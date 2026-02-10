Juan Ruiz Orrico será juzgado por conducir alcoholizado y provocar un choque mortal

El 18 de febrero comenzará el juicio contra el exfuncionario Juan Ruiz Orrico, acusado de homicidio culposo agravado por la muerte de cuatro trabajadores.

El miércoles 18 de febrero próximo, a las 9, comenzará en Concepción del Uruguay el juicio contra Juan Ruiz Orrico, ex presidente del Instituto Portuario de Entre Ríos, acusado por la muerte de cuatro trabajadores en un siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024 en la Ruta 39, a la altura del kilómetro 123, entre Caseros y Herrera, departamento Uruguay. Cinco días después del choque, Orrico fue desplazado de su cargo.

Orrico está imputado por homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas y enfrenta una pena de entre dos y cinco años de prisión. Según la investigación, aquella madrugada conducía un Volkswagen Passat oficial con 1,59 gramos de alcohol en sangre y a 150 kilómetros por hora, cuando embistió un Chevrolet Corsa en el que viajaban cuatro obreros del frigorífico Fadel de Pronunciamiento: Leonardo Almada (33), Axel Rossi (23) y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre (26 y 32), quienes fallecieron en el acto.

Recientemente, el exfuncionario presentó una propuesta para resarcir a las familias de las víctimas, ofreciendo $150 millones como reparación del daño moral, una suma que no fue aceptada por ninguno de los familiares. Para las familias de los trabajadores, el ofrecimiento fue también una estrategia judicial que será enarbolada por los defensores en el debate para que esa conducta sea valorada como atenuante de su eventual condena.

El juicio

Las audiencias, que se realizarán en la sala del Tribunal de Juicio y Apelaciones de esa ciudad, continuarán los días 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27 de febrero, iniciándose siempre en el mismo horario.

El debate será presidido por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Darío Crespo. El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal Eduardo Santo, mientras que el abogado Mario Arcusin ejercerá la querella particular. Por su parte los letrados Leopoldo Lambruschini, Félix Pérez y Leandro Monje asistirán al imputado Ruiz Orrico.

Según informó este martes el Poder Judicial, los alegatos de apertura y de clausura del debate serán transmitidos en vivo y en directo, vía streaming, a través del canal de YouTube del Servicio de Información del Superior Tribunal de Justicia (STJ). El acceso a la sala será entre las 8 y las 8.50, ya que a las 9 se cerrarán las puertas y comenzará el debate. El ingreso quedará supeditado a la capacidad del lugar.