Nogoyá: piden investigar al jefe departamental de la Dirección de Vialidad

Los concejales del bloque Más para Nogoyá buscan que se investigue si César Traverso utilizó de manera indebida los vehículos oficiales de la repartición.

El bloque de concejales integrantes de Más para Nogoyá presentó una nota dirigida al senador de Nogoyá , Rafael Cavagna, para solicitarle que active los mecanismos institucionales y judiciales correspondientes ante la presunta utilización indebida de bienes del Estado provincial para multas particulares.

La presentación involucra a César Traverso, responsable de la Dirección Provincial de Vialidad Departamental Nogoyá. Según argumentan los ediles, el funcionario admitió en declaraciones radiales utilizar vehículos y recursos de la repartición pública para trasladar a su hija a la escuela y diversas actividades personales.

En el escrito, los concejales advirtieron que la conducta observada excede el marco ético y normativo de la función pública, generando además contingencias graves para la provincia. Señalaron que el transporte de particulares en unidades oficiales exponen al Estado a eventuales responsabilidades civiles, patrimoniales y jurídicas en caso de accidentes de tránsito o siniestros.

Asimismo, remarcaron el impacto que este uso irregular puede tener en la prestación del servicio.

La denuncia del bloque Más para Nogoyá

En el escrito, los ediles de Nogoyá afirmaron que Traverso "habría reconocido que utiliza vehículos o bienes afectados a la repartición pública para trasladar a su hija a instituciones educativas y a distintas actividades de carácter particular, circunstancias que exceden claramente las finalidades propias para las cuales los bienes estatales se encuentran afectados".

"Esta situación adquiere todavía mayor gravedad si se considera que el traslado de una persona particular en un vehículo perteneciente al Estado implica que, ante la eventualidad de un accidente de tránsito, daño, lesión o cualquier otra contingencia, podrían generarse consecuencias y responsabilidades que excedan al propio funcionario y comprometan eventualmente al Estado provincial, con el consecuente perjuicio patrimonial y jurídico para todos los entrerrianos", agregaron.

Además, manifestaron que "la gravedad se profundiza si dicha utilización de bienes públicos se produce en momentos o circunstancias en las que estos recursos deberían encontrarse destinados al cumplimiento efectivo de las funciones de Vialidad Provincial. Es decir, no estaríamos solamente ante un eventual uso indebido del patrimonio estatal, sino también ante la posibilidad de que los recursos destinados al servicio público sean utilizados para cuestiones personales, desnaturalizando la función para la cual fueron asignados. Entendemos que esta conducta no puede ser justificada como una cuestión menor, cotidiana o de simple disponibilidad de un vehículo oficial".

"¿Qué ocurrió?"

"En este sentido, entendemos que frente a una manifestación pública de estas características no corresponde mirar hacia otro lado ni limitarse a una consideración política del hecho, sino que resulta necesario activar los mecanismos institucionales correspondientes para determinar qué ocurrió, qué bienes públicos fueron utilizados, con qué finalidad, durante qué período, quién autorizó su utilización y bajo qué circunstancias".

Ante esto, los concejales "solicitamos que, en su carácter de representante del Departamento Nogoyá ante la Cámara de Senadores de la Provincia de Entre Ríos, formule la denuncia pertinente ante las autoridades administrativas, organismos de control y/o autoridad judicial que correspondan, poniendo a disposición de dichas autoridades las declaraciones públicas efectuadas por el funcionario y todo otro elemento que permita esclarecer los hechos".