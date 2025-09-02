Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

La Selección Argentina se entrenó con Messi: las dudas para recibir a Venezuela

La Argentina tuvo su anteúltima práctica antes del juego ante la Vinotinto, el cual sería el último compromiso por los puntos para el astro rosarino.

2 de septiembre 2025 · 19:01hs
La Selección Argentina entrenó en el predio de Ezeiza.

La Selección Argentina tuvo su entramiento a puertas abiertas para la prensa en el Predio Lionel Messi de la AFA en Ezeiza, su segunda y anteúltima práctica en vísperas al duelo ante Venezuela de este jueves en el Monumental.

Cómo llega cada jugador de la Selección Argentina al cierre de las Eliminatorias

El seleccionado comandado por Lionel Scaloni tuvo su primera práctica con su plantel casi completo, debido a los problemas para llegar a Argentina que tuvo el volante de Liverpool. Justamente el pampeano venía de sufrir una molestia muscular y el hecho de que llegaría con solo un entrenamiento hace sea una duda pensando en el once titular para el jueves, aunque se espera que esté a disposición para ir desde el arranque en caso de que así lo considere Scaloni.

La Selección Argentina le ganó 3-0 a Brasil con gran aporte de Luciano Vicentín.

Ante la baja por suspensión de Enzo Fernández, que tampoco estará ante Ecuador, la idea de Scaloni sería plantear una línea de cuatro volantes. Con De Paul, Paredes y Almada, a la espera de una definición entre Mac Allister y Lo Celso.

Nicolás Otamendi no dijo presente junto al resto de sus compañeros en la sesión de entrenamiento, al realizar tareas dentro del gimnasio para llegar de la mejor manera posible. El marcador es una fija junto a Cristian Romero en la zaga central de cara a estos compromisos y, de no mediar inconvenientes, será titular.

La delantera tendrá a Lionel Messi acompañado por Julián Álvarez o Lautaro Martínez, la ventaja actualmente estaría del lado de la Araña aunque dependerá de lo que suceda en la última prueba de este miércoles. Dentro de los futbolistas con chances de ser parte del Mundial Sub-20 solamente Claudio Echeverri entrenó con la escuadra juvenil, mientras que Franco Mastantuono y Julio Soler practicar junto al combinado absoluto.

El posible equipo

De esa manera, el probable equipo de la Selección Argentina para recibir a Venezuela sería: Emiliano Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Argentina Selección Argentina Lionel Messi Monumental Venezuela
El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para una parte de Entre Ríos

Néstor Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: Independiente tiene que pasar

El Arzobispado de Paraná brindó un comunicado por el desvío de fondos

Gualeguay: un regatista mundial imputado por robo de hacienda

Apicultores apelaron la condena por el incendio en las islas del Delta

Paraná: aplican 19 años de prisión a un hombre por abuso sexual

Hospital Masvernat: autopsia a la beba Valentina confirmaría versión clínica

Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

La Selección Argentina se entrenó con Messi: las dudas para recibir a Venezuela

Sóftbol: Intentaron robar en la cancha de Patronato y en Sóftbol Play

Las sanciones de Aprevide a Independiente y Universidad de Chile tras los incidentes

Regatas Uruguay fue subcampeón provincial tras una final vibrante ante Rocamora

Castración: la Municipalidad de Paraná informó que el quirófano móvil recorrerá cuatro barrios en septiembre

Salud Mental: el Plenario del Órgano de Revisión realizó su reunión mensual

Llamado internacional para el dragado del río Uruguay

