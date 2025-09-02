Uno Entre Rios | Policiales | Gualeguay

Gualeguay: un regatista mundial imputado por robo de hacienda

Por el robo de 97 cabezas en un campo que explota el empresario de Gualeguay Hugo Lesca, fueron imputados los hermanos Julio y Pedro Alzogaray.

2 de septiembre 2025 · 17:34hs
Gentileza El Día de Gualeguay

En septiembre de 2024, a raíz de detectarse el faltante de 97 cabezas en un campo que explota el empresario de Gualeguay Hugo Lesca, y al cabo de las investigaciones correspondientes, se realizó un operativo en las Islas Lechiguanas, en un campo arrendado por los hermanos Julio y Pedro Alzogaray, en el que se recuperaron 53 de aquellas cabezas.

A casi un año de aquello, recién imputan a los autores, entre ellos a un exitoso deportista náutico.

El robo de ganado en Gualeguay

Según las diligencias investigativas de entonces, las cuales comenzaron a arrojar resultados a partir de que el propio empleado de Lesca, Juan Flores, se compró un Toyota Corolla 0 kilómetro, se supo que la hacienda había sido cargada en febrero de aquel año por Flores, en el barco La Catalina, propiedad de Julio Alzogaray, y trasladada hasta el campo allanado, arrendado por éste y su hermano.

Cabe recordar que Julio Alzogaray (45), es hijo de una tradicional familia sanpedrina, y un conocido regatista argentino que ganó siete campeonatos argentinos, seis sudamericanos, y dos mundiales, en distintas especialidades, indicó El Día de Gualeguay.

Hoy, a poco de cumplirse un año de aquello, tiempo durante el cual los autores siempre estuvieron en libertad, la Justicia de Gualeguay finalmente los imputó: a Flores y a Alzogaray Julio por coautores de «robo de ganado mayor, agravado por su número, encontrarse en despoblado, y tratarse de persona afectada a su cuidado, o en ocasión de su transporte», delito que tiene penas previstas de hasta 10 años, mientras que Alzogaray Pedro fue imputado solo por el encubrimiento.

Por último, cabe destacar que ahora hay que esperar que la Justicia se decida a elevar a juicio la causa y, así, el damnificado pueda ser finalmente resarcido y el daño reparado.

Quien es Julio Alzogaray

Más allá del apellido, este hombre nacido en San Pedro hace 45 años, es un laureado regatista de trascendencia internacional que ganó siete campeonatos argentinos, entre 2004 y 2023 en las clases laser y snipe, siete sudamericanos, entre 2007 y 2024 en las mismas clases, y dos mundiales, en lightning en 2017 y en snipe en 2024.

También es de destacar que Alzogaray, el 29 de julio pasado, estuvo en los medios nacionales opinando sobre la tragedia de Mila Yankelevich en Miami.

Gualeguay Campo Islas Lechiguanas
