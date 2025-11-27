Uno Entre Rios | La Provincia | Concordia

Sarampión: seis entrerrianos bajo control epidemiológico en Concordia

Seis entrerrianos están bajo control epidemiológico por sarampión, por un micro que hizo una parada en la ciudad de Concordia: cuatro adultos y dos menores.

27 de noviembre 2025 · 21:44hs
Seis entrerrianos están bajo control epidemiológico en Concordia por el sarampión. 

Seis entrerrianos están bajo control epidemiológico en Concordia por el sarampión. 

Cuatro adultos y dos menores fueron identificados por haber viajado en el mismo ómnibus que trasladó a personas que luego fueron diagnosticadas con sarampión. El sistema de salud provincial continúa localizando a más pasajeros del recorrido Retiro–Federación.

Según se informó, seis personas residentes en Entre Ríos -cuatro adultos y dos menores- permanecen bajo seguimiento sanitario tras haber compartido un viaje con pasajeros que, días después, fueron confirmados como casos positivos de sarampión.

Lo mejor del judo se podrá disfrutar en el Club Peñarol.

Lo mejor del judo se podrá disfrutar en el Club Peñarol

concordia: motociclista murio en un choque y un camionero fue detenido

Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

LEER MÁS: Entre Ríos en alerta por casos de sarampión importados

Los involucrados descendieron en Gualeguaychú del ómnibus que había partido a las 21.16, lo que activó los protocolos de vigilancia epidemiológica.

El área de Epidemiología de Entre Ríos mantiene un monitoreo telefónico de cada una de estas personas, y en al menos un domicilio debió intervenir personal de salud con elementos de protección debido al alto nivel de contagiosidad del virus.

El sarampión es considerado uno de los agentes infecciosos más transmisibles, solo superado por el Covid-19.

En Concordia

Las autoridades sanitarias concordienses trabajan además para identificar y contactar a todos los pasajeros que viajaron el sábado 15 de noviembre en la unidad de la empresa San José SRL, que cumplió el recorrido Retiro–Federación.

El trayecto incluyó paradas en Buenos Aires, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia y Federación, lo que amplía el radio de búsqueda de posibles contactos.

El origen de la alerta se vincula con cuatro ciudadanos uruguayos que habían realizado un viaje a Bolivia y regresado a su país desde la terminal de Retiro. Al arribar, fueron diagnosticados con sarampión, lo que motivó el rastreo de contactos en Argentina.

Para tener en cuenta

El sarampión provoca síntomas como fiebre, manchas en la piel, irritación ocular, secreción nasal y tos. En menores de cinco años puede generar complicaciones severas, entre ellas encefalitis, meningoencefalitis, ceguera e incluso la muerte.

Por este motivo, las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de contar con el calendario de vacunación completo para prevenir contagios y cuadros graves.

Concordia sarampión Entrerrianos
Noticias relacionadas
El escritor concordiense se llevó el primer premio del Fondo Nacional de las Artes.

Escritor de Concordia ganó un premio del Fondo Nacional de las Artes

Importantes donaciones para el Hospital Masvernat y San Martín.

Importantes donaciones para el Hospital Masvernat y San Martín

Un camión volcó en la ruta 14, cerca de Concordia, y su conductor sufrió lesiones. 

Departamento Concordia: un camión volcó en la ruta 14 y su conductor sufrió lesiones

Pablo Morales Ruiz, a la izquierda, empezó hace 10 años con este sueño que hoy sigue rodando.

Buscan inculcar valores a través del trabajo en equipo

Ver comentarios

Lo último

El presidente Javier Milei canceló el viaje al sorteo del Mundial

El presidente Javier Milei canceló el viaje al sorteo del Mundial

Argentinos tiene a sus tres arqueros lesionados y un juvenil podría debutar contra Boca

Argentinos tiene a sus tres arqueros lesionados y un juvenil podría debutar contra Boca

Torneo Clausura: árbitros designados para los cuartos de final

Torneo Clausura: árbitros designados para los cuartos de final

Ultimo Momento
El presidente Javier Milei canceló el viaje al sorteo del Mundial

El presidente Javier Milei canceló el viaje al sorteo del Mundial

Argentinos tiene a sus tres arqueros lesionados y un juvenil podría debutar contra Boca

Argentinos tiene a sus tres arqueros lesionados y un juvenil podría debutar contra Boca

Torneo Clausura: árbitros designados para los cuartos de final

Torneo Clausura: árbitros designados para los cuartos de final

Sarampión: seis entrerrianos bajo control epidemiológico en Concordia

Sarampión: seis entrerrianos bajo control epidemiológico en Concordia

Venta de combustibles: cayó 1,2% en octubre y se frenó la racha positiva

Venta de combustibles: cayó 1,2% en octubre y se frenó la racha positiva

Policiales
Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Se quemó una casa en La Paz y los bomberos no tenían agua para combatir las llamas

Se quemó una casa en La Paz y los bomberos no tenían agua para combatir las llamas

Valentín Godoy: la causa por mala praxis se cerró por desistimiento de la querella autónoma

Valentín Godoy: la causa por mala praxis se cerró por desistimiento de la querella autónoma

Ovación
AFA suspendió por 6 meses a Juan Sebastián Verón como presidente de Estudiantes

AFA suspendió por 6 meses a Juan Sebastián Verón como presidente de Estudiantes

Argentinos tiene a sus tres arqueros lesionados y un juvenil podría debutar contra Boca

Argentinos tiene a sus tres arqueros lesionados y un juvenil podría debutar contra Boca

Torneo Clausura: árbitros designados para los cuartos de final

Torneo Clausura: árbitros designados para los cuartos de final

La última velada del año en Paraná tiene su programación

La última velada del año en Paraná tiene su programación

Franco Colapinto clasifica para el sprint en Qatar

Franco Colapinto clasifica para el sprint en Qatar

La provincia
Sarampión: seis entrerrianos bajo control epidemiológico en Concordia

Sarampión: seis entrerrianos bajo control epidemiológico en Concordia

MiradorTEC obtuvo dos premios nacionales

MiradorTEC obtuvo dos premios nacionales

San José UTE no acatará el fallo judicial que ordena incorporar a trabajadores de ERSA

San José UTE no acatará el fallo judicial que ordena incorporar a trabajadores de ERSA

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes

Dengue: se realizan bloqueos preventivos en Paraná

Dengue: se realizan bloqueos preventivos en Paraná

Dejanos tu comentario