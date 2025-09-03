En ausencia de un ranking oficial nacional, el sitio especializado Salida de 22 publicó su tradicional Ranking de Clubes de Rugby, actualizado al martes 2 de septiembre de 2025. El dato más destacado es la quinta posición del Club Atlético Estudiantes de Paraná (CAE), que confirma su gran presente y lo consolida como uno de los principales equipos del país.
Ranking Nacional de Clubes de Rugby: Estudiantes de Paraná, el 5° mejor equipo del país
Estudiantes de Paraná (5°), Paraná Rowing Club (41°) y Tilcara (86°) son los clubes entrerrianos destacados en el Ranking Nacional de Clubes de Rugby.
Por Gerónimo Flores
El ranking, que abarca a más de 100 instituciones de diversas uniones y torneos, se elabora mediante un sistema de puntajes que premia los triunfos ante rivales de mayor jerarquía y penaliza las derrotas frente a equipos con menor rendimiento. A su vez, distingue entre los torneos disputados, siendo más estricta la puntuación en el Torneo del Interior (TDI) que en certámenes como la URBA o los regionales, donde las pérdidas de puntos son menores. En este contexto, los equipos entrerrianos han mostrado desempeños dispares, pero mantienen su presencia dentro del mapa competitivo nacional.
Estudiantes de Paraná, entre los mejores del rugby nacional
El Albinegro, con 86,66 puntos, aparece en el 5° lugar del ranking, solo por detrás de clubes históricos como Belgrano Athletic, Jockey Club Córdoba, CASI y Duendes. Esta posición refleja la regularidad y el alto nivel competitivo del club en torneos regionales y nacionales, siendo uno de los principales animadores del TDI y una de las instituciones que más ha crecido en la última década.
Más atrás en la tabla, el Paraná Rowing Club figura en el puesto 41, con 71,99 puntos. El equipo Remero mantiene un rendimiento sólido en sus competencias, aunque sin los mismos resultados resonantes que lo acerquen a los primeros puestos. De todas formas, se mantiene como uno de los clubes referentes de la provincia.
Por último, Tilcara se ubica en el puesto 86, con 47,97 puntos. Si bien está lejos de los puestos de vanguardia, su inclusión en el ranking demuestra su continuidad competitiva y su rol formativo en el desarrollo del rugby entrerriano. El club de Sauce Montrull sigue apostando por un proyecto de base que prioriza el crecimiento institucional.
El sistema de puntuación implementado por Salida de 22 contempla tres escenarios principales. Una victoria esperada, de un equipo de mayor ranking, apenas suma puntos. Una victoria sorpresiva, de un equipo con menor ranking, puede mover significativamente la tabla. El empate solo otorga puntos al equipo que figura más abajo en la clasificación. Además, el tipo de torneo también influye: en el TDI, lo que gana uno lo pierde el otro en su totalidad, mientras que en la URBA y los regionales el perdedor pierde menos que lo que gana el vencedor.
De esta manera, semana a semana, los clubes suman o pierden puntos en función de sus resultados y rivales. La lógica es meritocrática: un equipo que vence a rivales fuertes progresa rápidamente, mientras que las derrotas ante equipos de menor jerarquía se castigan con fuerza.
Ranking completo nacional de clubes de rugby - Salida de 22 (martes 2 de septiembre de 2025)
- Belgrano Athletic Club - 90,20
- Jockey Club Córdoba - 89,25
- C.A.S.I. - 88,45
- Duendes - 87,18
- Estudiantes de Paraná - 86,66
- San Isidro Club (S.I.C.) - 86,10
- Newman - 85,95
- Marista Rugby Club - 84,86
- Los Tilos - 84,65
- Tucumán Rugby Club - 84,55
- Jockey Club Rosario - 84,30
- Alumni - 83,96
- Córdoba Athletic - 83,52
- Tala Rugby Club - 82,58
- Gimnasia y Esgrima de Rosario - 82,30
- Universitario de Córdoba - 82,22
- CURNE - 80,60
- La Tablada - 80,58
- Los Tordos - 80,53
- Hindú - 80,40
- Tucumán Lawn Tennis Club - 80,08
- Urú Curé - 78,60
- C.R.A.I. - 78,55
- Liceo de Mendoza - 78,48
- Regatas de Bella Vista - 78,40
- Natación y Gimnasia - 78,30
- Cardenales - 77,56
- Old Resian - 77,35
- Palermo Bajo - 77,30
- Mar del Plata Rugby Club - 76,86
- Santa Fe Rugby Club - 76,60
- Los Tarcos - 76,41
- C.U.B.A. - 76,16
- Buenos Aires Cricket & Rugby - 75,46
- Taraguy - 74,00
- La Plata Rugby Club - 73,37
- Huirapuca - 73,26
- San Luis - 73,19
- San Martín (Villa María) - 72,78
- San Juan Rugby Club - 72,34
- Paraná Rowing Club - 71,99
- Universitario de Tucumán - 71,44
- Tigres Rugby Club - 71,23
- Old Lions - 70,46
- C.P.B.M. - 70,24
- Sociedad Sportiva - 69,84
- U.N.S.J. - 68,99
- Neuquén Rugby Club - 68,43
- Mendoza Rugby Club - 67,02
- Jockey Club Villa María - 66,89
- Sporting Club - 65,81
- Jockey Club Tucumán - 65,75
- San José - 65,66
- Teque Rugby Club - 65,15
- CURDA - 63,39
- Universitario de Mar del Plata - 63,27
- Aranduroga - 61,19
- Jockey Club Venado Tuerto - 60,83
- Los Cardos - 60,80
- Atlético del Rosario - 59,88
- Jockey Club Salta - 58,63
- Carlos Paz Rugby Club - 58,54
- Los Matreros - 58,50
- San Patricio - 57,60
- Sixty Rugby Club - 56,02
- Puerto Madryn Rugby Club - 55,53
- Regatas Resistencia - 55,26
- Argentino (Bahía Blanca) - 54,92
- Gimnasia y Tiro - 54,84
- San Ignacio - 54,37
- CAPRI - 53,64
- Universitario de Rosario - 53,42
- Club Los 50 - 53,06
- Pueyrredón - 53,05
- Chenque Rugby Club - 52,70
- Pucará - 52,50
- Biguá Rugby Club - 52,02
- Champagnat - 51,50
- San Cirano - 50,82
- Lince Rugby Club - 50,71
- Marabunta Rugby Club - 50,63
- Comercial Rugby Club - 50,28
- Curupaytí - 49,68
- Santiago Lawn Tennis Club - 49,55
- Los Cuervos Rugby Club - 49,34
- Tilcara - 47,97
- Hurling - 47,48
- Los Teros Rugby Club - 47,40
- Baguales J.M. - 47,30
- San Andrés - 46,75
- Peumayén - 46,57
- Roca Rugby Club - 46,55
- Aguará - 46,28
- Lomas Athletic - 45,60
- Los Hurones - 45,52
- Córdoba Rugby - 45,45
- Olivos Rugby Club - 45,40
- Deportiva Francesa - 44,05
- Universitario de Salta - 43,97
- Jabalíes Rugby Club - 43,75