Croacia venció a Ghana y se clasificó a los 16vos del Mundial segundo en su grupo

Croacia le ganó a las Estrellas Negras por 2-1 y quedaron como escolta en su zona mientras que los africanos pasan como terceros.

El combinado de Croacia hizo los deberes y aseguró su lugar en los 16avos de final del Mundial 2026. Los Vatreni vencieron 2-1 a Ghana en la última fecha del Grupo L y terminaron segundos en la zona con seis unidades, por detrás de Inglaterra, con siete, que le ganó a Panamá.