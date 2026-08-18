Uno Entre Rios | La Provincia | Habilitaciones

Nuevo régimen municipal simplifica las habilitaciones comerciales y agiliza el inicio de actividades

La Municipalidad modernizó el sistema de habilitaciones con trámites digitales, plazos diferenciados y controles posteriores según el riesgo de cada actividad.

18 de agosto 2026 · 16:39hs
Nuevo régimen municipal simplifica las habilitaciones comerciales y agiliza el inicio de actividades.

Nuevo régimen municipal simplifica las habilitaciones comerciales y agiliza el inicio de actividades.

Mediante el Decreto N.º 1736/2026, la Municipalidad implementó un nuevo Reglamento de Habilitaciones Comerciales, Industriales y de Servicios que reemplaza la normativa vigente desde 2008.

El régimen apunta a modernizar la gestión pública, reducir la burocracia y establecer procedimientos diferenciados de acuerdo con el nivel de complejidad y riesgo de cada actividad. Todo el proceso se realizará de manera digital mediante el Sistema Integral de Administraciones Tributarias (SIAT).

Senasa capacitó estudiantes agrotécnicos de Entre Ríos sobre HLB, triquinosis y sanidad rural.

Senasa capacitó estudiantes agrotécnicos de Entre Ríos sobre HLB, triquinosis y sanidad rural

Entre Ríos fortalece con Unicef las estrategias de salud mental para adolescentes entrerrianos.

Entre Ríos fortalece con Unicef las estrategias de salud mental para adolescentes entrerrianos

El secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, Héctor Bergara, destacó que la medida busca avanzar hacia "un Estado más ágil y facilitador", para que quienes invierten, emprenden y generan trabajo puedan comenzar sus actividades sin demoras innecesarias, sin dejar de lado los controles municipales.

Inicio inmediato para actividades de baja complejidad

El principal cambio alcanza a las actividades de baja complejidad, que representan la mayor parte de los establecimientos que se habilitan en la ciudad.

Quienes completen el trámite y presenten la documentación requerida podrán iniciar su actividad de manera inmediata. Las inspecciones municipales se realizarán posteriormente para verificar que las condiciones declaradas se ajusten a la normativa.

En caso de detectarse falsedades, omisiones o incumplimientos, la habilitación podrá ser revocada y se aplicarán las sanciones correspondientes.

Controles según el nivel de riesgo

Para las actividades de complejidad media y alta se mantienen las exigencias técnicas y las inspecciones previas. Sin embargo, el nuevo régimen incorpora herramientas digitales que permiten agilizar la gestión y realizar el seguimiento del expediente.

De esta manera, los requisitos y controles se adecuan a las características y al nivel de riesgo de cada establecimiento.

Habilitaciones por seis años y código QR

Otra de las modificaciones establece que las habilitaciones para actividades de baja complejidad tendrán una vigencia de seis años. Para las restantes categorías se mantiene el plazo de cuatro años.

Además, los establecimientos habilitados contarán con un Código QR que reemplazará al certificado en papel. Al escanearlo, se podrá consultar en tiempo real la vigencia de la habilitación, el rubro autorizado, los datos del titular, el domicilio comercial y otros antecedentes.

La información también incluirá, entre otros datos, transferencias, anexos de rubro e inspecciones realizadas.

Un trámite completamente digital

El nuevo sistema permitirá iniciar la solicitud, presentar documentación, completar declaraciones juradas, seguir el estado del expediente y recibir notificaciones de manera electrónica.

La implementación del régimen busca simplificar la relación entre los comerciantes y la administración municipal, al mismo tiempo que mantiene los mecanismos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y de la normativa vigente.

Habilitaciones comerciales Municipalidad
Noticias relacionadas
Paraná, la batalla de farmear aura y una pregunta incómoda: ¿por qué tanto odio?

Paraná, la batalla de "farmear aura" y una pregunta incómoda: ¿por qué tanto odio?

Encanto de cuentos: una propuesta para adultos mayores

"Encanto de cuentos": una propuesta para adultos mayores

Más viajeros y menos gasto: Entre Ríos mantuvo un buen movimiento durante el fin de semana largo.

Más viajeros y menos gasto: Entre Ríos mantuvo un buen movimiento durante el fin de semana largo

Federación Agraria Entre Ríos abordó la carne, el agua y la situación del sector arrocero.

Federación Agraria Entre Ríos abordó la carne, el agua y la situación del sector arrocero

Ver comentarios

Lo último

Goblins fue cuarto en el Torneo Interprovincial de Córdoba

Goblins fue cuarto en el Torneo Interprovincial de Córdoba

El sonido de los multiválvulas del TC por las calles de Paraná

El sonido de los multiválvulas del TC por las calles de Paraná

Guillermo Michel dejó abierta una candidatura de Sergio Massa en 2027

Guillermo Michel dejó abierta una candidatura de Sergio Massa en 2027

Ultimo Momento
Goblins fue cuarto en el Torneo Interprovincial de Córdoba

Goblins fue cuarto en el Torneo Interprovincial de Córdoba

El sonido de los multiválvulas del TC por las calles de Paraná

El sonido de los multiválvulas del TC por las calles de Paraná

Guillermo Michel dejó abierta una candidatura de Sergio Massa en 2027

Guillermo Michel dejó abierta una candidatura de Sergio Massa en 2027

Riestra eliminó a Gimnasia por penales y clasificó por primera vez a los cuartos de la Copa Argentina

Riestra eliminó a Gimnasia por penales y clasificó por primera vez a los cuartos de la Copa Argentina

Boca Juniors vence a Recoleta y acaricia los cuartos de la Copa Sudamericana

Boca Juniors vence a Recoleta y acaricia los cuartos de la Copa Sudamericana

Policiales
Autovía 18: denunció que le habían robado el camión, pero era un invento para cobrar el seguro

Autovía 18: denunció que le habían robado el camión, pero era un invento para cobrar el seguro

Agresión a jugadores de Patronato: aplican restricciones a Barrientos pero no fue imputado

Agresión a jugadores de Patronato: aplican restricciones a Barrientos pero no fue imputado

Victoria: detuvieron a una mujer que intentaba ingresar marihuana a la Unidad Penal Nº 5

Victoria: detuvieron a una mujer que intentaba ingresar marihuana a la Unidad Penal Nº 5

Agresión a jugadores de Patronato: allanaron a Alan Barrientos y le secuestraron tres celulares

Agresión a jugadores de Patronato: allanaron a Alan Barrientos y le secuestraron tres celulares

Envían a la cárcel a condenado acusado de seguir vendiendo cocaína mientras estaba con domiciliaria

Envían a la cárcel a condenado acusado de seguir vendiendo cocaína mientras estaba con domiciliaria

Ovación
Boca Juniors vence a Recoleta y acaricia los cuartos de la Copa Sudamericana

Boca Juniors vence a Recoleta y acaricia los cuartos de la Copa Sudamericana

El sonido de los multiválvulas del TC por las calles de Paraná

El sonido de los multiválvulas del TC por las calles de Paraná

Las alfombras de césped sintético de la Federación Entrerriana de Hockey ya están Paraná

Las alfombras de césped sintético de la Federación Entrerriana de Hockey ya están Paraná

A 29 años de la primera carrera del TC en Paraná con podio del Gurí Martínez

A 29 años de la primera carrera del TC en Paraná con podio del Gurí Martínez

Goblins fue cuarto en el Torneo Interprovincial de Córdoba

Goblins fue cuarto en el Torneo Interprovincial de Córdoba

La provincia
Senasa capacitó estudiantes agrotécnicos de Entre Ríos sobre HLB, triquinosis y sanidad rural

Senasa capacitó estudiantes agrotécnicos de Entre Ríos sobre HLB, triquinosis y sanidad rural

Nuevo régimen municipal simplifica las habilitaciones comerciales y agiliza el inicio de actividades

Nuevo régimen municipal simplifica las habilitaciones comerciales y agiliza el inicio de actividades

Entre Ríos fortalece con Unicef las estrategias de salud mental para adolescentes entrerrianos

Entre Ríos fortalece con Unicef las estrategias de salud mental para adolescentes entrerrianos

Paraná, la batalla de farmear aura y una pregunta incómoda: ¿por qué tanto odio?

Paraná, la batalla de "farmear aura" y una pregunta incómoda: ¿por qué tanto odio?

Encanto de cuentos: una propuesta para adultos mayores

"Encanto de cuentos": una propuesta para adultos mayores

Dejanos tu comentario