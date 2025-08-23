Estudiantes le dio un golpe de autoridad al puntero Jockey y se acercó a la cima.

Estudiantes derrotó 31-22 a Jockey Club de Rosario, líder del Torneo Regional del Litoral 2025, en el Parque Urquiza, y sumó un triunfo clave con punto bonus.

En un emocionante encuentro por la fecha 13 del Torneo Regional del Litoral 2025, Estudiantes logró este sábado una victoria crucial por 31-22 sobre el puntero Jockey Club de Rosario en el Parque Urquiza. La primera mitad terminó con un contundente 24-3 a favor del conjunto paranaense, que mostró un gran nivel de juego y control en todas las fases del partido.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Pedro Fontanetto no solo se impuso ante el líder de la competencia, sino que también consiguió el punto bonus, tras una victoria con más de siete puntos de diferencia. Este resultado les permite seguir luchando por el título en este competitivo certamen, manteniendo viva la esperanza de pelear en la parte alta de la tabla.

Estudiantes sorprendió al líder Jockey y sumó un triunfo vital

El partido comenzó con Jockey controlando la posesión del balón y el territorio, pero Estudiantes supo responder con una defensa sólida y bien organizada. Los locales dominaron las formaciones fijas, especialmente los scrums y rucks, donde su delantera fue claramente superior, recuperando balones clave y evitando que el equipo rosarino pudiera desplegar su juego fluido. La presión defensiva de Estudiantes se hizo sentir en cada fase del encuentro, obligando a Jockey a cometer errores en sus jugadas ofensivas.

El primer tiempo fue claramente para Estudiantes, que aprovechó los errores del rival para marcar varios tries. Las patadas a los palos fueron vitales para estirar la diferencia. En la segunda mitad, Jockey intentó reaccionar, pero Estudiantes mantuvo el control del juego, frustrando los intentos de los rosarinos de meterse en el partido. Con contragolpes bien ejecutados y un gran trabajo defensivo, Estudiantes amplió su ventaja.

A pesar de los esfuerzos de Jockey, especialmente en los últimos minutos, la defensa de Estudiantes se mantuvo firme, impidiendo que los visitantes pudieran concretar sus oportunidades más claras. Con calma y determinación, Estudiantes selló una victoria crucial que les otorga un gran impulso en la clasificación.

Con este triunfo, Estudiantes alcanzó los 41 puntos y se afianza en la parte alta de la tabla, manteniendo vivas sus aspiraciones por los primeros puestos. Por su parte, Jockey, aunque sigue líder, tendrá que corregir varios aspectos fundamentales, como la precisión en las formaciones fijas y la cohesión defensiva, si quiere seguir defendiendo su posición de privilegio.

Los demás entrerrianos

En la fecha 13 de la Segunda División, Tilcara logró ayer una victoria ajustada por 19-17 frente a Logaritmo en Rosario, en un encuentro disputado y de alto nivel competitivo. El equipo paranaense, que mostró gran capacidad en defensa y ataque, se impuso en un partido en el que ambos lucharon hasta el último minuto. Con este triunfo, el Verde mantiene su sólida posición en la segunda plaza del torneo, con 44 puntos, acercándose cada vez más al primer puesto y demostrando su consistencia en la competencia.

Por otro lado, en la fecha 11 de la Tercera División, CUCU de Concepción del Uruguay consiguió ayer un importante triunfo 31-15 sobre Querandí RC en condición de local, con punto bonus incluido. El equipo local dominó el juego de principio a fin, aprovechando con gran eficacia las oportunidades de ataque. Este resultado no solo les permitió sumar 5 puntos cruciales, sino que también los sacó del fondo de la tabla, alcanzando los 13 puntos y mejorando considerablemente su rendimiento en el torneo, logrando una gran recuperación.