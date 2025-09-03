Elisa Carrió dijo que está de novia y luego lo desmintió

Elisa Carrió, contó que mantiene una relación platónica con un hombre de 95 años. "En una esquina, nos damos un beso". Luego lo desmintió

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió contó que mantiene una relación platónica con un hombre mayor, de 95 años "muy famoso". Pero horas más tarde lo desmintió

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió contó que mantiene una relación platónica con un hombre mayor, de 95 años "muy famoso".

En el programa 540° de Cenital dijo que se encuentran en una esquina y que no se comunican por redes para evitar ansiedad. Carrió tildó de "fantasma" a su novio porque es "muy famoso" y no se pueden mostrar juntos. "Está en muy buen estado porque se infiltró vitamina C en el pelo. Está un poco perdido, pero en mi estado de enfermedad creo que funciona bien. Nos llevamos muy bien". "Yo ya estoy en la tercera edad porque voy a cumplir 70. Me lleva 25 años, es una buena diferencia ", agregó.

Estoy encantada, nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo vuelvo a mi casa y él se va a la suya", explicó Carrió.

"¿La relación se reduce al beso?" indagó Ernesto Tenembaum sobre el vínculo sentimental. "Sí, a la ternura nada más", respondió la exdiputada. "¿No hay charla, un café?", insistió el conductor, a lo que Lilita aclaró: "No, porque nos ven, él es muy famoso". Y completó: "Está prohibido comunicarse por Tinder o WhatsApp porque genera ansiedad".

Horas más tarde la exdiputada desmintió la historia que contó en Cenital: “Me pareció una historia fantástica esto de que me encuentre en una esquina con un famoso de 95 años”, dijo entre risas. “Es como el amor en los tiempos del colera”. “Siempre hay que inventar una gran mentira para tapar la verdad. Es lo que está haciendo el Gobierno con los audios”, dijo al despedirse.

En cenital se había referido a su estado de salud: "Estuve muy mal, pasé el mes de agosto difícil. Quería encabezar la boleta de la Provincia, pero ni la salud ni mi familia me lo permitieron. Fue muy duro para mí saber que ya no puedo ocupar un cargo público, que ya no me da el físico. Mi familia sufrió demasiado durante años".

"Este gobierno tiene una violencia verbal de características que yo ya no puedo sostener. Y no me puedo enfermar más, estoy al borde. Otro ACV, otra epilepsia focal podrían ser... pero bueno, lo pasé y ahora ya estoy bien", agregó.