Concordia espera por el Turismo Nacional

El piloto de Paraná llega puntero del torneo en la Clase 2 y buscará un buen resultado en su tierra.

El Turismo Nacional con sus Clase 2 y 3 esperan por lo que será la visita al Autódromo Ciudad de Concordia, donde será la penúltima fecha del año y podría haber definiciones de los campeonatos. La competencia se llevará adelante el 1 de noviembre.

El trazado de la Capital del Citrus reemplazará al Autódromo Juan María Traverso de San Nicolás. El cambio obedeció a la proximidad de una fecha del Turismo Carretera a Rosario durante este fin de semana a tan solo un puñado de kilómetros. Ante esta continuidad de carreras, los directivos de APAT decidieron modificar el calendario.

De este modo la divisional, que cuenta con un parque automotor importante, volverá a tierras entrerrianas, luego de lo que fue el inicio de la temporada allá por febrero, cuando abrió el calendario en el Autódromo del Club de Volantes Entrerrianos de Paraná.

Uno de los pilotos que será casi local es el paranaense Exequiel Bastidas con el Toyota Yaris del Ale Bucci Racing. El ex campeón de Turismo Pista suma 291 puntos y aventaja por 11 unidades al salteño Francisco Coltrinari (Peugeot 208) y al mendocino Tomás Vitar (Nissan March) a 14 puntos.

De tener un buen fin de semana, Bastidas puede acercarse a su primer título dentro de la categoría, pero sin dudas que por la cabeza del joven volante estará presente en ser regular, como lo ha sido a lo largo de la temporada.

Agustín Canapino probó previo a Concordia

En la Clase 3, Agustín Canapino es quien encabeza las posiciones y este miércoles ensayó con el Chevrolet Cruze en San Nicolás. Fue una intensa prueba junto al Salvita Racing la unidad con la cual lleva cuatro victorias en el torneo y lidera por 43 unidades sobre Julián Santero.

“Un día de pruebas que fue positivo en el sentido de que pudimos girar bien todo el día, desde la mañana temprano hasta el final. Hicimos muchas vueltas, varias pruebas que teníamos pendientes; en definitiva, habíamos probado antes de arrancar el año y no habíamos vuelto a hacerlo. Por lo tanto, aprovechamos ahora que estábamos organizados y teníamos la necesidad de hacerlo después de Mendoza, donde no nos sentimos lo competitivos que veníamos siendo”, explicó Canapino a las redes oficiales de APAT.

Además, el equipo y el multicampeón piloto arrecifeño parecen haber encontrado los inconvenientes en el auto, en el primer ensayo del 2026: “Creemos haber podido encontrar los problemitas que tuvimos y sobre todo evolucionar para poder encarar estas dos últimas carreras del año con todas las ganas y con toda la fe de poder dar pelea en los puestos de adelante como lo hemos hecho toda la temporada y tratar de conseguir el máximo objetivo. Queda todavía mucho en juego, todo puede pasar, así que estamos muy enfocados en tener un buen fin de semana en Concordia para definir lo mejor posible en la última del año”.

El TN visitará Concordia el 1 de noviembre y Canapino se irá líder del torneo pase lo que pase a la última fecha en Viedma e incluso puede consagrarse de manera anticipada: deberá engrosar 20 unidades más la diferencia con Santero.