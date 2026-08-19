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Concordia: dos detenidos tras hallar droga oculta en un peluche

En Concordia, dos personas fueron detenidas tras un allanamiento donde secuestraron cocaína y marihuana que estaba escondida dentro de un peluche.

19 de agosto 2026 · 07:32hs
Concordia: dos detenidos tras hallar droga oculta en un peluche

Dos personas fueron detenidas en Concordia durante un allanamiento el martes por la tarde en el que se secuestraron marihuana y cocaína estaba fraccionada y preparada para su comercialización. Lo llamativo fue que la droga estaba escondida dentro de un peluche.

Según se informó desde la policía a UNO, el procedimiento se llevó a cabo entre las 18:30 y las 20:52, aproximadamente, en una vivienda ubicada sobre calle España, a metros de Larocca. La medida fue resultado de una investigación desarrollada por personal de la División Drogas Peligrosas Concordia, con apoyo táctico de la Guardia Especial de la Jefatura Departamental.

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Durante el allanamiento, autorizado por el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo del juez Mauricio Javier Guerrero, y con intervención de la Fiscalía en turno, los efectivos encontraron envoltorios con marihuana y clorhidrato de cocaína, fraccionados y listos para su comercialización.

Droga en un peluche

El dato que más llamó la atención fue el lugar elegido para ocultar las dosis: los envoltorios fueron encontrados en el interior de un peluche, en lo que habría sido una maniobra destinada a disimular la actividad ilícita ante un eventual procedimiento policial.

Además de los estupefacientes, los investigadores secuestraron más de $130.000 en efectivo, dinero que sería presumiblemente producto de la actividad investigada, junto con otros elementos considerados de interés para la causa.

En la vivienda fueron identificadas cinco personas. Como resultado del procedimiento, un hombre y una mujer quedaron detenidos y fueron puestos a disposición de la Justicia, en el marco de una causa por supuesta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de Narcomenudeo.

Concordia droga
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