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Futsal: Paraná avanzó a los playoffs en el Argentino de Selecciones C20

Los gurises de Paraná derrotaron 5 a 3 a Corrientes Interior en el cierre de la fase de grupos del Argentino de Selecciones C20 de Futsal.

27 de mayo 2026 · 16:38hs
La goleada decretó la clasificación de Paraná a cuartos de final. 

La goleada decretó la clasificación de Paraná a cuartos de final. 

Paraná logró este miércoles la clasificación a los cuartos de final del Campeonato Argentino de Selecciones C20 que se disputa en la ciudad correntina de Esquina. El representativo de la capital entrerriana selló el pasaje a la próxima instancia al derrotar 5 a 3 a Misiones Interior en el cierre de la fase de grupos.

El seleccionado paranaense mostró contundencia ofensiva para quedarse con una victoria clave luego de un arranque complicado en el certamen. Los goles del elenco de la capital entrerriana fueron convertidos por Benjamín Hutín, Tomás Jacob, en dos oportunidades, Jeremías Reding y Tomás Boytenko.

Mariano Moreno se adjudicó el Torneo Apertura de la división Elite Femenina del futsal paranaense. La Pluma celebró su sexta conquista.

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El camino de Paraná

Paraná había iniciado su participación con una derrota por 2 a 1 frente a Corrientes Capital en la primera jornada. Posteriormente igualó 1 a 1 ante Comodoro Rivadavia, resultado que lo obligaba a ganar en el último compromiso para mantenerse con chances de avanzar de ronda.

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Con la goleada sobre Misiones Interior, el conjunto entrerriano consiguió el objetivo y se instaló entre los ocho mejores equipos del torneo nacional juvenil.

Futsal Paraná Argentino de Selecciones C20
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