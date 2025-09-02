La Selección Argentina se entrenó con Messi: las dudas para recibir a Venezuela

La Argentina tuvo su anteúltima práctica antes del juego ante la Vinotinto, el cual sería el último compromiso por los puntos para el astro rosarino.

La Selección Argentina tuvo su entramiento a puertas abiertas para la prensa en el Predio Lionel Messi de la AFA en Ezeiza, su s egunda y anteúltima práctica en vísperas al duelo ante Venezuela de este jueves en el Monumental.

El seleccionado comandado por Lionel Scaloni tuvo su primera práctica con su plantel casi completo, debido a los problemas para llegar a Argentina que tuvo el volante de Liverpool. Justamente el pampeano venía de sufrir una molestia muscular y el hecho de que llegaría con solo un entrenamiento hace sea una duda pensando en el once titular para el jueves , aunque se espera que esté a disposición para ir desde el arranque en caso de que así lo considere Scaloni.

Ante la baja por suspensión de Enzo Fernández, que tampoco estará ante Ecuador, la idea de Scaloni sería plantear una línea de cuatro volantes. Con De Paul, Paredes y Almada, a la espera de una definición entre Mac Allister y Lo Celso.

Nicolás Otamendi no dijo presente junto al resto de sus compañeros en la sesión de entrenamiento, al realizar tareas dentro del gimnasio para llegar de la mejor manera posible. El marcador es una fija junto a Cristian Romero en la zaga central de cara a estos compromisos y, de no mediar inconvenientes, será titular.

La delantera tendrá a Lionel Messi acompañado por Julián Álvarez o Lautaro Martínez, la ventaja actualmente estaría del lado de la Araña aunque dependerá de lo que suceda en la última prueba de este miércoles. Dentro de los futbolistas con chances de ser parte del Mundial Sub-20 solamente Claudio Echeverri entrenó con la escuadra juvenil, mientras que Franco Mastantuono y Julio Soler practicar junto al combinado absoluto.

El posible equipo

De esa manera, el probable equipo de la Selección Argentina para recibir a Venezuela sería: Emiliano Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.