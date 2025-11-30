Antonella González Krenz, la entrerriana que tiene un rol clave en el destructor ARA "Sarandí"

Antonella González Krenz es la encargada de la supervisión y gestión de los detalles técnicos, operativos y logísticos del buque argentino.

La joven de Concordia Antonella Luján González Krenz, de 27 años, contó su experiencia en la Armada Argentina, que comenzó cuando ingresó a Escuela de Suboficiales (ESSA) en el 2018, luego de asesorarse en la Delegación Naval de su ciudad.

“Mamá me alentó a seguir una carrera militar, soy hija única y la primera en la familia que lleva uniforme; fue lo que llamó mi atención en actos y desfiles y es un orgullo vestirlo”, manifestó.

Ana D'Angelo: una vida marcada por la militancia, el deporte y la memoria familiar

“Al principio el desarraigo es difícil pero los compañeros se convierten en hermanos de la vida y la rutina de trabajo me encanta. Siempre me gustaron los papeles, la computadora y la administración; por eso elegí una especialidad afín”, dijo la concordiense que ya lleva 7 años en la institución.

Hoy la Cabo Primero González Krenz se encuentra embarcada en el destructor ARA “Sarandí” (DESI) de la Armada.

El amor por el mar de Antonella González Krenz

“Me gusta navegar; no es común que los furrieles sean destinados en el mar, así que lo disfruto mucho”, relató. “Los furrieles realizamos guardia de gamela cuando salimos a navegar, donde además de nuestra rutina, nos dedicamos a tareas de abastecimiento y servicio”, destacó en diálogo con Gaceta Marinera.

Antonella Luján González Krenz Ara Sarandí 2 “Siento orgullo de pertenecer a la Armada Argentina”, dijo Antonella González Krenz. Gaceta Marinera

A bordo del “Sarandí” participó de varios ejercicios internacionales como Unitas y Fraterno junto a otras Armadas del continente: “Me gusta navegar y conocer el sur de nuestro país, como así también otros países y el intercambio profesional que se realiza con personal de otras Fuerzas”.

Tal es su gusto que le encantaría navegar algún día a bordo de la fragata ARA “Libertad” para recorrer el mundo, y también realizar alguna Campaña Antártica de Verano para conocer el continente blanco. “Soy voluntaria para todas las comisiones”, aseguró.

El DESI pertenece a la División de Destructores del Comando de la Flota de Mar con asiento en la Base Naval Puerto Belgrano, al sur de la provincia de Buenos Aires; por lo que Antonella vive hoy en Punta Alta, ciudad lindante a la base naval. Aunque extraña a su familia, abuelos, tíos, primos y amigos, sigue eligiendo la Armada Argentina.

“Buscaba algo especial en mi vida y acá lo encontré, siento orgullo de pertenecer a la Institución”, explicó.

Las maniobras que realizó la concordiense

La Cabo González Krenz destaca de sus últimas navegaciones un ejercicio PASSEX con buques de la Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón. En el marco del despliegue internacional de los buques japoneses JS “Kashima” y JS “Shimakase”, el “Sarandí” y la corbeta ARA “Rosales” se encontraron en cercanías de la costa de Mar del Plata. Los buques navegaron juntos compartiendo el mismo espacio marítimo.

En la maniobra naval PASSEX se practica la comunicación y la cooperación en operaciones militares, de asistencia humanitaria o respuesta a desastres, ya que su objetivo es estandarizar procedimientos para mejorar la interoperabilidad y colaborar de manera efectiva en diversas situaciones.

En la Armada conoció a Mariano, quien es marino y también oriundo de Concordia, con quien además de compartir una carrera, hablan de sus lugares de infancia y adolescencia. Así, Antonella recuerda con cariño su primaria y secundaria en el colegio Vélez Sarfield y la Academia Orange Jazz, donde dictaba clases de baile a niñas de 6 y 7 años.

“Soy profesora de danzas, ejercí antes de ingresar a la Armada y sigo bailando en mi tiempo libre. Ingresando a la Armada salí de mi zona de confort; por ejemplo, yo no conocía el mar y me encantó. Más allá de nuestra ciudad hay un mundo por descubrir”, concluyó la marinera entrerriana.