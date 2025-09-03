Uno Entre Rios | La Provincia | lluvias

Entre Ríos superó registros históricos de lluvias en agosto

La provincia cerró agosto con lluvias que alcanzaron valores récord. En Paraná se registraron 186,6 milímetros, el mayor nivel en casi 60 años.

3 de septiembre 2025 · 10:10hs
La provincia cerró agosto con lluvias que alcanzaron valores récord. En Paraná se registraron 186,6 milímetros, el mayor nivel en casi 60 años.
La provincia cerró agosto con lluvias que alcanzaron valores récord. En Paraná se registraron 186,6 milímetros, el mayor nivel en casi 60 años.
El mes de agosto concluyó con lluvias históricas en Entre Ríos. Según los registros del SMN, la provincia fue una de las más afectadas por el evento que atravesó gran parte del país y dejó marcas inéditas en algunas localidades.

La provincia cerró agosto con precipitaciones que alcanzaron valores récord en distintas localidades, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SNM). En Paraná se registraron 186,6 milímetros, el mayor nivel en casi 60 años.

Paraná, entre las más afectadas

La capital provincial fue una de las más impactadas ya que registró 186,6 milímetros, superando la marca de 169,2 milímetros de 1967. "Se trata de un registro que no se observaba en la ciudad desde hace casi seis décadas", precisó el director general de Hidráulica y Obras Sanitarias de Entre Ríos, Oscar Pintos.

El funcionario detalló que entre el sábado y el domingo se midieron más de 100 milímetros en el departamento Victoria (108 en Rincón del Doll), alrededor de 80 en Paraná y alrededores, y más de 60 en el departamento Nogoyá (64 en Lucas González). Asimismo, explicó que "la zona más afectada fue la costa del río Paraná, y el frente de tormentas se desplazará hacia la costa del río Uruguay".

Para septiembre, se prevén precipitaciones dentro de los valores normales para la época, tras un agosto que quedará en la memoria como uno de los más lluviosos de la historia reciente en Entre Ríos.

Pintos remarcó la importancia del seguimiento técnico de estos fenómenos: "Desde la Dirección llevamos adelante un monitoreo constante para contar con información precisa y actualizada. Esto es fundamental para anticipar situaciones que puedan representar un riesgo y para resguardar la seguridad de los entrerrianos".

Asimismo, destacó que la provincia trabaja de manera articulada con el Instituto Nacional del Agua (INA) y el SMN en el monitoreo hidroclimático continuo. Se trata de un trabajo conjunto que permite proyectar con precisión las perspectivas hídricas y fortalecer las medidas de prevención.

