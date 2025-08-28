Concordia: una mujer denunció que le habrían entregado el cuerpo de otro bebé fallecido

Una mujer denunció que el cuerpo entregado de su bebé fallecido no era el correcto, y el caso está siendo investigado por la Fiscalía.

Una mujer residente en la zona rural de Feliciano dio a luz en el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia. Sin embargo, días después, su hijo recién nacido falleció en circunstancias aún no esclarecidas. La tragedia tomó un giro aún más desconcertante cuando, el miércoles, durante la despedida del pequeño en una sala velatoria de la localidad, la familia se percató de un grave error: el cuerpo entregado, que presentaba signos de congelamiento, no correspondía al de su bebé.

Ante esta situación, la denuncia fue formalmente presentada ante la Policía, quien procedió a realizar los trámites correspondientes, dejando el caso en manos de la Fiscalía, para que se investigue y se esclarezcan las causas de esta lamentable confusión. “La Policía se encarga de recepcionar la denuncia como corresponde, luego ya queda en manos de la Fiscalía”, confió una fuente policial al sitio de noticias Chajarí al Día.

Denuncia

Según lo expuesto por la mujer que vive en la zona rural de Feliciano, ella tuvo su parto el 13 de agosto en el hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia. Por circunstancias que no trascendieron, el recién nacido falleció a los días.

Este miércoles, la familia iba a despedir a la criatura en una sala velatoria de esa localidad, cuando advirtió que el cuerpo entregado, que tenía signos de congelamiento, no correspondía al de su bebe. El dato que habría llamado la atención de la mamá sería el cordón umbilical que aún tenía el cuerpo, tal consignó Despierta Feliciano, cuando a su bebe se lo habían cortado.

Inmediatamente se personaron en el lugar las autoridades judiciales, ordenando las medidas pertinentes, tanto para con el efector de Salud donde se dio el parto como con el cuerpo de la criatura.