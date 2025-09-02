Grave accidente en Diamante: motociclista herida tras colisión con un auto

Un violento choque sacudió la intersección de las calles Falucho y Elio H. Gieco, en Diamante, cuando colisionaron un automóvil y una motocicleta.

En las primeras horas de la noche de este martes, un violento choque sacudió la intersección de las calles Falucho y Elio H. Gieco, en Diamante , cuando un automóvil y una motocicleta colisionaron. El accidente dejó un saldo de una persona gravemente herida y generó conmoción entre los vecinos de la zona.

La víctima, una mujer que conducía una motocicleta Zanella 110 cc, sufrió lesiones severas, incluyendo una posible fractura expuesta. Fue trasladada de urgencia al Hospital San José por una ambulancia que acudió rápidamente al lugar. Las autoridades médicas trabajan para estabilizarla, mientras se espera un reporte detallado sobre su estado.

El otro vehículo involucrado, un Renault Clio, resultó con daños significativos en su parte frontal, aunque su conductor salió ileso, según los primeros reportes. Personal de la Jefatura Departamental de Diamante intervino en el lugar para realizar las pericias correspondientes y esclarecer las circunstancias del accidente, que aún están bajo investigación.

La intersección donde ocurrió el choque es conocida por ser un punto conflictivo, con frecuentes quejas de los vecinos sobre el exceso de velocidad de automovilistas y motociclistas. Aunque no se ha confirmado que este factor haya sido determinante en el incidente, los comentarios de la comunidad destacan la necesidad de mayores controles viales en la zona.

Las autoridades de la Jefatura Departamental prometieron brindar un informe oficial en las próximas horas para aclarar las causas del accidente. Mientras tanto, la comunidad de Diamante permanece atenta al estado de salud de la motociclista y espera medidas que refuercen la seguridad en las calles de la ciudad, informó Neo Net.