Sarampión: seis entrerrianos bajo control epidemiológico en Concordia

Seis entrerrianos están bajo control epidemiológico por sarampión, por un micro que hizo una parada en la ciudad de Concordia: cuatro adultos y dos menores.

Cuatro adultos y dos menores fueron identificados por haber viajado en el mismo ómnibus que trasladó a personas que luego fueron diagnosticadas con sarampión. El sistema de salud provincial continúa localizando a más pasajeros del recorrido Retiro–Federación.

Según se informó, seis personas residentes en Entre Ríos -cuatro adultos y dos menores- permanecen bajo seguimiento sanitario tras haber compartido un viaje con pasajeros que, días después, fueron confirmados como casos positivos de sarampión.

Los involucrados descendieron en Gualeguaychú del ómnibus que había partido a las 21.16, lo que activó los protocolos de vigilancia epidemiológica.

El área de Epidemiología de Entre Ríos mantiene un monitoreo telefónico de cada una de estas personas, y en al menos un domicilio debió intervenir personal de salud con elementos de protección debido al alto nivel de contagiosidad del virus.

El sarampión es considerado uno de los agentes infecciosos más transmisibles, solo superado por el Covid-19.

En Concordia

Las autoridades sanitarias concordienses trabajan además para identificar y contactar a todos los pasajeros que viajaron el sábado 15 de noviembre en la unidad de la empresa San José SRL, que cumplió el recorrido Retiro–Federación.

El trayecto incluyó paradas en Buenos Aires, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia y Federación, lo que amplía el radio de búsqueda de posibles contactos.

El origen de la alerta se vincula con cuatro ciudadanos uruguayos que habían realizado un viaje a Bolivia y regresado a su país desde la terminal de Retiro. Al arribar, fueron diagnosticados con sarampión, lo que motivó el rastreo de contactos en Argentina.

Para tener en cuenta

El sarampión provoca síntomas como fiebre, manchas en la piel, irritación ocular, secreción nasal y tos. En menores de cinco años puede generar complicaciones severas, entre ellas encefalitis, meningoencefalitis, ceguera e incluso la muerte.

Por este motivo, las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de contar con el calendario de vacunación completo para prevenir contagios y cuadros graves.