APB: el duelo de líderes fue para Estudiantes

El CAE derrotó a Olimpia en uno de los adelantos de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la APB. Recreativo superó a Echagüe.

Con la disputa de dos encuentros comenzó la cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En el juego destacado de la jornada Estudiantes superó a Olimpia en un duelo de líderes.

El CAE se impuso en el Gigante del Parque sobre el CAO por 80 a 76 para quedar en soledad en lo más alto de las posiciones en el segundo certamen de la temporada 2025.

Bautista Todone con 15 puntos fue el goleador del CAE, Beltrán González Medus firmó 14 unidades y Facundo Schunk otros 12 tantos. En Olimpia, Nicolás Sartori fue el máximo artillero con 24 puntos, mientras que Hugo Cuello aportó 16 unidades.

A su vez, Recreativo no tuvo problemas en superar a Echagüe en calle Italia por 90 a 69 para dar otro paso en el campeonato.

En el Bochas Santiago Pérez anotó 21 puntos, Valentino Salamone otros 14 tantos y Juan Berta 11 unidades. En la visita, Julián Caminos fue el goleador con 30 puntos.

Programa cuarta fecha Torneo Clausura de la APB

MARTES

Recreativo 90 – Echagüe 69

Estudiantes 80 – Olimpia76

MIÉRCOLES

21.30: Rowing – Quique

21.30: Paracao – Unión

21.30: Talleres – Sionista

JUEVES

San Martín – Patronato

Libre. Ciclista

Las posiciones del Torneo Clausura de Primera División quedó de la siguiente manera

Estudiantes 8

Olimpia 7

Recreativo 6

Sionista 5

Echagüe 5

Unión 5

Paracao 4

Rowing 4

Talleres 3

Quique 3

Ciclista 3

Patronato 3

San Martín 2