Liga Provincial: Sionista y Olimpia festejaron a domicilio

El Centro Juventud venció a Ciclista y el CAO a Echagüe por la tercera fecha de la Liga Provincial, Conferencia 1. La tercera fecha continuará el domingo.

16 de agosto 2025 · 20:52hs
Sionista y Olimpia celebraron sendas victorias en condición de visitante en el marco de la tercera fecha de la Liga Provincial Masculina de Básquet, Conferencia 1. Por este mismo sector también hubo triunfos de Ferro de San Salvador y Sportivo San Salvador.

En el estadio Juan Manuel Baglietto el Centro Juventud sorprendió a Ciclista al derrotarlo 82 a 72. Los dirigidos por Santiago Pipi Vesco tuvieron goleo repartido. Franco González, autor de 23 puntos, fue la gran figura. Estuvo bien respaldado por Juan Scacchi 20 tantos, Nicolás Guaita con 15 y Uriel Lejtman con 12. En el Verde, Pablo Bogado la rompió con 28 puntos (6 triples) y 5 asistencias y Eliseo Cassano totalizó 17 tantos.

Por su parte, el Azulgrana celebró su primera victoria en el certamen al derrotar 73 a 71 en el clásico barrial a Echagüe en el estadio Luis Butta. Valentín Sánchez fue la figura del CAO con 21 puntos y 6 asistencias, secundado por Hugo Cuello y Juan Gómez con 12 tantos cada uno. En el AEC Juan Planas terminó con 16 tantos, mientras que Pablo Nardea registró 11 unidades.

El único líder de este sector es Ferro. El Verde de San Salvador cosechó su tercera victoria en serie al superar 84 a 62 a Parque de Villaguay, en condición de visitante. Por su parte, Sportivo San Salvador fue el único equipo que capitalizó la localía. Lo hizo al superar a Sarmiento de Villaguay por 82 a 79.

Los equipos de Concordia lideran la Conferencia 3

Por la Conferencia 3 Estudiantes de Concordia venció en el Gigante a Santa Rosa de Chajarí por 82 a 71. El Verde comparte la cima de las posiciones junto a Ferro de Concordia, que le ganó en Chajarí a Vélez por 87 a 71.

Por este mismo sector San José salió de perdedor al derrotar 90 a 88 a Capuchinos de Concordia. La Armonía de Colón también festejó su primer éxito al ganarle 79 a 72 a Social de Federación.

Por otro lado, Atlético BH de Gualeguay le ganó en el estadio Islas Malvinas a Luis Luciano de Urdinarraín por 90 a 74 en el adelanto de la Conferencia 4.

Como sigue la tercera fecha de la Liga Provincial

La tercera fecha se cerrará el domingo con los siguientes encuentros: por la Conferencia 2 jugarán Paracao-Talleres, Independiente de La Paz-Urquiza de Santa Elena, Progreso de Santa Elena-Quique y Recreativo-Estudiantes.

Por la Conferencia 4 completarán Juventud Unida de Gualeguaychú-Zaninetti, Bancarios de Gualeguay-Atlético Tala y Peñarol de Rosario del Tala-Regatas Uruguay. Todos los encuentros comenzarán a las 20.

