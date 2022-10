Cuestionan a Patronato por vender sin autorización entradas neutrales

Por la polémica, dieron sus explicaciones desde la dirigencia de Patronato que apuntó hacia la Policía, y desde la fuerza de seguridad, que adelantó que habrá sanciones para la institución de Paraná, por haber vendido entradas a neutrales sin haber contado con la autorización correspondiente.

colectivo river.jpg Hinchas neutrales. Los visitantes de River llegaron el domingo al mediodía.

Paraná: detuvieron un micro con hinchas de River sin entradas

UNO, publicó este domingo a la tarde, previo al partido Patronato-River, que dos micros con hinchas de River de Buenos Aires, fueron localizados por la Policía sin entradas.

Más allá de esto, desde la Policía se informó que no se había autorizado el ingreso de público neutral, por lo que no se iba a permitir la llegada de simpatizantes de River de ninguna parte del país, tal cual marca la ley de seguridad deportiva.

Se alertó desde la Policía, que al no haber público neutral, tampoco estaba autorizada la venta de entradas en las distintas alternativas de internet.

Pese a esto, comenzaron a llegar a Paraná, hinchas de distintas partes de la Argentina con tickets para el partido en el estadio Grella.

Hinchas de River de Buenos Aires

Operativo, expulsiones

En ese marco, se detectó en la tarde del domingo dos micros con personas oriundas de la provincia de Buenos Aires y de Capital Federal. Se tomó conocimiento - informó la Policía-, que eran hinchas de River, por lo que se les notificó que no estaban autorizados a ingresar al estadio.

En el cruce de opiniones, se los "invitó" a salir de la ciudad por el túnel subfluvial, para regresar hacia Buenos Aires.

Réplica y enojos

Este lunes a la tarde, se comunicó con UNO, Javier More, uno de los coordinadores de River que llegó a Paraná con hinchas. El hombre que desde hace años viaja en el país siguiente a los Millonarios, quería aclarar que los contingentes expulsados por la Policía de Entre Ríos, todos tenían en su poder las entradas neutrales que habían adquirido oficialmente.

"Quiero expresar mi malestar, como el del resto del los numerosos pasajeros que llegaron, ya que sufrimos el destrato de la Policía. Que no entendió razones, y de una nos echaron de la ciudad. Deberán saber que en la Constitución existe el derecho a poder transitar libremente, y esto no ocurrió en Paraná. Más teniendo en cuenta que contábamos con las entradas", informó More visiblemente molesto.

coordinador river.jpg Malestar. El coordinador de River se enojó con el operativo policial y con Patronato.

El referente de River, adelantó que si el tema se profundiza, no descarta accionar contra quién sea, ya que "se vulneraron los derechos de muchas personas. No sé si fue la Policía la que cometió esta serie de confusiones, o fue directamente Patronato que vendió las entradas, sabiendo que no estaban autorizados. Deberán saber que hubo mucha gente que no pudo entrar, y estaba en condiciones, ya que habíamos pagado cerca de 7.000 pesos".

Recordó: "Llegamos a Paraná, tuvimos un buen comportamiento, no hubo incidentes, ni problemas, por el contrario, ni siquiera se visualizó alguna bandera de River. Llegamos a un comercio que vendió numerosa comida, bebidas y golosinas, y nuestra idea era esperar para ir a la cancha, pero no pudimos, ya que llegó la Policía, y nos obligó a salir de la ciudad".

More hizo notar: "Si la Policía había rechazado la llegada de neutrales, porqué entonces se vendieron por internet. Incluso otros las recibieron de filiales locales".

"Me parece que Patronato, también debería dar explicaciones, de cobrar una entrada con un costo importante. Muchos no pudieron entrar, pero hubo mucha gente que no era de Paraná, e ingresó igualmente a la tribuna, y tuvo un buen comportamiento", resaltó el coordinador de viajes de hinchas de River.

Pese a las divergencias con la Policía, More regresó en taxi a Paraná, y junto a otro grupo de hinchas de Buenos Aires, hizo la cola y pudo entrar a la cancha a disfrutar del triunfo del equipo de Marcelo Gallardo.

La palabra de Patronato

UNO consultó este lunes a la dirigencia de Patronato, quienes aclararon cuál es la postura del club ante los cuestionamientos que están recibiendo en las redes sociales. Uno de los dirigentes consultados, explicó: "Se ve claramente en todo esto que hay una incoherencia de parte de la Policía, en no querer entender una realidad. Todo el mundo sabe que la tribuna de calle Ayacucho, históricamente es para los visitantes, por lo que frente a algunas contradicciones de la propia normativa, se producen estos inconvenientes".

El directivo aclaró que la "Policía rechazó la posibilidad de la llegada de neutrales, por lo que el club vendió entradas con precio diferencial. En las entradas no había ninguna mención a neutrales".

entradas patronato river 2.jpg Por internet. Las entradas de Patronato-River, fueron vendidas en diferentes plataformas.

"Para nosotros, lo más importantes es que la cancha se llenó, hubo un buen comportamiento de la gente, y si bien Patronato perdió, no hubo incidentes", resaltó el dirigente.

Sobre los cortocircuitos con la Policía, explicó: "Me parece que hay un nivel de sensibilidad extrema, luego de lo ocurrido en La Plata. La Policía no quiere tener problemas, y por ello es que preventivamente se ponen muy exigentes de modo innecesario".

"Las autoridades policiales deberán entender que River o Boca tienen miles de hinchas, y es imposible prohibirles que lleguen a un partido a Paraná. Siempre le buscarán la vuelta para tratar de ingresar", enfatizó el dirigente.

Finamente reconoció que no estaban autorizados por la Policía a ingresar público neutral "y si bien así lo establece la normativa, la realidad muchas veces difiere de la letra fría de los reglamentos y la interpretación de las autoridades de seguridad".

Viveza criolla

La polémica se instaló por lo sucedido el domingo en la cancha de Patronato, y si bien no hubo desbordes e incidentes, desde la Policía se informó que el ingreso de neutrales no estaban autorizados.

Con respecto al operativo, se advirtió: "No hubo incidentes, ni problemas, porque se diagramó un amplio procedimiento para evitar todo tipo de incidentes. Con controles y monitoreos dentro y fuera de la cancha".

En los controles se labraron 130 actas a hinchas de River que no eran de Paraná y que tenían en su poder entradas de neutrales que no estaban autorizadas. Por esta situación la Policía inició una investigación para establecer quién las vendió.

Se aclaró que ya cuentan con información, datos y testimonios que al menos un dirigente de Patronato podría quedar involucrado en la venta de las entradas que no estaban autorizadas, lo mismo que un referente de la filial de River de Paraná.

"Si no había autorización para la venta de neutrales, que me expliquen cómo llegaron numerosas personas de Buenos Aires con entradas. Quién se las dio? Me parece que esta viveza criolla no va más, porque lo único que les interesó a algunos fue el tema económico, con tickets que se vendieron a más de 6.000 pesos", explicó unos de los jefes policiales consultadas por UNO.

entradas patronato river 1.jpg

Este martes serán notificadas las autoridades de Patronato, de los expediente abiertos por la violación de la ley de seguridad deportiva. "Hay algunos dirigentes que están identificados, y si se toman las sanciones correspondientes, podrían sufrir la restricción y prohibición de ingresos a estadios deportivos por un tiempo prudencial", se detalló, para remarcar: "Lo mismo ocurriría con un referente de la filiar de River, quién también sería sancionado luego de la investigación iniciada".

En el detalle de los anomalías detectadas, se detalló que "se constataron al menos 20 hinchas de River dentro de la cancha, que tenían entradas neutrales, por lo que fueron expulsados de la tribuna".

Las sanciones de las que serían aplicadas a todos los notificados, parten del derecho y admisión en espectáculos deportivos, cuyas resoluciones son tomadas por las autoridades de la seguridad, es decir, en este caso, la Policía de Paraná.

Los expedientes administrativos serán emitidos este martes a la mañana y el club, como los dirigentes y el o los referentes de la filial de River que están "en análisis", deberán hacer su descargo correspondiente.