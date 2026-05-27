Uno Entre Rios | La Provincia | pymes

Pymes: reclaman el tratamiento del proyecto que declara la emergencia para el sector

Luis Lozar pidió que la Legislatura provincial avance en el tratamiento del proyecto de ley de emergencia para pymes, iniciativa que fue presentada aen 2025

27 de mayo 2026 · 15:05hs
Pymes: reclaman el tratamiento del proyecto que declara la emergencia para el sector

Luis Lozar, representante del Movimiento Nacional Pyme en Entre Ríos (Monapy) advirtió que la crisis golpea cada vez más fuerte al comercio y las pequeñas empresas, y reclamó que la Legislatura entrerriana destrabe el proyecto presentado en 2025 a través de la diputada justicialista Andrea Zoff. “Detrás de cada pyme que cierra hay familias que se quedan sin nada”, alertó y también cuestionó la falta de medidas para el sector. “Es una ley que el sector necesita para al menos poder asomar la cabeza afuera del agua”, expresó Lozar.

En ese marco, indicó que desde mantuvieron conversaciones con el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Bruno Sarubi, y con el secretario de Industria y Comercio, Catriel Tonutti. “Nos atienden muy bien, pero no podemos dar ese paso que está faltando”, señaló.

Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro firmaron el hermanamiento entre Villa Libertador San Martín y Las Tunas.

Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro firmaron el hermanamiento entre Villa Libertador San Martín y Las Tunas

Rosario Romero encabeza misión en China para impulsar desarrollo industrial y energético en Paraná.

Rosario Romero encabeza misión en China para impulsar desarrollo industrial y energético en Paraná

Fábrica empresa Pyme Pymes
Pymes: reclaman el tratamiento del proyecto que declara la emergencia

Pymes: reclaman el tratamiento del proyecto que declara la emergencia

Lozar remarcó que están abiertos a que el proyecto reciba modificaciones durante el debate legislativo, pero insistió en la necesidad de que se trate y se apruebe para aliviar la situación del sector. “Es importante que salga para que las empresas y comercios no se caigan tanto, ya que detrás de cada pyme o comercio que cierra hay personas, hay familias”, afirmó en diálogo con Sexto Sentido.

El dirigente destacó además el peso del sector en la economía y el empleo: “Las pymes representamos casi el 70% del trabajo formal”. En ese sentido, cuestionó que tanto a nivel nacional como provincial “ha habido políticas para las grandes industrias, pero no para el comercio y las pequeñas empresas, donde trabajan miles de personas”.

El consultado sostuvo que un alivio para las pymes también tendría impacto positivo sobre las cuentas provinciales. “Cuando una pyme está en crisis, prioriza el pago de sueldos por sobre el de impuestos”, explicó. Señaló además que otras provincias ya avanzaron con medidas similares. “Santa Fe y Córdoba ya lo hicieron, y en Mendoza se está avanzando en el mismo sentido”, indicó, al tiempo que pidió que “se abran las puertas del diálogo”.

Monapy

Monapy es un movimiento federal integrado por empresarios pymes de todo el país y conducido a nivel nacional por Alejandro Bestani, presidente de Alimentos Inca. Según detalló Lozar, el espacio surgió después de la pandemia y actualmente cuenta con unos 40 integrantes en Entre Ríos.

pymes emergencia Proyecto
Noticias relacionadas
Se trata de un importante terrenos en calles Urquiza y Cura Álvarez. La Municipalidad de Paranpa lo limpió por quinta vez en los últimos dos años.

Paraná: embargarán terreno por falta de mantenimiento

Trabajadores del Ministerio de Salud nucleados en ATE se manifestaron contra la reforma previsional que impulsa el Gobierno

ATE protestó frente a Salud contra la reforma previsional

Comparsa Emperatriz desfiló por primera vez en el acto del 25 de Mayo en Concordia

Comparsa Emperatriz desfiló por primera vez en el acto del 25 de Mayo en Concordia

Frente a la Casa de Gobierno, Agmer intenta persuadir a los senadores que debaten el proyecto de ley de reforma previsional enviado por Rogelio Frigerio.

Agmer, con carpas, protesta contra la reforma previsional

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno de el Congo confirmó que la epidemia de ébola está en su etapa inicial

El Gobierno de el Congo confirmó que la epidemia de ébola está en su etapa inicial

Confirmaron una muerte por gripe A en Rosario

Confirmaron una muerte por gripe A en Rosario

Pymes: reclaman el tratamiento del proyecto que declara la emergencia para el sector

Pymes: reclaman el tratamiento del proyecto que declara la emergencia para el sector

Ultimo Momento
El Gobierno de el Congo confirmó que la epidemia de ébola está en su etapa inicial

El Gobierno de el Congo confirmó que la epidemia de ébola está en su etapa inicial

Confirmaron una muerte por gripe A en Rosario

Confirmaron una muerte por gripe A en Rosario

Pymes: reclaman el tratamiento del proyecto que declara la emergencia para el sector

Pymes: reclaman el tratamiento del proyecto que declara la emergencia para el sector

Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro firmaron el hermanamiento entre Villa Libertador San Martín y Las Tunas

Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro firmaron el hermanamiento entre Villa Libertador San Martín y Las Tunas

Rosario Romero encabeza misión en China para impulsar desarrollo industrial y energético en Paraná

Rosario Romero encabeza misión en China para impulsar desarrollo industrial y energético en Paraná

Policiales
Prisión perpetua para Alan Domínguez por el femicidio de Brenda Alvarenga 

Prisión perpetua para Alan Domínguez por el femicidio de Brenda Alvarenga 

Robó objetos de un auto estacionado, lo descubrieron y quedó detenido

Robó objetos de un auto estacionado, lo descubrieron y quedó detenido

Detuvieron a una mujer armada tras provocar daños y amenazar a su ex en Paraná

Detuvieron a una mujer armada tras provocar daños y amenazar a su ex en Paraná

Concordia: una joven sufrió heridas tras chocar con su moto un tanque cisterna

Concordia: una joven sufrió heridas tras chocar con su moto un tanque cisterna

Investigan si fue intencional el incendio de un camión estacionado

Investigan si fue intencional el incendio de un camión estacionado

Ovación
APB: Recreativo derrotó a CAE en el inicio de la 12 fecha

APB: Recreativo derrotó a CAE en el inicio de la 12 fecha

Franco Colapinto celebra sus 23 años en el mejor momento de su carrera

Franco Colapinto celebra sus 23 años en el mejor momento de su carrera

Futsal: Las pibas de Mariano Moreno, otra vez campeonas

Futsal: Las pibas de Mariano Moreno, otra vez campeonas

Crystal Palace y Rayo Vallecano se miden en la final de la Conference League

Crystal Palace y Rayo Vallecano se miden en la final de la Conference League

Copa Sudamericana: River busca sellar su pase a octavos de final

Copa Sudamericana: River busca sellar su pase a octavos de final

La provincia
Pymes: reclaman el tratamiento del proyecto que declara la emergencia para el sector

Pymes: reclaman el tratamiento del proyecto que declara la emergencia para el sector

Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro firmaron el hermanamiento entre Villa Libertador San Martín y Las Tunas

Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro firmaron el hermanamiento entre Villa Libertador San Martín y Las Tunas

Rosario Romero encabeza misión en China para impulsar desarrollo industrial y energético en Paraná

Rosario Romero encabeza misión en China para impulsar desarrollo industrial y energético en Paraná

Paraná: embargarán terreno por falta de mantenimiento

Paraná: embargarán terreno por falta de mantenimiento

ATE protestó frente a Salud contra la reforma previsional

ATE protestó frente a Salud contra la reforma previsional

Dejanos tu comentario