Néstor Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: "Independiente tiene que pasar"

El presidente del Rojo aseguró que el cónclave en Conmebol por los graves incidentes ante la Universidad de Chile se desarrolló en un "ámbito de cordialidad".

2 de septiembre 2025 · 20:27hs
Néstor Grindetti, presidente de Independiente, aseguró que la audiencia en Conmebol por la suspensión del partido y los gravísimos incidentes ante la Universidad de Chile se desarrolló en un "ámbito de cordialidad", que espera que el fallo del Tribunal esté "en las próximas horas o días" y que consideran que deberían darle la clasificación al Rojo.

"Las conclusiones las va a sacar el Tribunal. Según nos dijeron, en las próximas horas o días. Ellos nos manifestaron que el Tribunal va a tomar una decisión en las próximas horas. No hay nada nuevo en la exposición de ninguna de las partes. Ahora hay que esperar", fue lo primero que dijo el mandatario en ESPN.

Además, compartió la postura que defendieron en Conmebol: "Entendemos que Independiente es el que tiene que pasar. Es al que corresponde, en este caso, darle los puntos. Subsidiariamente a eso, como explican los abogados, es poder continuar (NdR: en la Copa Sudamericana). Está previsto en las normativas de Conmebol".

En la dirigencia del Rojo afirman que el club fue "una víctima" de ataques "violentos y premeditados", además de tener pruebas para identificar a los implicados y alegar que los hinchas trasandinos empezaron con el conflicto. También ponen énfasis en lo que ocurrió antes de que se suspenda el partido (con los desmanes de hinchas chileno), porqué la irrupción de la barra en la tribuna visitante ocurrió con el partido ya suspendido. Pretenden que con eso se pueda aliviar la pena.

Por otra parte, Grindetti remarcó que el cónclave fue"en un ámbito de cordialidad entre las partes y el Tribunal" y la calificó como "una reunión ejemplar". "Cada uno expone lo suyo y después hay un alegato final. Si uno tiene buena predisposición, no tiene por qué haber problema", afirmó.

Por último, el presidente de Independiente explicó que no se discutió nada sobre la posibilidad de que se reaunude lo que quedaba del partido. "Hay que esperar. Ni siquiera se habló de que sea una alternativa. En todo caso, es una de las alternativas que puede haber", expresó. Y sentenció: "La sensación es que van a tener una reunión mañana y en las próximas horas va a estar el fallo. Venimos reiterando nuestra verdad. Los abogados estuvieron muy bien".

Mientras se desarrollaba la audiencia en Conmebol, la Aprevide informó las sanciones para los dos clubes: derecho de admisión por tiempo indeterminado para 41 barras de Independiente y los hinchas de la Universidad de Chile no podrán asistir a partidos en la provincia de Buenos Aires hasta fines de 2027.

La causa por los gravísimos incidentes quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 4 del Departamental Judicial de Avellaneda, a cargo de Mariano Zitto. El fiscal investiga "atentado, resistencia a la autoridad agravada" y "otras tantas Investigaciones Penales Preparatorias atento la pluralidad de víctimas", según detalla Aprevide en el comunicado.

