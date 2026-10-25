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River Plate recibe a Racing en el Monumental

Este domingo, desde las 19.15 River Plate, que viene de golear a Belgrano, se mide de local con a Racing por la 14° fecha del certamen.

25 de octubre 2026 · 07:38hs
Tomás Galván festeja el primer gol de River en Córdoba.

Prensa River

Tomás Galván festeja el primer gol de River en Córdoba.

Este domingo, desde las 19.15, River recibe a Racing en el Monumental por la 14° fecha del Torneo Clausura. El Millonario, que viene de golear a Belgrano, buscará seguir con chances en la tabla anual ante una Academia que atraviesa uno de los peores momentos deportivos de los últimos años. Dirigirá Leandro Rey Hilfer.

River viene de golear 3 a 0 a Belgrano en el Mario Alberto Kempes y se acomodó en ambas tablas. Pese a que el anhelo de quedarse con la tabla anual parece casi utópico, podría meterse en la próxima Copa Libertadores si gana lo que le queda y los de arriba pierden puntos. Con 49 unidades se encuentra octavo, a cinco del líder Boca y a cuatro de Rosario Central, el último de los que hoy estarían clasificando al certamen más prestigioso del continente. En su zona está sexto con 20.

El Millonario buscará prolongar una muy buena racha frente a Racing, rival con el que no pierde en el Monumental desde 2017. En aquella oportunidad la Academia se impuso por 3 a 2 con goles de Miguel Barbieri, Lautaro Martínez y Marcos Acuña -para el local descontaron Marcelo Larrondo y Jonathan Maidana-, y no pudo volver a ganar en sus seis visitas posteriores.

En cuando a la formación, Leonardo Ponzio haría un cambio con respecto al equipo que se floreó en Córdoba. Lucas Martínez Quarta, suspendido por cinco amarillas, le dejará su lugar a Lautaro Rivero. Acuña, por su parte, aún no está recuperado del traumatismo en el empeine del pie izquierdo ni de la molestia en el hombro izquierdo que le surgió en el duelo ante Sarmiento y todo indica que se perderá su segundo partido consecutivo. Francisco Ortega volvería a ser titular.

Racing viene de igualar 1 a 1 el clásico ante Independiente y se fue reprobado por los hinchas presentes en el Cilindro de Avellaneda. Con apenas 12 puntos, marcha 13° en la Zona B y 23° en la tabla anual, ya sin chances matemáticas de clasificar a una copa internacional.

Buscarán maquillar el cierre del año con una victoria en el Monumental que les permita mantener una pequeña luz de esperanza de meterse a los playoffs. Para eso solo le vale la victoria, ya que cualquier otro resultado lo deja sin ningún tipo de posibilidad.

En cuanto al once, Sebastián Romero mantiene dos dudas. Ezequiel Cannavo y Juan Barinaga pugnan por un lugar en el lateral derecho, mientras que Leonel Pérez y el juvenil Alejandro Tello hacen lo propio por un hueco en la mitad de la cancha. El resto del equipo sería similar al que empató frente al Rojo.

La posible formación de River vs. Racing, por el Torneo Clausura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

El posible once de Racing vs. River, por el Torneo Clausura

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Alejandro Tello, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero.

Los datos de River vs. Racing, por el Torneo Clausura

  • Hora: 19.15.
  • TV: TNT Sports.
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
  • Estadio: Monumental.

River Racing Monumental Torneo Clausura
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