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Nico Williams criticó a De la Cruz por la lesión que sufrió y lo puede dejar afuera del Mundial

El delantero de España tuvo un cruce en el campo de juego con el ex River y este sábado emitió un duro comunicado por la lesión que tiene.

27 de junio 2026 · 19:08hs
Nico Williams criticó a De la Cruz por la lesión

Nico Williams criticó a De la Cruz por la lesión

La lesión de Nico Williams sacudió a la selección de España y también al propio futbolista del Athletic Club de Bilbao, que este sábado rompió el silencio con un extenso y emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, horas después de confirmarse la lesión muscular en el aductor derecho que sufrió ante Uruguay y que lo dejará sin poder jugar el resto del Mundial.

El extremo de 23 años fue reemplazado en el tramo final del partido tras una fuerte entrada del mediocampista uruguayo Nicolás de la Cruz. Los estudios realizados en la concentración de España, en Chattanooga, confirmaron una lesión muscular de grado moderado en el aductor derecho. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aclaró que su evolución marcará los plazos de recuperación y que, por ahora, no está descartado para una eventual continuidad del Mundial si España avanza de ronda.Sin embargo, el propio futbolista dio prácticamente por terminada su participación en el torneo y dejó un mensaje cargado de dolor, aunque también de esperanza.

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“Hoy es uno de los peores días de mi vida”, escribió al recordar que esta nueva lesión llega después de un largo calvario físico. El atacante explicó que durante el último año y medio convivió con una pubalgia que le generó “sufrimiento, tristeza, incertidumbre y ansiedad”, al punto de sentir dolor incluso para realizar actividades cotidianas como subir al auto o ir al baño.

Lo que dijo de la lesión

Williams recordó que, cuando logró superar esa lesión gracias “al trabajo, el sacrificio y la responsabilidad”, apareció un problema muscular en el isquiotibial. Y ahora, cuando empezaba a recuperar sensaciones, volvió a caer. El español también apuntó contra la acción de Nicolás de la Cruz que derivó en la lesión. “Ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba”.

Lesión Williams Mundial 2026
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