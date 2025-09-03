Con la disputa de dos encuentros comenzó la cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En el juego destacado de la jornada Estudiantes superó a Olimpia en un duelo de líderes.
APB: el duelo de líderes fue para Estudiantes
El CAE derrotó a Olimpia en uno de los adelantos de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la APB. Recreativo superó a Echagüe.
El CAE se impuso en el Gigante del Parque sobre el CAO por 80 a 76 para quedar en soledad en lo más alto de las posiciones en el segundo certamen de la temporada 2025.
Bautista Todone con 15 puntos fue el goleador del CAE, Beltrán González Medus firmó 14 unidades y Facundo Schunk otros 12 tantos. En Olimpia, Nicolás Sartori fue el máximo artillero con 24 puntos, mientras que Hugo Cuello aportó 16 unidades.
A su vez, Recreativo no tuvo problemas en superar a Echagüe en calle Italia por 90 a 69 para dar otro paso en el campeonato.
En el Bochas Santiago Pérez anotó 21 puntos, Valentino Salamone otros 14 tantos y Juan Berta 11 unidades. En la visita, Julián Caminos fue el goleador con 30 puntos.
Programa cuarta fecha Torneo Clausura de la APB
MARTES
Recreativo 90 – Echagüe 69
Estudiantes 80 – Olimpia76
MIÉRCOLES
21.30: Rowing – Quique
21.30: Paracao – Unión
21.30: Talleres – Sionista
JUEVES
San Martín – Patronato
Libre. Ciclista
Estudiantes, único líder del Clausura
Las posiciones del Torneo Clausura de Primera División quedó de la siguiente manera
Estudiantes 8
Olimpia 7
Recreativo 6
Sionista 5
Echagüe 5
Unión 5
Paracao 4
Rowing 4
Talleres 3
Quique 3
Ciclista 3
Patronato 3
San Martín 2