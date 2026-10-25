Uno Entre Rios | La Provincia | Raíces

Raíces aprobó 247 créditos en Entre Ríos y prepara la evaluación de otros 1.137 postulantes

Raíces busca agilizar trámites para construir, ampliar o refaccionar viviendas. Evaluó carpetas de 85 localidades y prevé mil créditos aprobados en 2027.

25 de octubre 2026 · 07:33hs
Raíces aprobó 247 créditos en Entre Ríos y prepara la evaluación de otros 1.137 postulantes.

Raíces aprobó 247 créditos en Entre Ríos y prepara la evaluación de otros 1.137 postulantes.

El programa de créditos hipotecarios Raíces registra 247 préstamos aprobados a cinco meses de su relanzamiento y tiene otras 195 solicitudes en la etapa final del trámite. La herramienta del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) está destinada a la construcción en terreno propio y a la ampliación o refacción de inmuebles existentes. El organismo prepara nuevos lotes de evaluación y cambios administrativos para reducir las demoras.

Según los datos oficiales actualizados al 23 de octubre, desde la reapertura del programa, el 21 de mayo, se evaluaron 1.130 carpetas de postulantes de 85 localidades, distribuidas en los 17 departamentos entrerrianos. En paralelo, otros 1.137 inscriptos cumplen los requisitos iniciales y están en condiciones de ingresar a la instancia de análisis.

Entre Raíces y su antecesor, Ahora Tu Hogar, el IAPV contabiliza 529 créditos aprobados. La meta anunciada por la Provincia es alcanzar los 1.000 en 2027. Al referirse a la política habitacional, el gobernador Rogelio Frigerio sostuvo: “La política habitacional tiene que ser una prioridad de todos los gobiernos”.

Plazos de aprobación

Uno de los indicadores que destaca el organismo es la reducción de los tiempos. Raíces llegó a sus primeros 100 créditos aprobados en 94 días desde la apertura de carpetas, un período 37% menor al que demandó su versión anterior para alcanzar la misma cantidad. Además, el 92% de esos primeros 100 trámites obtuvo la aprobación en menos de 90 días.

El relevamiento inicial también permitió identificar dificultades que interrumpen las solicitudes, especialmente las vinculadas con la documentación. Para atender esos obstáculos, el IAPV informó una serie de medidas implementadas o previstas que apuntan a simplificar el recorrido administrativo.

Entre ellas aparecen la validación de la escritura al momento de la inscripción y la eliminación del pedido de documentos que el instituto pueda consultar por sus propios medios. También se contempla la posibilidad de realizar hasta dos reevaluaciones por etapa, de modo que los postulantes puedan subsanar observaciones y continuar el trámite.

Perfil de los titulares

Dentro de los primeros 100 titulares aprobados, el 46% tiene menos de 35 años. El dato describe a ese grupo inicial y muestra la participación de personas jóvenes entre quienes accedieron al financiamiento para resolver necesidades habitacionales.

El relanzamiento también amplió el límite de ingresos familiares admitidos, que pasó de ocho a diez salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM). Según el IAPV, entre los primeros beneficiarios un hogar típico registra ingresos cercanos a 5,7 SMVM, equivalentes a unos 2,2 millones de pesos mensuales al valor informado para octubre de 2026.

Las dos operatorias atienden situaciones diferentes. La de construcción está dirigida a quienes cuentan con un terreno propio y buscan levantar su vivienda. La de ampliación o refacción permite intervenir sobre una casa existente para mejorarla o adecuarla a las necesidades familiares.

Nuevas evaluaciones

El IAPV prevé habilitar la próxima semana nuevos lotes para analizar las solicitudes de quienes se anotaron después del relanzamiento. De los 1.137 postulantes que reúnen las condiciones de inscripción, 541 corresponden a construcción y 596 a ampliación o refacción.

La evaluación se realizará según el número de orden. Con el nuevo esquema, el acceso dejó de depender de sorteos y pasó a definirse por el cumplimiento de requisitos y el análisis de las carpetas. El programa también incorporó a personas que estaban inscriptas y no habían resultado favorecidas en las convocatorias anteriores.

Entre los expedientes ya evaluados y los postulantes listos para ingresar al análisis, la demanda supera las 2.200 familias. El desafío del organismo será sostener el ritmo de aprobación y reducir los obstáculos documentales para que más solicitudes puedan completar el proceso. El alcance provincial incluye las dos operatorias disponibles.

La presencia de solicitudes en los 17 departamentos refleja una demanda habitacional extendida en Entre Ríos. Las obras de construcción, ampliación y refacción también movilizan la contratación de mano de obra y la compra de materiales en las localidades donde residen los titulares.

Los nuevos lotes de evaluación permitirán dar continuidad al análisis de las inscripciones posteriores al relanzamiento. Cumplir los requisitos iniciales habilita esa instancia, aunque la aprobación del crédito dependerá de la revisión de cada carpeta y de la documentación presentada.

Raíces Entre Ríos Créditos
Noticias relacionadas
Tiempo en Entre Ríos: domingo con lluvias aisladas y lunes más despejado en las principales ciudades.

Tiempo en Entre Ríos: domingo con lluvias aisladas y lunes más despejado en las principales ciudades

La Provincia licita obras de caminos rurales y accesos a cooperativas apícolas.

La Provincia licita obras de caminos rurales y accesos a cooperativas apícolas

La reconstrucción del camino que une Viale y el arroyo Durazno tiene un 45% de avance.

La reconstrucción del camino que une Viale y el arroyo Durazno tiene un 45% de avance

Ciclistas emprenderán una peregrinación en bicicleta para encontrarse con el Papa León XIV

Ciclistas emprenderán una peregrinación para encontrarse con el Papa León XIV

Ver comentarios

Lo último

Concordia: derogaron ley provincial para la habilitación de comercios

Concordia: derogaron ley provincial para la habilitación de comercios

Inteligencia artificial y arte: ¿qué pasa con la creatividad?

Inteligencia artificial y arte: ¿qué pasa con la creatividad?

Ruta 14: volcó un auto con cuatro personas que regresaban del Mundial de Canotaje

Ruta 14: volcó un auto con cuatro personas que regresaban del Mundial de Canotaje

Ultimo Momento
Concordia: derogaron ley provincial para la habilitación de comercios

Concordia: derogaron ley provincial para la habilitación de comercios

Inteligencia artificial y arte: ¿qué pasa con la creatividad?

Inteligencia artificial y arte: ¿qué pasa con la creatividad?

Ruta 14: volcó un auto con cuatro personas que regresaban del Mundial de Canotaje

Ruta 14: volcó un auto con cuatro personas que regresaban del Mundial de Canotaje

Entrevista con el doctor Lino Sapetti: El sedentarismo convierte a la columna en una tabla con joroba

Entrevista con el doctor Lino Sapetti: "El sedentarismo convierte a la columna en una tabla con joroba"

El horóscopo para este domingo 25 de octubre de 2026

El horóscopo para este domingo 25 de octubre de 2026

Policiales
Ruta 14: volcó un auto con cuatro personas que regresaban del Mundial de Canotaje

Ruta 14: volcó un auto con cuatro personas que regresaban del Mundial de Canotaje

Concordia: estudiantes habrían utilizado IA para modificar fotografías de compañeras

Concordia: estudiantes habrían utilizado IA para modificar fotografías de compañeras

Caso Celis: ordenaron el fin del aislamiento y fijaron un nuevo esquema de visitas y cuidados médicos

Caso Celis: ordenaron el fin del aislamiento y fijaron un nuevo esquema de visitas y cuidados médicos

Golpes en la cabeza, cortes y una cirugía: el estado de salud de los heridos al caer un entrepiso en un bar de Paraná

Golpes en la cabeza, cortes y una cirugía: el estado de salud de los heridos al caer un entrepiso en un bar de Paraná

Dramático derrumbe en un bar de Paraná: hay heridos

Dramático derrumbe en un bar de Paraná: hay heridos

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Concordia: derogaron ley provincial para la habilitación de comercios

Concordia: derogaron ley provincial para la habilitación de comercios

Raíces aprobó 247 créditos en Entre Ríos y prepara la evaluación de otros 1.137 postulantes

Raíces aprobó 247 créditos en Entre Ríos y prepara la evaluación de otros 1.137 postulantes

Una escuela de Paraná une poesía y solidaridad con un proyecto abierto al barrio

Una escuela de Paraná une poesía y solidaridad con un proyecto abierto al barrio

Tiempo en Entre Ríos: domingo con lluvias aisladas y lunes más despejado en las principales ciudades

Tiempo en Entre Ríos: domingo con lluvias aisladas y lunes más despejado en las principales ciudades

La Provincia licita obras de caminos rurales y accesos a cooperativas apícolas

La Provincia licita obras de caminos rurales y accesos a cooperativas apícolas

Dejanos tu comentario