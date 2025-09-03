Desde Concepción del Uruguay, la CGT rechazó los intentos de censura a los periodistas.

La CGT de Concepción del Uruguay rechazó los intentos de censura a periodistas, defendiendo la libertad de prensa como pilar esencial para la democracia.

En un contundente comunicado, la Regional CGT de Concepción del Uruguay manifestó su más enérgico rechazo a los intentos de censura y hostigamiento dirigidos a periodistas por parte del gobierno nacional . La organización enfatiza que la libertad de prensa y el derecho a la información son esenciales para el funcionamiento democrático de la sociedad.

El comunicado destaca que cualquier esfuerzo por silenciar voces críticas o intimidar a comunicadores a través de presiones políticas, judiciales o económicas representa una grave violación de los derechos fundamentales y una amenaza para la institucionalidad democrática. "El periodismo libre no es un enemigo del Estado, sino un pilar esencial para el control ciudadano y la transparencia", afirmaron desde la CGT.

Además, la organización se solidariza con los periodistas y medios afectados, exigiendo al gobierno el cese inmediato de cualquier acto de persecución o censura. Asimismo, demandan un respeto irrestricto a la libertad de expresión, garantizando el libre ejercicio del periodismo sin represalias.

La CGT hace un llamado a la sociedad, organizaciones de derechos humanos e instituciones académicas a permanecer vigilantes y solidarios en la defensa de la libertad de prensa, subrayando que "no hay democracia sin periodismo libre" y "no hay verdad sin voces independientes".