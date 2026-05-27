Fernando Alloco, el otro paranaense que dirá presente en el Mundial 2026

Fernando Alloco es asistente de Néstor Lorenzo y se ganó un lugar en la Selección de Colombia en el Mundial 2026.

Mientras el nombre de Roberto Fabián Ayala aparece asociado a la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026, otro paranaense también tendrá su lugar en la máxima cita del fútbol internacional. Se trata de Fernando Alloco, quien integra el cuerpo técnico de la Selección de Colombia y se convirtió en una pieza importante dentro del proyecto encabezado por Néstor Lorenzo.

La historia de Alloco es la de un hombre que supo reinventarse luego de colgar los botines. Nacido en Paraná y formado futbolísticamente en la capital entrerriana, desarrolló una extensa carrera profesional que lo llevó por distintos clubes de Argentina y del exterior. Sin embargo, tras su retiro como jugador encontró un nuevo desafío fuera de las canchas y comenzó a construir un camino que hoy lo tiene entre los protagonistas del fútbol mundial.

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Su último paso como futbolista fue en Boca Unidos, en el Torneo Federal A, poco antes de la pandemia. Lejos de imaginar un futuro ligado a una selección nacional, decidió seguir vinculado al deporte desde otro rol. Fue entonces cuando una oportunidad surgida a través de contactos con un preparador físico en Perú terminó cambiando su vida para siempre.

Un camino construido con esfuerzo de Fernando Alloco

Lo que comenzó como una experiencia dentro de un cuerpo técnico fue creciendo con el tiempo. Alloco supo aprovechar cada oportunidad, sumar conocimientos y ganar experiencia en el trabajo diario. Esa dedicación lo llevó a consolidarse dentro del equipo de trabajo de Lorenzo, entrenador con una extensa trayectoria internacional y con una relación histórica con el seleccionado colombiano.

La confianza entre ambos se fortaleció con los años y hoy el entrerriano es considerado una de las personas de mayor cercanía al entrenador. Dentro de la estructura de la selección cafetera cumple funciones clave en la planificación, el análisis de rivales y el seguimiento de los futbolistas.

"Es un trabajo que demanda mucho compromiso y dedicación, pero que también genera una enorme satisfacción", sostienen quienes conocen de cerca el recorrido del paranaense, que logró transformarse en uno de los argentinos con mayor protagonismo dentro del fútbol colombiano.

Colombia volvió a ser protagonista

La llegada del cuerpo técnico encabezado por Lorenzo significó un cambio importante para Colombia. El equipo recuperó competitividad, volvió a posicionarse entre las selecciones más fuertes del continente y logró clasificarse nuevamente a una Copa del Mundo.

El proceso también tuvo momentos destacados, como la gran campaña realizada en la reciente edición de la Copa América, donde Colombia alcanzó la final y estuvo muy cerca de quedarse con el título continental. El sueño terminó frente a la poderosa Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni, pero la actuación dejó en claro el crecimiento del conjunto cafetero.

Dentro de ese recorrido, Alloco fue uno de los integrantes silenciosos pero fundamentales del proyecto. Su aporte en el día a día contribuyó a consolidar una identidad futbolística que hoy ubica a Colombia entre los equipos más respetados de América.

El trabajo con las estrellas

Uno de los aspectos más llamativos de su presente es la posibilidad de convivir diariamente con algunas de las principales figuras del fútbol mundial. Entre ellas aparecen nombres como James Rodríguez y Luis Díaz, referentes indiscutidos del seleccionado.

Según destacó el propio Alloco, la relación con los futbolistas es excelente. Más allá de la calidad deportiva que exhiben dentro del campo de juego, remarca permanentemente la calidad humana de los referentes del plantel, algo que facilita el trabajo y fortalece el ambiente interno.

La conexión entre jugadores y cuerpo técnico ha sido uno de los pilares de este exitoso ciclo, que logró devolverle a Colombia la ilusión de competir de igual a igual frente a las principales potencias del continente.

El desafío de medirse con los mejores

En las Eliminatorias Sudamericanas y en los distintos torneos internacionales, Colombia volvió a enfrentarse de manera competitiva contra seleccionados de primer nivel como Selección Argentina, Selección de Brasil y Selección de Uruguay.

Para Alloco, ese es uno de los mayores desafíos del fútbol actual. Mantenerse a la altura de las mejores selecciones del mundo exige una preparación constante, análisis permanente y una evolución continua tanto desde lo táctico como desde lo físico.

El cuerpo técnico trabaja con la convicción de que Colombia puede competir en igualdad de condiciones ante cualquier rival, una premisa que ha quedado reflejada en los resultados obtenidos durante el ciclo de Lorenzo.

Orgullo entrerriano rumbo al Mundial

A medida que se acerca el Mundial 2026, el nombre de Fernando Alloco adquiere una relevancia especial para el deporte entrerriano. Su historia representa un ejemplo de perseverancia y crecimiento profesional, demostrando que los sueños pueden alcanzarse incluso cuando el camino parece incierto.

Desde Paraná hasta los estadios más importantes del planeta, Alloco construyó una carrera basada en el trabajo y la preparación. Hoy forma parte de una selección que ilusiona a millones de colombianos y que buscará dar pelea en la máxima competencia del fútbol.

Cuando la pelota comience a rodar en el Mundial 2026, Entre Ríos tendrá motivos para sentirse representada. Porque además de Ayala en la estructura argentina, otro hijo de Paraná estará viviendo desde adentro la experiencia más grande que puede ofrecer el fútbol: la Copa del Mundo.