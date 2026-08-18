Estudiantes le ganó a Universidad Católica en Chile y se clasificó a los cuartos de la Libertadores

Estudiantes, que venía de ganarle a Gimnasia en el clásico platense, obtuvo el pase a la siguiente instancia tras superar de visitante al equipo chileno por 3 a 0.

Estudiantes de La Plata le ganó este martes con autoridad 3-0 a Universidad Católica y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Tras el 1-1 en Argentina, el Pincha se hizo fuerte en Chile y consiguió el pase a la siguiente instancia.

Los primeros minutos del duelo no tuvieron un claro dominador. La U tuvo en los pies de Justo Giani un aproximación desde la banda derecha que exigió a Fernando Muslera y Alexis Castro le dio trabajo al arquero local Vicente Bernedo con un remate desde larga distancia.

Estudiantes se floreó ante Gimnasia y se quedó con el clásico platense

Pasada la media hora, Tiago Palacios tuvo que ser reemplazado en Estudiantes. El volante sintió una molestia y pidió el cambio. En su lugar ingresó Joaquín Correa.

El Tucu no tardó en mostrar su jerarquía en el partido. El atacante recibió el balón en la puerta del área de parte de Baltasar Rodríguez, se perfiló y sacó un remate rasante y a colocar para establecer el 1-0 a los 45 minutos.

En el inicio del complemento, Guido Carrillo amplió la ventaja para el Pincha. Tras un gran centro de Eros Mancuso, el delantero conectó con su cabeza y dejó sin opciones al guardemeta del conjunto chileno que fue testigo privilegiado del 2-0.

En los minutos siguientes, la Universidad Católica intentó por todos sus medios lograr el descuento, aunque le faltó claridad en los últimos metros para inquietar a Muslera.

De hecho, a los 82 minutos, Carrillo volvió a anotarse en el marcador y transformó el resultado en goleada. Edwuin Cetré metió un centro venenoso que dejó a mitad de camino al arquero Bernedo y ahí apareció el goleador para puntear la pelota y decretar el 3-0.

Estudiantes en cuartos

De este modo, el Pincha avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Rosario Central y Corinthians, que igualaron 0-0 en la ida y definen el jueves en Brasil. Si la revancha en Santiago termina igualada, la serie se resolverá desde los doce pasos.