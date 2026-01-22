Concordia: rescataron 11 perros y un conejo que estaban a la venta

Rescataron 11 perros y un conejo hacinados en cautiverio. El maltrato animal ocurrió en Concordia. Hubo otro caso denunciado en San Benito

Rescataron 11 perros y un conejo hacinados en cautiverio que tendrían destino de comercialización. El maltrato animal ocurrió en Concordia

Rescataron 11 perros y un conejo hacinados en cautiverio que tendrían destino de comercialización. El maltrato animal ocurrió en Concordia

En un domicilio de Concordia rescataron 11 perros y un conejo que estaban hacinados, en malas condiciones y a la venta. Tras tomar conocimiento de la situación y en base a una investigación previa, el Juzgado de Garantías de Concordia libró una orden de allanamiento para dicho domicilio, en el marco de la legislación contra el maltrato animal.

El procedimiento se realizó apartir de la denuncia realizada el lunes por una agrupación defensora de los derechos de los animales.

Maltrato animal Concordia perros denuncia conejo

La intervención se ejecutó en una vivienda de la zona sudeste de la ciudad, con resultado positivo al secuestrar a siete perros raza Dachsund (“salchicha”), de los cuales dos tendrían aproximadamente dos años y, los cincos restantes, 30 días de vida. Además, se secuestraron tres perros adultos de raza Dogo Argentino, un mestizo y un conejo que se encontraba dentro de una jaula de pájaros artesanal.

Maltrato animal Concordia perros denuncia conejo 1

El veterinario policial constató que el lugar no poseía las condiciones adecuadas para su contención y hábitat, que los animales carecen de libreta sanitaria, y algunos de los mismos presentaban enfermedades en la piel y deficiencia en la alimentación. A su vez, se dio intervención a un inspector de la Municipalidad, quien labró un acta de infracción a la Ordenanza N°38.617, la que prohíbe la crianza de animales con fines de comercialización.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nosomos Invisibles (@nosomosinvisiblesarg)

Otro caso en San Benito

La ONG No somos invisibles denunció otro terrible caso de maltrato pero esta vez en San Benito donde de casa se fueron de vacaciones y dejaron sus animales encerrados y atados. "La perra atada al sol sin agua ni comida, murió de la manera más cruel, sin tener en donde refugiarse del sol, con miedo de los fuegos artificiales, con sed, con esperanzas que nunca llegaron", dijeron los proteccionistas. En tanto una gata con crías quedó encerrada dentro de la viviend ubicada en calle 25 de julio.

Sobre este caso se formalizó una denuncia por maltrato animal en la comisaría de San Benito, el día 13 de enero.

Maltrato animal San Benito

Según la denunciante en el domicilio funciona una venta de productos de limpieza. "Sus dueños se retiraron del hogar dejando en el interior una gata con crías y una perra atada en el patio que falleció". El cuerpo en descomposición comenzó a despedir un olor nauseabundo lo que generó alarma en los vecinos quienes debieron retira el cuerpo del animal.

Tras ser ubicada, la dueña de los animales, entregó en adopción a los gatitos.