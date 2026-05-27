Pymes: reclaman el tratamiento del proyecto que declara la emergencia para el sector

Luis Lozar pidió que la Legislatura provincial avance en el tratamiento del proyecto de ley de emergencia para pymes, iniciativa que fue presentada aen 2025

Luis Lozar, representante del Movimiento Nacional Pyme en Entre Ríos (Monapy) advirtió que la crisis golpea cada vez más fuerte al comercio y las pequeñas empresas, y reclamó que la Legislatura entrerriana destrabe el proyecto presentado en 2025 a través de la diputada justicialista Andrea Zoff. “Detrás de cada pyme que cierra hay familias que se quedan sin nada”, alertó y también cuestionó la falta de medidas para el sector. “Es una ley que el sector necesita para al menos poder asomar la cabeza afuera del agua”, expresó Lozar.

En ese marco, indicó que desde mantuvieron conversaciones con el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Bruno Sarubi, y con el secretario de Industria y Comercio, Catriel Tonutti. “Nos atienden muy bien, pero no podemos dar ese paso que está faltando”, señaló.

Fábrica empresa Pyme Pymes Pymes: reclaman el tratamiento del proyecto que declara la emergencia

Lozar remarcó que están abiertos a que el proyecto reciba modificaciones durante el debate legislativo, pero insistió en la necesidad de que se trate y se apruebe para aliviar la situación del sector. “Es importante que salga para que las empresas y comercios no se caigan tanto, ya que detrás de cada pyme o comercio que cierra hay personas, hay familias”, afirmó en diálogo con Sexto Sentido.

El dirigente destacó además el peso del sector en la economía y el empleo: “Las pymes representamos casi el 70% del trabajo formal”. En ese sentido, cuestionó que tanto a nivel nacional como provincial “ha habido políticas para las grandes industrias, pero no para el comercio y las pequeñas empresas, donde trabajan miles de personas”.

El consultado sostuvo que un alivio para las pymes también tendría impacto positivo sobre las cuentas provinciales. “Cuando una pyme está en crisis, prioriza el pago de sueldos por sobre el de impuestos”, explicó. Señaló además que otras provincias ya avanzaron con medidas similares. “Santa Fe y Córdoba ya lo hicieron, y en Mendoza se está avanzando en el mismo sentido”, indicó, al tiempo que pidió que “se abran las puertas del diálogo”.

Monapy

Monapy es un movimiento federal integrado por empresarios pymes de todo el país y conducido a nivel nacional por Alejandro Bestani, presidente de Alimentos Inca. Según detalló Lozar, el espacio surgió después de la pandemia y actualmente cuenta con unos 40 integrantes en Entre Ríos.