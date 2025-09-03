Uno Entre Rios | Policiales | Federación

Un hombre de Federación fue condenado a 16 años de cárcel por violación

La Justicia impuso esa pena de prisión a G.P.D por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente y corrupción de menores.

3 de septiembre 2025 · 07:19hs
El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Aníbal Lafourcade, impuso este martes la pena de 16 años de prisión a G.P.D, a quien un jurado popular, reunido el 1 de agosto pasado en la ciudad de Federación, declaró culpable por considerarlo autor penalmente responsable del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente reiterado y corrupción de menores (varios hechos)”.

Fue en el marco del legajo “G.P.D. s/Abuso sexual con acceso carnal”, cuyo debate en el Salón de la Democracia, ubicado en el primer piso del Centro Cívico de Federación, se extendió durante tres jornadas y fue a puertas cerradas, por tratarse la denuncia de delitos contra la integridad sexual.

La fiscalía había pedido 26 años de prisión

Según se informó desde el Poder Judicial, durante la audiencia de cesura celebrada el 11 de agosto último en los Tribunales de Concordia, el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Luciana Musulotis, solicitó para el imputado una pena de 26 años de prisión. El pedido fue compartido por José María Giorgio, quien participó por el Ministerio Pupilar, y por la abogada querellante, Celeste Lorenz.

Por su parte, el defensor oficial Joaquín Garaycoechea, que asistió a G.P.D., pidió una condena a ocho años de prisión. El imputado seguirá detenido en la Unidad Penal Nº 3, de Concordia -donde hoy fue notificado-, hasta que la sentencia quede firme.

Se trató del centésimo trigésimo cuarto juicio por jurados realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

