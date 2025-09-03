Estados Unidos atacó una embarcación de Venezuela y mató once personas

El ataque se produjo en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por la presencia de buques de guerra en aguas del Caribe

Donald Trump justificó el "ataque letal" a una embarcación de Venezuela en aguas del mar Caribe argumentando que cargaba "drogas".

El presidente de Estados Unidos y su secretario de Estado, Marco Rubio, informaron que las fuerzas armadas estadounidenses realizaron este martes un "ataque letal" contra una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela en aguas del Caribe.

El ataque se produjo en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas por la presencia de buques de guerra en aguas cercanas a Venezuela.

Trump afirmó que, por orden suya, su ejército efectuó "un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados positivamente en el área encargada al Comando Sur" del ejército estadounidense.

"El ataque se produjo mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El ataque causó la muerte de 11 terroristas", indicó Trump en una publicación de su plataforma Truth Social.

Por su parte, el secretario Rubio confirmó lo dicho por Trump en su cuenta de X: "Hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada".