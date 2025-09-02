Uno Entre Rios | Policiales | Diamante

Grave accidente en Diamante: motociclista herida tras colisión con un auto

Un violento choque sacudió la intersección de las calles Falucho y Elio H. Gieco, en Diamante, cuando colisionaron un automóvil y una motocicleta.

2 de septiembre 2025 · 22:21hs
El accidente dejó una mujer herida en Diamante.

Gentileza Neo Net Diamante

El accidente dejó una mujer herida en Diamante.

En las primeras horas de la noche de este martes, un violento choque sacudió la intersección de las calles Falucho y Elio H. Gieco, en Diamante, cuando un automóvil y una motocicleta colisionaron. El accidente dejó un saldo de una persona gravemente herida y generó conmoción entre los vecinos de la zona.

El accidente en Diamante

La víctima, una mujer que conducía una motocicleta Zanella 110 cc, sufrió lesiones severas, incluyendo una posible fractura expuesta. Fue trasladada de urgencia al Hospital San José por una ambulancia que acudió rápidamente al lugar. Las autoridades médicas trabajan para estabilizarla, mientras se espera un reporte detallado sobre su estado.

Gualeguay: un regatista mundial imputado por robo de hacienda.

Gualeguay: un regatista mundial imputado por robo de hacienda

El Tribunal Oral Federal de Paraná concedió un recurso de casación contra la condena por el incendio en las islas del Delta.

Apicultores apelaron la condena por el incendio en las islas del Delta

El otro vehículo involucrado, un Renault Clio, resultó con daños significativos en su parte frontal, aunque su conductor salió ileso, según los primeros reportes. Personal de la Jefatura Departamental de Diamante intervino en el lugar para realizar las pericias correspondientes y esclarecer las circunstancias del accidente, que aún están bajo investigación.

La intersección donde ocurrió el choque es conocida por ser un punto conflictivo, con frecuentes quejas de los vecinos sobre el exceso de velocidad de automovilistas y motociclistas. Aunque no se ha confirmado que este factor haya sido determinante en el incidente, los comentarios de la comunidad destacan la necesidad de mayores controles viales en la zona.

Las autoridades de la Jefatura Departamental prometieron brindar un informe oficial en las próximas horas para aclarar las causas del accidente. Mientras tanto, la comunidad de Diamante permanece atenta al estado de salud de la motociclista y espera medidas que refuercen la seguridad en las calles de la ciudad, informó Neo Net.

Diamante accidente motocicleta
Noticias relacionadas
La Justicia impuso esa pena a un hombre que fue declarado culpable de abuso por un jurado popular. Fue alojado en la Unidad Penal de Paraná.

Paraná: aplican 19 años de prisión a un hombre por abuso sexual

La autopsia preliminar de la beba Valentina confirmaría la versión médica inicial, informó el abogado de la familia. Pidió contención para la familia.

Hospital Masvernat: autopsia a la beba Valentina confirmaría versión clínica

Investigarán las cuentas bancarias por defraudación al Estado y al Arzobispado en más de $93 millones en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Un automóvil Citroën C4 derrapó y volcó bajo una intensa lluvia a la altura del Club Tilcara, en la ruta 18.

Ruta 18: se produjo un vuelco bajo la lluvia

Ver comentarios

Lo último

Una nueva aerolínea conectará Paraná con Aeroparque en Buenos Aires

Una nueva aerolínea conectará Paraná con Aeroparque en Buenos Aires

Grave accidente en Diamante: motociclista herida tras colisión con un auto

Grave accidente en Diamante: motociclista herida tras colisión con un auto

El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para una parte de Entre Ríos

El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para una parte de Entre Ríos

Ultimo Momento
Una nueva aerolínea conectará Paraná con Aeroparque en Buenos Aires

Una nueva aerolínea conectará Paraná con Aeroparque en Buenos Aires

Grave accidente en Diamante: motociclista herida tras colisión con un auto

Grave accidente en Diamante: motociclista herida tras colisión con un auto

El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para una parte de Entre Ríos

El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para una parte de Entre Ríos

Néstor Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: Independiente tiene que pasar

Néstor Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: "Independiente tiene que pasar"

El Arzobispado de Paraná brindó un comunicado por el desvío de fondos

El Arzobispado de Paraná brindó un comunicado por el desvío de fondos

Policiales
Grave accidente en Diamante: motociclista herida tras colisión con un auto

Grave accidente en Diamante: motociclista herida tras colisión con un auto

Gualeguay: un regatista mundial imputado por robo de hacienda

Gualeguay: un regatista mundial imputado por robo de hacienda

Apicultores apelaron la condena por el incendio en las islas del Delta

Apicultores apelaron la condena por el incendio en las islas del Delta

Paraná: aplican 19 años de prisión a un hombre por abuso sexual

Paraná: aplican 19 años de prisión a un hombre por abuso sexual

Hospital Masvernat: autopsia a la beba Valentina confirmaría versión clínica

Hospital Masvernat: autopsia a la beba Valentina confirmaría versión clínica

Ovación
Néstor Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: Independiente tiene que pasar

Néstor Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: "Independiente tiene que pasar"

La Selección Argentina se entrenó con Messi: las dudas para recibir a Venezuela

La Selección Argentina se entrenó con Messi: las dudas para recibir a Venezuela

Sóftbol: Intentaron robar en la cancha de Patronato y en Sóftbol Play

Sóftbol: Intentaron robar en la cancha de Patronato y en Sóftbol Play

Las sanciones de Aprevide a Independiente y Universidad de Chile tras los incidentes

Las sanciones de Aprevide a Independiente y Universidad de Chile tras los incidentes

Regatas Uruguay fue subcampeón provincial tras una final vibrante ante Rocamora

Regatas Uruguay fue subcampeón provincial tras una final vibrante ante Rocamora

La provincia
Una nueva aerolínea conectará Paraná con Aeroparque en Buenos Aires

Una nueva aerolínea conectará Paraná con Aeroparque en Buenos Aires

El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para una parte de Entre Ríos

El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para una parte de Entre Ríos

El Arzobispado de Paraná brindó un comunicado por el desvío de fondos

El Arzobispado de Paraná brindó un comunicado por el desvío de fondos

Castración: la Municipalidad de Paraná informó que el quirófano móvil recorrerá cuatro barrios en septiembre

Castración: la Municipalidad de Paraná informó que el quirófano móvil recorrerá cuatro barrios en septiembre

Salud Mental: el Plenario del Órgano de Revisión realizó su reunión mensual

Salud Mental: el Plenario del Órgano de Revisión realizó su reunión mensual

Dejanos tu comentario