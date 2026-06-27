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Inglaterra superó a Panamá y clasificó como líder de su grupo

Inglaterra le ganó por 2-0 a los Canaleros y terminaron en el primer lugar de su zona por encima de Croacia. Los caribeños quedaron eliminados.

27 de junio 2026 · 20:06hs
Inglaterra le ganó 2-0 a Panamá en el último partido de la fase de grupos

Inglaterra le ganó 2-0 a Panamá en el último partido de la fase de grupos

gInglaterra le ganó 2-0 a Panamá en el último partido de la fase de grupos y quedó como líder del Grupo L. Ahora tendrá que esperar resultados para saber cuál será su rival en los dieciseisavos de final del Mundial. A su vez, Panamá quedó eliminado.

Con quien va Inglaterra

Los Tres Leones, que vencieron a los caribeños gracias a los goles de Jude Bellingham y Harry Kane, jugarán en la próxima fase contra el mejor tercero entre los Grupos E (Ecuador), I (Senegal), J (Argelia o Austria) y K (RD Congo o Uzbekistán).

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Inglaterra y Ghana se mantienen como líderes de su zona aunque definirán a los clasificados en la última jornada.

Inglaterra y Ghana igualaron sin goles por el Grupo L

Panamá quedó eliminado de la Copa del Mundo sin sumar un punto y terminó como la única selección que no convirtió durante su participación en esta fase de grupos.

Inglaterra Panamá
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