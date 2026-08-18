La escuela de Básquet del Colegio San José cumple 25 años y este venidero fin de semana recibirá a todas las categorías formativas masculinas de Boca. La delegación del Xeneize arribará a Concordia el viernes y se quedará hasta el domingo. El mismo viernes desde las 20.30 horas en el Gimnasio de calle Catamarca y Urquiza, la categoría U17 de Sanjo enfrentará a la U21 de Boca.
El básquet formativo de Boca Juniors llega a Concordia
En el marco del aniversario de la escuela de Básquet del Colegio San José, arribarán a Concordia las formativas del Club Atlético Boca Juniors.
18 de agosto 2026 · 15:28hs
Ya el sábado por la mañana a partir de las 10 horas, San José y Boca se enfrentarán en las categorías U13, U15 y U17 respectivamente y el domingo se sumará para disputar un triangular amistoso el Club Círculo Sportivo de Salto.
El básquet formativo de Boca Juniors llega a Concordia
El año pasado la institución de Capital Federal había venido a Concordia pero con la rama femenina. En esta oportunidad serán los varones que estarán tres días compartiendo cancha con un Colegio San José que festejará sus 25 años.