Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos sostiene los niveles de empleo y registra mejoras en ciertos sectores de la industria

Entre Ríos mantiene sus niveles de empleo industrial por encima de los valores de 2022 y muestra una evolución diferente a la tendencia nacional.

18 de agosto 2026 · 22:16hs
Entre Ríos sostiene los niveles de empleo y registra mejoras en ciertos sectores de la industria.

Entre Ríos sostiene los niveles de empleo y registra mejoras en ciertos sectores de la industria.

En un contexto económico desafiante para la actividad productiva, Entre Ríos muestra una mayor capacidad para sostener el empleo formal y su entramado industrial, al tiempo que registra señales positivas en sectores estratégicos de la producción.

LEER MÁS: Entre Ríos logró un récord histórico de producción agrícola con más de 10 millones de toneladas

Los datos que muestra Entre Ríos

De acuerdo con el último informe de coyuntura de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), la provincia contabilizó 30.621 trabajadores industriales en abril de 2026. Si bien se registró una caída interanual del 1,6%, la evolución del empleo industrial entrerriano presenta un comportamiento diferencial respecto del escenario nacional.

El maíz alcanzó un récord histórico en Entre Ríos.

El maíz alcanzó un récord histórico en Entre Ríos

Senasa capacitó estudiantes agrotécnicos de Entre Ríos sobre HLB, triquinosis y sanidad rural.

Senasa capacitó estudiantes agrotécnicos de Entre Ríos sobre HLB, triquinosis y sanidad rural

En este sentido, al tomar enero de 2022 como base 100, el índice de empleo industrial de Entre Ríos se mantiene por encima de ese nivel, mientras que el indicador nacional se encuentra por debajo.

El dato adquiere relevancia en un escenario nacional de retracción del empleo asalariado privado y formal. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, la serie desestacionalizada del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), relevada por la Secretaría de Trabajo, registró una disminución de 241.176 trabajadores.

“Estamos viendo resultados concretos de una política que desde el primer día tuvo como prioridad acompañar al que produce, al que invierte y al que genera trabajo. Todavía tenemos muchísimo por hacer, pero Entre Ríos está demostrando que puede diferenciarse y sostener su entramado productivo incluso en contextos difíciles”, afirmó el gobernador Frigerio.

Más actividad industrial y agroindustrial

Los últimos indicadores también muestran una evolución favorable en distintos sectores estratégicos de la economía entrerriana.

En junio, la demanda de energía eléctrica industrial aumentó un 8,1% interanual y acumula una mejora del 2,6% durante 2026. Según el informe de la UIER, este comportamiento constituye una señal de mayor actividad en determinados segmentos de la industria provincial.

A su vez, se registraron avances significativos en actividades vinculadas a la agroindustria. La molienda de soja creció un 24,5% interanual en junio y acumula una mejora del 3,4% en lo que va del año.

En el sector porcino, la faena aumentó un 19,1% interanual en junio y acumula un crecimiento del 10,8% durante 2026, consolidando una expansión que se viene registrando en los últimos años.

Estos indicadores reflejan el desempeño de sectores relevantes para la economía entrerriana y dan cuenta de una actividad productiva que, pese al contexto nacional, mantiene niveles de empleo y presenta señales de recuperación y crecimiento en áreas estratégicas.

“Estos datos nos muestran que hay sectores que están respondiendo, que están invirtiendo y que están generando actividad. Nuestra responsabilidad es seguir generando las condiciones para que quienes producen en Entre Ríos puedan crecer, incorporar trabajadores y agregar valor en nuestra provincia”, sostuvo Frigerio.

Entre Ríos Empleo industria
Noticias relacionadas
Entre Ríos fortalece con Unicef las estrategias de salud mental para adolescentes entrerrianos.

Entre Ríos fortalece con Unicef las estrategias de salud mental para adolescentes entrerrianos

Un argentino creó un simulador de vuelo y ya documentó 121 localidades de Entre Ríos

Un argentino creó un simulador de vuelo y ya documentó 121 localidades de Entre Ríos

Más viajeros y menos gasto: Entre Ríos mantuvo un buen movimiento durante el fin de semana largo.

Más viajeros y menos gasto: Entre Ríos mantuvo un buen movimiento durante el fin de semana largo

El SMN renovó para este martes las alertas por tormentas para la gran parte de Entre Ríos.

Entre Ríos: el SMN renovó las alertas por tormentas para este martes

Ver comentarios

Lo último

San Pablo, el próximo rival de Boca en la Sudamericana

San Pablo, el próximo rival de Boca en la Sudamericana

Banfield necesitó de los penales para vencer a Midland y sellar la clasificación en la Copa Argentina

Banfield necesitó de los penales para vencer a Midland y sellar la clasificación en la Copa Argentina

Estudiantes le ganó a Universidad Católica en Chile y se clasificó a los cuartos de la Libertadores

Estudiantes le ganó a Universidad Católica en Chile y se clasificó a los cuartos de la Libertadores

Ultimo Momento
San Pablo, el próximo rival de Boca en la Sudamericana

San Pablo, el próximo rival de Boca en la Sudamericana

Banfield necesitó de los penales para vencer a Midland y sellar la clasificación en la Copa Argentina

Banfield necesitó de los penales para vencer a Midland y sellar la clasificación en la Copa Argentina

Estudiantes le ganó a Universidad Católica en Chile y se clasificó a los cuartos de la Libertadores

Estudiantes le ganó a Universidad Católica en Chile y se clasificó a los cuartos de la Libertadores

Nogoyá: piden investigar al jefe departamental de la Dirección de Vialidad

Nogoyá: piden investigar al jefe departamental de la Dirección de Vialidad

Entre Ríos sostiene los niveles de empleo y registra mejoras en ciertos sectores de la industria

Entre Ríos sostiene los niveles de empleo y registra mejoras en ciertos sectores de la industria

Policiales
Autovía 18: denunció que le habían robado el camión, pero era un invento para cobrar el seguro

Autovía 18: denunció que le habían robado el camión, pero era un invento para cobrar el seguro

Agresión a jugadores de Patronato: aplican restricciones a Barrientos pero no fue imputado

Agresión a jugadores de Patronato: aplican restricciones a Barrientos pero no fue imputado

Victoria: detuvieron a una mujer que intentaba ingresar marihuana a la Unidad Penal Nº 5

Victoria: detuvieron a una mujer que intentaba ingresar marihuana a la Unidad Penal Nº 5

Agresión a jugadores de Patronato: allanaron a Alan Barrientos y le secuestraron tres celulares

Agresión a jugadores de Patronato: allanaron a Alan Barrientos y le secuestraron tres celulares

Envían a la cárcel a condenado acusado de seguir vendiendo cocaína mientras estaba con domiciliaria

Envían a la cárcel a condenado acusado de seguir vendiendo cocaína mientras estaba con domiciliaria

Ovación
Boca Juniors goleó a Recoleta en Paraguay y avanzó a los cuartos

Boca Juniors goleó a Recoleta en Paraguay y avanzó a los cuartos

San Pablo, el próximo rival de Boca en la Sudamericana

San Pablo, el próximo rival de Boca en la Sudamericana

Estudiantes le ganó a Universidad Católica en Chile y se clasificó a los cuartos de la Libertadores

Estudiantes le ganó a Universidad Católica en Chile y se clasificó a los cuartos de la Libertadores

Banfield necesitó de los penales para vencer a Midland y sellar la clasificación en la Copa Argentina

Banfield necesitó de los penales para vencer a Midland y sellar la clasificación en la Copa Argentina

Independiente Rivadavia fue eliminado por Fluminense

Independiente Rivadavia fue eliminado por Fluminense

La provincia
Nogoyá: piden investigar al jefe departamental de la Dirección de Vialidad

Nogoyá: piden investigar al jefe departamental de la Dirección de Vialidad

Entre Ríos sostiene los niveles de empleo y registra mejoras en ciertos sectores de la industria

Entre Ríos sostiene los niveles de empleo y registra mejoras en ciertos sectores de la industria

Senasa capacitó estudiantes agrotécnicos de Entre Ríos sobre HLB, triquinosis y sanidad rural

Senasa capacitó estudiantes agrotécnicos de Entre Ríos sobre HLB, triquinosis y sanidad rural

Nuevo régimen municipal simplifica las habilitaciones comerciales y agiliza el inicio de actividades

Nuevo régimen municipal simplifica las habilitaciones comerciales y agiliza el inicio de actividades

Entre Ríos fortalece con Unicef las estrategias de salud mental para adolescentes entrerrianos

Entre Ríos fortalece con Unicef las estrategias de salud mental para adolescentes entrerrianos

Dejanos tu comentario