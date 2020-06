Un violento episodio alarmó a los 5.000 habitantes de Lucas González, localidad del Departamento Nogoyá: un hombre armado en la calle le disparó dos veces a una camioneta que circulaba. El hecho quedó registrado en un video que se viralizó y causó la indignación de todos. La agresión fue denunciada y se supo que el violento arrastra una historia de ataques contra el conductor de esa camioneta y su pareja, de quien es su ex.

El 25 de junio de 2018, el trabajador rural Rubén Velázquez había denunciado por un ataque con un cuchillo y amenazas de muerte a Fabián Gross. Esto derivó en medidas de restricción de acercamiento y una causa que se sumó a otras por violencia de género por las que, según la hija de Velázquez, derivó en una prisión domiciliaria. En esta situación, se produjo el ataque a balazos al vehículo conducido por Velázquez. La mujer posteó ayer en su muro de Facebook el relato de lo sucedido.

“Alcoholizado, con un arma y prisión domiciliaria”, tituló la hija de la víctima de la agresión, y contó: “Ese era el estado del que le disparó a mi padre. Fabián Alberto Gross debería estar cumpliendo la prisión domiciliaria que se le había dictado hace más de un año. Que alguien me explique porque no entra en mi cabeza ¿Cómo una persona con antecedentes por violencia de género, intento de homicidio, portación de arma blanca, entre otras cosas, aún anda como si nada en la calle? ¿De qué hablan cuando hablan de justicia? Los delincuentes ‘brindando’ armados, saliendo a disparar como si nada a la calle. DOS TIROS, DOS BALAS que podrían haber terminado en la cabeza de tu hermano/a, de tu madre, de tu padre o en la tuya”.

agresión lucas gonzalez.jpg Ebrio y armado en la calle disparó dos balazos a un vehículo

Luego, la mujer se preguntó: “¿Hasta dónde vamos a soportar que estos tipos se salgan con la suya? ¿Hasta dónde vamos a seguir mirando para otro lado? Me duele la impotencia que me genera tanta injusticia. Me duelen los comentarios maliciosos que juzgan a la víctima en vez del agresor y me duele aún más porque hoy podría haber perdido a mi padre. Este tipo debería estar siendo vigilado por las autoridades que deben velar por la seguridad de todos nosotros. ¿Dónde estaban? ¿dónde están ahora? ¿Qué están haciendo para que esto no vuelva a suceder?”, fustigó.

En esta línea, efectuó un fuerte reclamo a las autoridades: “Quiero que la justicia actúe y me garantice que me puedo ir a la cama sabiendo que al otro día podré hablar con mi papá. Todo el que me conoce sabe que mi padre es lo más importante en mi vida y que si le pasa algo yo sería una muerta en vida. No puedo describir las emociones tan horribles que experimenté cuando mi papá me llamó para contarme que le habían disparado. Es algo que no le deseo a nadie y espero que antes de hablar; piensen que atrás hay una hija que está destrozada”.

El mensaje fue acompañado por el video y fotos de las denuncias, y culminó: “Pido y exijo justicia”.