Ranking Nacional de Clubes de Rugby: Estudiantes de Paraná, el 5° mejor equipo del país.

En ausencia de un ranking oficial nacional, el sitio especializado Salida de 22 publicó su tradicional Ranking de Clubes de Rugby, actualizado al martes 2 de septiembre de 2025. El dato más destacado es la quinta posición del Club Atlético Estudiantes de Paraná (CAE) , que confirma su gran presente y lo consolida como uno de los principales equipos del país.

El ranking, que abarca a más de 100 instituciones de diversas uniones y torneos, se elabora mediante un sistema de puntajes que premia los triunfos ante rivales de mayor jerarquía y penaliza las derrotas frente a equipos con menor rendimiento. A su vez, distingue entre los torneos disputados, siendo más estricta la puntuación en el Torneo del Interior (TDI) que en certámenes como la URBA o los regionales, donde las pérdidas de puntos son menores. En este contexto, los equipos entrerrianos han mostrado desempeños dispares, pero mantienen su presencia dentro del mapa competitivo nacional.

Estudiantes de Paraná, entre los mejores del rugby nacional

El Albinegro, con 86,66 puntos, aparece en el 5° lugar del ranking, solo por detrás de clubes históricos como Belgrano Athletic, Jockey Club Córdoba, CASI y Duendes. Esta posición refleja la regularidad y el alto nivel competitivo del club en torneos regionales y nacionales, siendo uno de los principales animadores del TDI y una de las instituciones que más ha crecido en la última década.

Más atrás en la tabla, el Paraná Rowing Club figura en el puesto 41, con 71,99 puntos. El equipo Remero mantiene un rendimiento sólido en sus competencias, aunque sin los mismos resultados resonantes que lo acerquen a los primeros puestos. De todas formas, se mantiene como uno de los clubes referentes de la provincia.

Por último, Tilcara se ubica en el puesto 86, con 47,97 puntos. Si bien está lejos de los puestos de vanguardia, su inclusión en el ranking demuestra su continuidad competitiva y su rol formativo en el desarrollo del rugby entrerriano. El club de Sauce Montrull sigue apostando por un proyecto de base que prioriza el crecimiento institucional.

El sistema de puntuación implementado por Salida de 22 contempla tres escenarios principales. Una victoria esperada, de un equipo de mayor ranking, apenas suma puntos. Una victoria sorpresiva, de un equipo con menor ranking, puede mover significativamente la tabla. El empate solo otorga puntos al equipo que figura más abajo en la clasificación. Además, el tipo de torneo también influye: en el TDI, lo que gana uno lo pierde el otro en su totalidad, mientras que en la URBA y los regionales el perdedor pierde menos que lo que gana el vencedor.

De esta manera, semana a semana, los clubes suman o pierden puntos en función de sus resultados y rivales. La lógica es meritocrática: un equipo que vence a rivales fuertes progresa rápidamente, mientras que las derrotas ante equipos de menor jerarquía se castigan con fuerza.

Ranking completo nacional de clubes de rugby - Salida de 22 (martes 2 de septiembre de 2025)