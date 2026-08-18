La Municipalidad modernizó el sistema de habilitaciones con trámites digitales, plazos diferenciados y controles posteriores según el riesgo de cada actividad.

Nuevo régimen municipal simplifica las habilitaciones comerciales y agiliza el inicio de actividades.

Mediante el Decreto N.º 1736/2026, la Municipalidad implementó un nuevo Reglamento de Habilitaciones Comerciales, Industriales y de Servicios que reemplaza la normativa vigente desde 2008.

El régimen apunta a modernizar la gestión pública, reducir la burocracia y establecer procedimientos diferenciados de acuerdo con el nivel de complejidad y riesgo de cada actividad. Todo el proceso se realizará de manera digital mediante el Sistema Integral de Administraciones Tributarias (SIAT).

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El secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, Héctor Bergara, destacó que la medida busca avanzar hacia "un Estado más ágil y facilitador", para que quienes invierten, emprenden y generan trabajo puedan comenzar sus actividades sin demoras innecesarias, sin dejar de lado los controles municipales.

Inicio inmediato para actividades de baja complejidad

El principal cambio alcanza a las actividades de baja complejidad, que representan la mayor parte de los establecimientos que se habilitan en la ciudad.

Quienes completen el trámite y presenten la documentación requerida podrán iniciar su actividad de manera inmediata. Las inspecciones municipales se realizarán posteriormente para verificar que las condiciones declaradas se ajusten a la normativa.

En caso de detectarse falsedades, omisiones o incumplimientos, la habilitación podrá ser revocada y se aplicarán las sanciones correspondientes.

Controles según el nivel de riesgo

Para las actividades de complejidad media y alta se mantienen las exigencias técnicas y las inspecciones previas. Sin embargo, el nuevo régimen incorpora herramientas digitales que permiten agilizar la gestión y realizar el seguimiento del expediente.

De esta manera, los requisitos y controles se adecuan a las características y al nivel de riesgo de cada establecimiento.

Habilitaciones por seis años y código QR

Otra de las modificaciones establece que las habilitaciones para actividades de baja complejidad tendrán una vigencia de seis años. Para las restantes categorías se mantiene el plazo de cuatro años.

Además, los establecimientos habilitados contarán con un Código QR que reemplazará al certificado en papel. Al escanearlo, se podrá consultar en tiempo real la vigencia de la habilitación, el rubro autorizado, los datos del titular, el domicilio comercial y otros antecedentes.

La información también incluirá, entre otros datos, transferencias, anexos de rubro e inspecciones realizadas.

Un trámite completamente digital

El nuevo sistema permitirá iniciar la solicitud, presentar documentación, completar declaraciones juradas, seguir el estado del expediente y recibir notificaciones de manera electrónica.

La implementación del régimen busca simplificar la relación entre los comerciantes y la administración municipal, al mismo tiempo que mantiene los mecanismos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y de la normativa vigente.