,43
  49. Mendoza Rugby Club - 67,02
  50. Jockey Club Villa María - 66,89
  51. Sporting Club - 65,81
  52. Jockey Club Tucumán - 65,75
  53. San José - 65,66
  54. Teque Rugby Club - 65,15
  55. CURDA - 63,39
  56. Universitario de Mar del Plata - 63,27
  57. Aranduroga - 61,19
  58. Jockey Club Venado Tuerto - 60,83
  59. Los Cardos - 60,80
  60. Atlético del Rosario - 59,88
  61. Jockey Club Salta - 58,63
  62. Carlos Paz Rugby Club - 58,54
  63. Los Matreros - 58,50
  64. San Patricio - 57,60
  65. Sixty Rugby Club - 56,02
  66. Puerto Madryn Rugby Club - 55,53
  67. Regatas Resistencia - 55,26
  68. Argentino (Bahía Blanca) - 54,92
  69. Gimnasia y Tiro - 54,84
  70. San Ignacio - 54,37
  71. CAPRI - 53,64
  72. Universitario de Rosario - 53,42
  73. Club Los 50 - 53,06
  74. Pueyrredón - 53,05
  75. Chenque Rugby Club - 52,70
  76. Pucará - 52,50
  77. Biguá Rugby Club - 52,02
  78. Champagnat - 51,50
  79. San Cirano - 50,82
  80. Lince Rugby Club - 50,71
  81. Marabunta Rugby Club - 50,63
  82. Comercial Rugby Club - 50,28
  83. Curupaytí - 49,68
  84. Santiago Lawn Tennis Club - 49,55
  85. Los Cuervos Rugby Club - 49,34
  86. Tilcara - 47,97
  87. Hurling - 47,48
  88. Los Teros Rugby Club - 47,40
  89. Baguales J.M. - 47,30
  90. San Andrés - 46,75
  91. Peumayén - 46,57
  92. Roca Rugby Club - 46,55
  93. Aguará - 46,28
  94. Lomas Athletic - 45,60
  95. Los Hurones - 45,52
  96. Córdoba Rugby - 45,45
  97. Olivos Rugby Club - 45,40
  98. Deportiva Francesa - 44,05
  99. Universitario de Salta - 43,97
  100. Jabalíes Rugby Club - 43,75
Estudiantes de Paraná Ranking Entre Ríos
Noticias relacionadas
Estudiantes es único líder del Clausura de la APB

APB: el duelo de líderes fue para Estudiantes

Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: Independiente tiene que pasar.

Néstor Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: "Independiente tiene que pasar"

La Aprevide analizó las imágenes y emitió su fallo.

Las sanciones de Aprevide a Independiente y Universidad de Chile tras los incidentes

La Selección Argentina entrenó en el predio de Ezeiza.

La Selección Argentina se entrenó con Messi: las dudas para recibir a Venezuela

Ver comentarios

Lo último

Noche franco–entrerriana: cine y teatro con Olivier Pascalin

Noche franco–entrerriana: cine y teatro con Olivier Pascalin

Desde Concepción del Uruguay, la CGT rechazó los intentos de censura a los periodistas

Desde Concepción del Uruguay, la CGT rechazó los intentos de censura a los periodistas

Ranking Nacional de Clubes de Rugby: Estudiantes de Paraná, el 5° mejor equipo del país

Ranking Nacional de Clubes de Rugby: Estudiantes de Paraná, el 5° mejor equipo del país

Ultimo Momento
Noche franco–entrerriana: cine y teatro con Olivier Pascalin

Noche franco–entrerriana: cine y teatro con Olivier Pascalin

Desde Concepción del Uruguay, la CGT rechazó los intentos de censura a los periodistas

Desde Concepción del Uruguay, la CGT rechazó los intentos de censura a los periodistas

Ranking Nacional de Clubes de Rugby: Estudiantes de Paraná, el 5° mejor equipo del país

Ranking Nacional de Clubes de Rugby: Estudiantes de Paraná, el 5° mejor equipo del país

Estados Unidos atacó una embarcación de Venezuela y mató once personas

Estados Unidos atacó una embarcación de Venezuela y mató once personas

Elisa Carrió dijo que está de novia y luego lo desmintió

Elisa Carrió dijo que está de novia y luego lo desmintió

Policiales
Echan a un funcionario de Concordia que fue allanado y detenido

Echan a un funcionario de Concordia que fue allanado y detenido

Pie de una momia en el Museo del Ovni: fallo parcial para Andrea Pérez Simondini

Pie de una momia en el Museo del Ovni: fallo parcial para Andrea Pérez Simondini

Un hombre de Federación fue condenado a 16 años de cárcel por violación

Un hombre de Federación fue condenado a 16 años de cárcel por violación

Grave accidente en Diamante: motociclista herida tras colisión con un auto

Grave accidente en Diamante: motociclista herida tras colisión con un auto

Gualeguay: un regatista mundial imputado por robo de hacienda

Gualeguay: un regatista mundial imputado por robo de hacienda

Ovación
Ranking Nacional de Clubes de Rugby: Estudiantes de Paraná, el 5° mejor equipo del país

Ranking Nacional de Clubes de Rugby: Estudiantes de Paraná, el 5° mejor equipo del país

APB: el duelo de líderes fue para Estudiantes

APB: el duelo de líderes fue para Estudiantes

La Liga Argentina se disputará con 34 equipos, tres serán entrerrianos

La Liga Argentina se disputará con 34 equipos, tres serán entrerrianos

La Selección Argentina se entrenó con Messi: las dudas para recibir a Venezuela

La Selección Argentina se entrenó con Messi: las dudas para recibir a Venezuela

Néstor Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: Independiente tiene que pasar

Néstor Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: "Independiente tiene que pasar"

La provincia
Desde Concepción del Uruguay, la CGT rechazó los intentos de censura a los periodistas

Desde Concepción del Uruguay, la CGT rechazó los intentos de censura a los periodistas

Entre Ríos dijo presente en el Argentina Fashion Week con Silvia Torres y su colección Arte y Flores

Entre Ríos dijo presente en el Argentina Fashion Week con Silvia Torres y su colección Arte y Flores

La Escuela Secundaria N°31 Benito Juárez de Concordia celebra 25 años

La Escuela Secundaria N°31 "Benito Juárez" de Concordia celebra 25 años

Entre Ríos superó registros históricos de lluvias en agosto

Entre Ríos superó registros históricos de lluvias en agosto

Este miércoles se celebra el Día del Pueblo Charrúa entrerriano

Este miércoles se celebra el Día del Pueblo Charrúa entrerriano

Dejanos tu comentario