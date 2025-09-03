Uno Entre Rios | Ovación | Liga Argentina

La Liga Argentina se disputará con 34 equipos, tres serán entrerrianos

La Liga Argentina amplió la cantidad de equipos. Central Entrerriano, La Unión de Colón y Tomás de Rocamora serán los representantes provinciales.

3 de septiembre 2025 · 11:23hs
Central Entrerriano formará parte de la Conferencia Sur en la Liga Argentina de Básquet

Central Entrerriano formará parte de la Conferencia Sur en la Liga Argentina de Básquet

La Mesa Directiva de la Asociación de Clubes (ADC) confirmó que la temporada 2025/26 de La Liga Argentina se disputará con 34 clubes. Tres de ellos representarán a Entre Ríos: La Unión de Colón, Tomás de Rocamora y Central Entrerriano de Gualeguaychú, flamante campeón de la Liga Federal.

La categoría verá ampliada su cantidad de equipos a 34 (17 por Conferencia), siendo las caras nuevas Hindú Club de Córdoba, Bochas de Colonia Caroya y Huracán de Las Heras, además de los ascendidos desde La Liga Federal: Central Entrerriano de Gualeguaychú y Santa Paula de Galvez.

Joaquín Folmer viene de disputar con la Selección Argentina el Mundial U19 en Suiza.

El crespense Joaquín Folmer jugará en Hindú de Córdoba

Estudiantes es único líder del Clausura de la APB

APB: el duelo de líderes fue para Estudiantes

Por otra parte, Hispano Americano de Río Gallegos decidió vender su plaza y Zárate Basket, descendido, optó por no participar de la categoría. Asímismo, tal cual se informara oportunamente, Riachuelo intercambió su plaza con la Asociación de Clubes y disputará La Liga Argentina bajo el nombre de Fusión Riojana.

Como se jugará la Liga Argentina

La temporada 2025/26 de la segunda categoría profesional del básquet argentino comenzará los primeros días de noviembre. Se disputará un torneo único dividido en dos conferencias con formato todos contra todos.

Para el ordenamiento de las Conferencias, el Departamento de Competencias tomó el menor recorrido posible de las mismas y de cada uno de los clubes en busca de la optimización logística.

La fase regular culminará a finales de marzo 2026 para dar paso a los playoffs. En esa instancia, los equipos ubicados de primer al cuarto puesto esperarán la Reclasificación del quinto al 12º lugar.

La serie de octavos de final se disputará dentro de cada conferencia y en cuartos de final los mejores cuatro equipos de la Conferencia Norte y los cuatro mejores equipos de la Conferencia Sur se cruzarán entre sí. Las Finales definirán el ascendido a La Liga Nacional 2026/27.

Los equipos que competirán con los representantes entrerrianos

Central Entrerriano, La Unión de Colón y Tomás de Rocamora formarán parte de la Conferencia Sur.

Los grupos quedaron definidos de la siguiente manera

CONFERENCIA NORTE

Amancay de La Rioja

Barrio Parque de Córdoba

Bochas de Colonia Caroya

Colón de Santa Fe

Comunicaciones de Mercedes

Estudiantes de Tucumán

Fusión Riojana

Hindú de Córdoba

Huracán de Las Heras

Independiente de Santiago del Estero

Jujuy Básquet

Rivadavia de Mendoza

Salta Basket

San Isidro de San Francisco

Santa Paula de Galvez

Sportivo Suardi

Villa San Martín de Resistencia

CONFERENCIA SUR

Centenario de Venado Tuerto

Central Entrerriano de Gualeguaychú

Ciclista Juninense

Deportivo Norte de Armstrong

Deportivo Viedma

El Talar

Gimnasia y Esgrima La Plata

La Unión de Colón

Lanús

Pergamino Básquet

Pico Football Club

Provincial de Rosario

Quilmes de Mar del Plata

Racing de Avellaneda

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay

Unión de Mar del Plata

Villa Mitre de Bahía Blanca

Liga Argentina Central Entrerriano La Unión
Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: Independiente tiene que pasar.

Néstor Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: "Independiente tiene que pasar"

La Aprevide analizó las imágenes y emitió su fallo.

Las sanciones de Aprevide a Independiente y Universidad de Chile tras los incidentes

La Selección Argentina entrenó en el predio de Ezeiza.

La Selección Argentina se entrenó con Messi: las dudas para recibir a Venezuela

El momento en el que Fernando Gago se retiraba insultado de la cancha.

Fernando Gago se fue abucheado y agredido en México

