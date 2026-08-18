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El básquet formativo de Boca Juniors llega a Concordia

En el marco del aniversario de la escuela de Básquet del Colegio San José, arribarán a Concordia las formativas del Club Atlético Boca Juniors.

18 de agosto 2026 · 15:28hs
El básquet formativo de Boca Juniors llega a Concordia

El básquet formativo de Boca Juniors llega a Concordia

La escuela de Básquet del Colegio San José cumple 25 años y este venidero fin de semana recibirá a todas las categorías formativas masculinas de Boca. La delegación del Xeneize arribará a Concordia el viernes y se quedará hasta el domingo. El mismo viernes desde las 20.30 horas en el Gimnasio de calle Catamarca y Urquiza, la categoría U17 de Sanjo enfrentará a la U21 de Boca.

Ya el sábado por la mañana a partir de las 10 horas, San José y Boca se enfrentarán en las categorías U13, U15 y U17 respectivamente y el domingo se sumará para disputar un triangular amistoso el Club Círculo Sportivo de Salto.

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El año pasado la institución de Capital Federal había venido a Concordia pero con la rama femenina. En esta oportunidad serán los varones que estarán tres días compartiendo cancha con un Colegio San José que festejará sus 25 años.

Básquet Boca Concordia Escuela
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