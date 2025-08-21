Concordia: el oficialismo bloqueó el debate sobre Salto Grande y Enersa.

Concejales justicialistas denuncian que en el Concejo Deliberante de Concordia el oficialismo evitó el debate sobre la privatización de Salto Grande y Enersa.

En la última sesión del Concejo Deliberante de Concordia, el bloque oficialista impuso su mayoría automática para enviar a comisión la minuta presentada por los concejales Justicialistas, cuyo objetivo era expresar el rechazo a las declaraciones del candidato a senador de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, favorables a la privatización de la represa de Salto Grande y de la distribuidora provincial Enersa .

La minuta de comunicación, por su naturaleza, permite el tratamiento inmediato en el recinto, habilitando el debate y la votación en la misma sesión. En cambio, la resolución no cuenta con ese mecanismo de urgencia. Esto le permitió al oficialismo utilizar su mayoría para derivarla a comisión, como ocurrió en este caso, con el fin de "planchar" la discusión política, dilatando o directamente evitando que el Concejo Deliberante exprese una posición clara sobre el tema.

El oficialismo impidió el tratamiento de la defensa de Enersa y Salto Grande

Represa Hidroeléctrica Salto Grande.jpeg

Desde el Bloque de Concejales Justicialistas señalaron que esta maniobra "confirma, una vez más, la intención de evitar el debate público sobre un asunto estratégico para Concordia, Entre Ríos y el país. Recordaron que Salto Grande y Enersa no son empresas comunes: producen la energía más barata del sistema eléctrico argentino, garantizan soberanía energética, estabilidad en la red y desarrollo regional. Además, destacaron que estas instituciones realizan un aporte directo a la comunidad mediante obras de infraestructura, programas educativos, culturales, deportivos y sanitarios".

Los concejales justicialistas remarcaron que la represa de Salto Grande es un activo estratégico que forma parte de la identidad de los concordienses y entrerrianos. Subrayaron que su intento de privatización ya fue resistido durante la década del '90, gracias a la lucha de trabajadores y de amplios sectores sociales que entendieron lo que estaba en juego: la defensa del patrimonio público frente al avance del mercado privado.

En ese sentido, criticaron al bloque oficialista por alinearse con la lógica del gobierno nacional, al que calificaron como privatizador, entreguista y anti Estado. Afirmaron que el oficialismo local eligió darle la espalda a una historia de resistencia y a los intereses de la comunidad, optando por el silencio y el "cajoneo" en lugar de habilitar un pronunciamiento inmediato en defensa de los recursos estratégicos.

Finalmente, desde el Bloque de Concejales Justicialistas reafirmaron su compromiso con la defensa de Salto Grande, de Enersa y de todas las empresas estatales que garantizan energía accesible, justicia social y desarrollo productivo. Aseguraron que no permitirán ningún intento de privatización ni de entrega del patrimonio de los entrerrianos.