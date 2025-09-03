Uno Entre Rios | El Mundo | Estados Unidos

Estados Unidos atacó una embarcación de Venezuela y mató once personas

El ataque se produjo en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por la presencia de buques de guerra en aguas del Caribe

3 de septiembre 2025 · 14:57hs
El ataque se produjo en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por la presencia de buques de guerra en aguas del Caribe 

El ataque se produjo en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por la presencia de buques de guerra en aguas del Caribe 

Donald Trump justificó el "ataque letal" a una embarcación de Venezuela en aguas del mar Caribe argumentando que cargaba "drogas".

El presidente de Estados Unidos y su secretario de Estado, Marco Rubio, informaron que las fuerzas armadas estadounidenses realizaron este martes un "ataque letal" contra una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela en aguas del Caribe.

Kristi Noem impulsó el acuerdo sin la debida coordinación previa con el Departamento de EstadoFotografía: Agencia NA

Estados Unidos frenó el acuerdo de exención de visas para Argentina

Javier Milei suspendió su presencia en el show de Fátima Florez en Las Vegas pero viajará a Los Ángeles a evento privado organizado por el economista Milken.

Javier Milei suspendió su presencia en el show de Fátima Florez en Las Vegas

trump (2)

El ataque se produjo en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas por la presencia de buques de guerra en aguas cercanas a Venezuela.

Trump afirmó que, por orden suya, su ejército efectuó "un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados positivamente en el área encargada al Comando Sur" del ejército estadounidense.

"El ataque se produjo mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El ataque causó la muerte de 11 terroristas", indicó Trump en una publicación de su plataforma Truth Social.

Por su parte, el secretario Rubio confirmó lo dicho por Trump en su cuenta de X: "Hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada".

Estados Unidos Venezuela Donald Trump Nicolás Maduro drogas
Noticias relacionadas
La cantante Emilia Mernes no logró llenar el teatro donde se presentó en Miami. Destacaron la poca concurrencia. Le criticaron la falta de carisma y poca desenvoltura en el escenario 

Emilia Mernes en Miami no llenó el teatro y recibió fuertes críticas

Donald Trump anunció que fuerzas de EE.UU. hundieron una embarcación con drogas procedente de Venezuela.

Donald Trump anunció que fuerzas de EE.UU. hundieron una embarcación con drogas procedente de Venezuela

De magnitud 6,0 el terremoto de Afganistán ya dejó un saldo de 3.251 heridos. La mayor parte de la devastación se produjo en Nurgal, Suki, Watapur y Chapa Dara.

Afganistán: se eleva a 1.100 el número de muertos por el terremoto

Se trata del alerta OMS 4/2025 que detalla la existencia de informes de un brote mortal de infecciones bacterianas en Argentina por fentanilo contaminado

OMS emitió alerta por el fentanilo contaminado en Argentina

Ver comentarios

Lo último

Noche franco–entrerriana: cine y teatro con Olivier Pascalin

Noche franco–entrerriana: cine y teatro con Olivier Pascalin

Desde Concepción del Uruguay, la CGT rechazó los intentos de censura a los periodistas

Desde Concepción del Uruguay, la CGT rechazó los intentos de censura a los periodistas

Ranking Nacional de Clubes de Rugby: Estudiantes de Paraná, el 5° mejor equipo del país

Ranking Nacional de Clubes de Rugby: Estudiantes de Paraná, el 5° mejor equipo del país

Ultimo Momento
Noche franco–entrerriana: cine y teatro con Olivier Pascalin

Noche franco–entrerriana: cine y teatro con Olivier Pascalin

Desde Concepción del Uruguay, la CGT rechazó los intentos de censura a los periodistas

Desde Concepción del Uruguay, la CGT rechazó los intentos de censura a los periodistas

Ranking Nacional de Clubes de Rugby: Estudiantes de Paraná, el 5° mejor equipo del país

Ranking Nacional de Clubes de Rugby: Estudiantes de Paraná, el 5° mejor equipo del país

Estados Unidos atacó una embarcación de Venezuela y mató once personas

Estados Unidos atacó una embarcación de Venezuela y mató once personas

Elisa Carrió dijo que está de novia y luego lo desmintió

Elisa Carrió dijo que está de novia y luego lo desmintió

Policiales
Echan a un funcionario de Concordia que fue allanado y detenido

Echan a un funcionario de Concordia que fue allanado y detenido

Pie de una momia en el Museo del Ovni: fallo parcial para Andrea Pérez Simondini

Pie de una momia en el Museo del Ovni: fallo parcial para Andrea Pérez Simondini

Un hombre de Federación fue condenado a 16 años de cárcel por violación

Un hombre de Federación fue condenado a 16 años de cárcel por violación

Grave accidente en Diamante: motociclista herida tras colisión con un auto

Grave accidente en Diamante: motociclista herida tras colisión con un auto

Gualeguay: un regatista mundial imputado por robo de hacienda

Gualeguay: un regatista mundial imputado por robo de hacienda

Ovación
Ranking Nacional de Clubes de Rugby: Estudiantes de Paraná, el 5° mejor equipo del país

Ranking Nacional de Clubes de Rugby: Estudiantes de Paraná, el 5° mejor equipo del país

APB: el duelo de líderes fue para Estudiantes

APB: el duelo de líderes fue para Estudiantes

La Liga Argentina se disputará con 34 equipos, tres serán entrerrianos

La Liga Argentina se disputará con 34 equipos, tres serán entrerrianos

La Selección Argentina se entrenó con Messi: las dudas para recibir a Venezuela

La Selección Argentina se entrenó con Messi: las dudas para recibir a Venezuela

Néstor Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: Independiente tiene que pasar

Néstor Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: "Independiente tiene que pasar"

La provincia
Desde Concepción del Uruguay, la CGT rechazó los intentos de censura a los periodistas

Desde Concepción del Uruguay, la CGT rechazó los intentos de censura a los periodistas

Entre Ríos dijo presente en el Argentina Fashion Week con Silvia Torres y su colección Arte y Flores

Entre Ríos dijo presente en el Argentina Fashion Week con Silvia Torres y su colección Arte y Flores

La Escuela Secundaria N°31 Benito Juárez de Concordia celebra 25 años

La Escuela Secundaria N°31 "Benito Juárez" de Concordia celebra 25 años

Entre Ríos superó registros históricos de lluvias en agosto

Entre Ríos superó registros históricos de lluvias en agosto

Este miércoles se celebra el Día del Pueblo Charrúa entrerriano

Este miércoles se celebra el Día del Pueblo Charrúa entrerriano

Dejanos tu comentario