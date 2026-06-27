Uno Entre Rios | Ovación | Croacia

Croacia venció a Ghana y se clasificó a los 16vos del Mundial segundo en su grupo

Croacia le ganó a las Estrellas Negras por 2-1 y quedaron como escolta en su zona mientras que los africanos pasan como terceros.

27 de junio 2026 · 20:16hs
Croacia hizo los deberes y aseguró su lugar

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El combinado de Croacia hizo los deberes y aseguró su lugar en los 16avos de final del Mundial 2026. Los Vatreni vencieron 2-1 a Ghana en la última fecha del Grupo L y terminaron segundos en la zona con seis unidades, por detrás de Inglaterra, con siete, que le ganó a Panamá.

Las Estrellas Negras, en tanto, también avanzaron a la fase eliminatoria al meterse entre los mejores terceros con cuatro puntos. El conjunto europeo necesitaba ganar para no depender de otros resultados y cumplió con el objetivo, mientras que el seleccionado africano ya estaba clasificado.

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