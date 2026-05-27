En San José de Feliciano se juega una nueva edición de los torneos de fútbol social

En conjunto entre el gobierno de Feliciano, la Fundación Familia Zuccardi y el programa Jugando es Mejor, inició el certamen.

En un trabajo conjunto entre el gobierno local de San José de Feliciano , la Fundación Familia Zuccardi y el programa Jugando es Mejor, de TyC Sports, se puso en marcha el certámen anual orientado a la contención de las infancias y el desarrollo del fútbol femenino en sectores vulnerables.

La articulación estatal y el compromiso de empresas y clubes de barrio consolidan un año más un espacio de desarrollo comunitario en el interior del país. A través de una gestión compartida, se formalizó el lanzamiento de los torneos de fútbol social que se desarrollarán de manera continua durante todo el año en las provincias de Entre Ríos. El propósito central de estos campeonatos radica en la inclusión, contención y formación en valores de niños, niñas y mujeres procedentes de zonas vulnerables.

Vale destacar que un certamen similar se lleva adelante en la localidad mendocina de Santa Rosa.

Las actividades en Feliciano

En Feliciano, el torneo –que se desarrolla desde el 2018– es coordinado por la Municipalidad con el acompañamiento de Jugando es Mejor, y está dirigido a las categorías infantiles 2014-2015, 2016-2017 y 2018-2019. Con el objetivo de fortalecer los lazos regionales y comunitarios, la liga integra la participación de instituciones de la zona y de la provincia de Corrientes, conformando una nómina de clubes participantes que incluye a: Chañar, Barrio Estación, Los Teros, Tigres del Oeste, Deportivo Sauce (Corrientes), Club Juventud, Club Atlético, Corazón del Monte, Los Diablitos y San Sebastián.

Respecto al marco pedagógico de la iniciativa, Néstor Sánchez, director de deportes de San José de Feliciano, señaló: "Para nosotros no nos importa si los chicos hacen 5 goles o ninguno. El espíritu de este torneo es que los chicos y chicas jueguen con ganas, que se levanten si caen, que respeten al rival y sobre todo se diviertan. Tenemos que concientizar desde chicos que el deporte no es solo para ganar, sino para crecer, aprender y trabajar en equipo".