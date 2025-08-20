Se presentó oficialmente la 1º Feria Provincial del Libro

Organizada por el Gobierno de Entre Ríos junto a la Municipalidad de Concordia, será del 4 al 6 de septiembre en el Centro de Convenciones.

Del 4 al 6 de septiembre, el Centro de Convenciones de Concordia —ubicado en la ex Estación Norte— será sede de una nueva edición de la feria del libro, un evento cultural organizado por el Gobierno de Entre Ríos en conjunto con la Municipalidad de Concordia. Con entrada libre y gratuita, la feria contará con 60 stands editoriales, una variada programación para escuelas, más de 50 actividades especiales, talleres, charlas, disertaciones y espectáculos para todo público.

"Es un hito y una decisión política enorme del Gobierno de Entre Ríos y del gobernador Rogelio Frigerio de anclar la política pública de Estado en dos ejes que van de la mano, que son la educación y la cultura. No hay una sin la otra", señaló este martes, el ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, en la presentación, y añadió: "En cada rincón de nuestra provincia hay una expresión cultural, un corazón que late porque la cultura está ligada al sentir popular y al espíritu de un pueblo".

Troncoso destacó que Concordia es el ejemplo latente de todo lo que puede ser y no es. "Estamos tratando de desterrar esa inercia de despojo, de decadencia y de la cultura de la pobreza", dijo y concluyó: "La primera Feria del Libro provincial tiene que ver con eso: con elevar la política pública, con generar alcance y sentido, con fomentar que el sector privado también genere riquezas, y con que el Estado sea árbitro y garante".

Feria del libro Concordia

Pilares

Por su parte el Intendente Francisco Azcué, remarcó que es un honor que Concordia sea sede de la Feria Provincial del Libro. "La educación y la cultura son pilares de nuestra gestión porque permiten crecer sin depender eternamente del Estado, y esta feria es una oportunidad para que la comunidad se eleve, tenga una mirada crítica y se apropie de un espacio que le pertenece".

A su turno, el Secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, afirmó que el foco del evento serán "las letras y la cultura entrerriana, con una apertura hacia la región, con el objetivo de fomentar el acceso a la lectura y visibilizar a las editoriales y los autores de la provincia".

Mientras que el Subsecretario de Cultura y Educación Carlos Gatto, valoró el "trabajo conjunto con el municipio de Salto, Uruguay, a través de su intendente, Carlos Albisu, para sumar un recorrido fluvial y cultural entre ambas ciudades".

Personalidades y atractivos

Algunos de los autores que participarán de la Feria son: María Teresa Andruetto, Carlos Skliar, Guillermo Martínez, Marcelo Birmajer, Tute y La Cope. También tendrán su espacio escritores entrerrianos como Paula Arriola, Martin Acevedo, Esteban Michel, Sebastián González, Fernando Belottini, Marcelo Leites, Martín Carlomagno, Felipe Hourcade, Alfredo Vidal y Gonzalo Acosta, entre otros. Además de todo lo que ocurra en el Centro de Convenciones, la Feria recorrerá las calles y el paisaje de la costa con el Bus y la Nave Literaria, dos instancias que se proponen difundir el acceso a la lectura y la difusión de autores.

En la presentación estuvieron entre otras autoridades, la diputada nacional, Nancy Ballejos; el diputado provincial, Marcelo López; concejales, funcionarios municipales, el secretario de Cultura de Salto, Uruguay, Pablo Bonet, además de editoriales participantes; Silvio Previale, por el Centro Cultural Academias Previale de Salto; y Ernesto Silva, de la Librería 33.