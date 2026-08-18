Uno Entre Rios | Ovación | Estudiantes

Estudiantes le ganó a Universidad Católica en Chile y se clasificó a los cuartos de la Libertadores

Estudiantes, que venía de ganarle a Gimnasia en el clásico platense, obtuvo el pase a la siguiente instancia tras superar de visitante al equipo chileno por 3 a 0.

18 de agosto 2026 · 23:29hs
Estudiantes festejó en chile y Cariilo marcó dos goles.

Estudiantes festejó en chile y Cariilo marcó dos goles.

Estudiantes de La Plata le ganó este martes con autoridad 3-0 a Universidad Católica y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Tras el 1-1 en Argentina, el Pincha se hizo fuerte en Chile y consiguió el pase a la siguiente instancia.

Los primeros minutos del duelo no tuvieron un claro dominador. La U tuvo en los pies de Justo Giani un aproximación desde la banda derecha que exigió a Fernando Muslera y Alexis Castro le dio trabajo al arquero local Vicente Bernedo con un remate desde larga distancia.

Atlético Tucumán venció a Estudiantes RC de visitante.

Atlético Tucumán derrotó a Estudiantes RC en Córdoba

Estudiantes festejó ante su gente.

Estudiantes se floreó ante Gimnasia y se quedó con el clásico platense

Pasada la media hora, Tiago Palacios tuvo que ser reemplazado en Estudiantes. El volante sintió una molestia y pidió el cambio. En su lugar ingresó Joaquín Correa.

El Tucu no tardó en mostrar su jerarquía en el partido. El atacante recibió el balón en la puerta del área de parte de Baltasar Rodríguez, se perfiló y sacó un remate rasante y a colocar para establecer el 1-0 a los 45 minutos.

En el inicio del complemento, Guido Carrillo amplió la ventaja para el Pincha. Tras un gran centro de Eros Mancuso, el delantero conectó con su cabeza y dejó sin opciones al guardemeta del conjunto chileno que fue testigo privilegiado del 2-0.

En los minutos siguientes, la Universidad Católica intentó por todos sus medios lograr el descuento, aunque le faltó claridad en los últimos metros para inquietar a Muslera.

De hecho, a los 82 minutos, Carrillo volvió a anotarse en el marcador y transformó el resultado en goleada. Edwuin Cetré metió un centro venenoso que dejó a mitad de camino al arquero Bernedo y ahí apareció el goleador para puntear la pelota y decretar el 3-0.

Estudiantes en cuartos

De este modo, el Pincha avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Rosario Central y Corinthians, que igualaron 0-0 en la ida y definen el jueves en Brasil. Si la revancha en Santiago termina igualada, la serie se resolverá desde los doce pasos.

Estudiantes Universidad Católica Copa Libertadores
Noticias relacionadas
Estudiantes quedó segundo.

Estudiantes de Paraná perdió los puntos ante Tala RC y jugará los cuartos de visitante

Estudiantes empató con el equipo chileno.

Estudiantes empató con Universidad Católica por la ida de los octavos de la Libertadores

En Colón y con materiales reciclados, estudiantes fabrican salamandras para donar a familias. 

Colón: con materiales reciclados, estudiantes fabrican salamandras para donar a familias

La partida de Ewuin Cetré liberaría un cupo en el Pincharrata.

Edwuin Cetré podría ser cedido a Nacional de Montevideo

Ver comentarios

Lo último

San Pablo, el próximo rival de Boca en la Sudamericana

San Pablo, el próximo rival de Boca en la Sudamericana

Banfield necesitó de los penales para vencer a Midland y sellar la clasificación en la Copa Argentina

Banfield necesitó de los penales para vencer a Midland y sellar la clasificación en la Copa Argentina

Estudiantes le ganó a Universidad Católica en Chile y se clasificó a los cuartos de la Libertadores

Estudiantes le ganó a Universidad Católica en Chile y se clasificó a los cuartos de la Libertadores

Ultimo Momento
San Pablo, el próximo rival de Boca en la Sudamericana

San Pablo, el próximo rival de Boca en la Sudamericana

Banfield necesitó de los penales para vencer a Midland y sellar la clasificación en la Copa Argentina

Banfield necesitó de los penales para vencer a Midland y sellar la clasificación en la Copa Argentina

Estudiantes le ganó a Universidad Católica en Chile y se clasificó a los cuartos de la Libertadores

Estudiantes le ganó a Universidad Católica en Chile y se clasificó a los cuartos de la Libertadores

Nogoyá: piden investigar al jefe departamental de la Dirección de Vialidad

Nogoyá: piden investigar al jefe departamental de la Dirección de Vialidad

Entre Ríos sostiene los niveles de empleo y registra mejoras en ciertos sectores de la industria

Entre Ríos sostiene los niveles de empleo y registra mejoras en ciertos sectores de la industria

Policiales
Autovía 18: denunció que le habían robado el camión, pero era un invento para cobrar el seguro

Autovía 18: denunció que le habían robado el camión, pero era un invento para cobrar el seguro

Agresión a jugadores de Patronato: aplican restricciones a Barrientos pero no fue imputado

Agresión a jugadores de Patronato: aplican restricciones a Barrientos pero no fue imputado

Victoria: detuvieron a una mujer que intentaba ingresar marihuana a la Unidad Penal Nº 5

Victoria: detuvieron a una mujer que intentaba ingresar marihuana a la Unidad Penal Nº 5

Agresión a jugadores de Patronato: allanaron a Alan Barrientos y le secuestraron tres celulares

Agresión a jugadores de Patronato: allanaron a Alan Barrientos y le secuestraron tres celulares

Envían a la cárcel a condenado acusado de seguir vendiendo cocaína mientras estaba con domiciliaria

Envían a la cárcel a condenado acusado de seguir vendiendo cocaína mientras estaba con domiciliaria

Ovación
Boca Juniors goleó a Recoleta en Paraguay y avanzó a los cuartos

Boca Juniors goleó a Recoleta en Paraguay y avanzó a los cuartos

San Pablo, el próximo rival de Boca en la Sudamericana

San Pablo, el próximo rival de Boca en la Sudamericana

Estudiantes le ganó a Universidad Católica en Chile y se clasificó a los cuartos de la Libertadores

Estudiantes le ganó a Universidad Católica en Chile y se clasificó a los cuartos de la Libertadores

Banfield necesitó de los penales para vencer a Midland y sellar la clasificación en la Copa Argentina

Banfield necesitó de los penales para vencer a Midland y sellar la clasificación en la Copa Argentina

Independiente Rivadavia fue eliminado por Fluminense

Independiente Rivadavia fue eliminado por Fluminense

La provincia
Nogoyá: piden investigar al jefe departamental de la Dirección de Vialidad

Nogoyá: piden investigar al jefe departamental de la Dirección de Vialidad

Entre Ríos sostiene los niveles de empleo y registra mejoras en ciertos sectores de la industria

Entre Ríos sostiene los niveles de empleo y registra mejoras en ciertos sectores de la industria

Senasa capacitó estudiantes agrotécnicos de Entre Ríos sobre HLB, triquinosis y sanidad rural

Senasa capacitó estudiantes agrotécnicos de Entre Ríos sobre HLB, triquinosis y sanidad rural

Nuevo régimen municipal simplifica las habilitaciones comerciales y agiliza el inicio de actividades

Nuevo régimen municipal simplifica las habilitaciones comerciales y agiliza el inicio de actividades

Entre Ríos fortalece con Unicef las estrategias de salud mental para adolescentes entrerrianos

Entre Ríos fortalece con Unicef las estrategias de salud mental para adolescentes entrerrianos

Dejanos tu comentario