River Plate sorprende con su tercera camiseta: vuelve el violeta histórico

River Plate presentó su tercera camiseta de la temporada: violeta como color principal, con el lema "Grandeza" y un kit completo a tono con la casaca.

10 de febrero 2026 · 11:22hs
River Plate, de la mano de Adidas, lanzó su nueva camiseta tercera de esta temporada. La equipación es de color violeta y se suma a la titular blanca y a la alternativa negra y roja.

El diseño mantiene muchas similitudes con la camiseta titular, pero con el retorno del violeta como color principal, reemplazando al blanco. En la parte posterior del cuello se encuentra la inscripción "Grandeza", el lema de la institución.

Adidas y River Plate renuevan el legado con la camiseta violeta

El kit completo incluye un short del mismo color que la casaca y otra alternativa en color blanco. Las medias también son violetas e incluyen la banda roja en diagonal.

"Un legado que se renueva", señaló la marca al presentar la nueva indumentaria, haciendo referencia a que el color ya había sido utilizado en otras oportunidades, como en 2008 y 2018.

