Ruta 14: volcó un colectivo y hay 10 trabajadores heridos

Se produjo un vuelco de un colectivo que transportaba trabajadores de Concordia. Ocurrió cuando llovía copiosamente en la Ruta 14. Hay 10 heridos

En la madrugada de este lunes, en medio de una tormenta volcó un colectivo que trasladaba a trabajadores de Concordia en la ruta 14, en jurisdicción de Federación. Unos 10 trabajadores debieron ser trasladados a dos hospitales de la zona con heridas de diversa consideración.

El siniestro se produjo alrededor de las 5 de la mañana cuando el conductor del micro Mercedes Benz, de la empresa San Antonio, perdió el control del vehículo, despistó y terminó volcando sobre uno de los laterales en el kilómetro 302 de la autovía José Gervasio Artigas, en el paraje conocido como "Rotonda del Ombú".

Una decena de trabajadores cosecheros de la fruta que viajaban desde Concordia a Villa del Rosario resultaron heridos y fueron trasladados en varias ambulancias al hospital Santa Rosa, de Chajarí, y al hospital San José, de Federación.

Los primeros diagnósticos notificaron de una de estas personas presentaba fractura de mandíbula, quedando a la espera de placas radiográficas. Mientras que el resto presentaba cortes y contusiones, indica Diario Río Uruguay.

Sobre las causas del accidente el conductor señaló a la lluvia y al estado de la ruta. El tránsito no se vio afectado en el carril ya que el vehículo quedó en la banquina. De todos modos las fuerzas de seguridad recomendaron precaución al transitar por esa y otras rutas entrerrianas afectadas por las fuertes precipitaciones.