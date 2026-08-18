Victoria: detuvieron a una mujer que intentaba ingresar marihuana a la Unidad Penal Nº 5

El personal penitenciario de Victoria detectó la sustancia y la fiscalía dispuso su arresto inmediato por infracción a la Ley de Narcomenudeo

Este martes una mujer fue aprehendida en la Unidad Penal Nº 5 de Victoria tras ser descubierta intentando introducir sustancias estupefacientes durante el horario de visitas.

El hecho se registró alrededor de las 8:55 horas, cuando una ciudadana de 42 años de edad, domiciliada en Gualeguay, se presentó en el establecimiento carcelario para visitar a un interno que cumple una condena. Durante los procedimientos de control de rutina, el personal del Servicio Penitenciario realizó una requisa en la que advirtió que la mujer ocultaba envoltorios con droga en su cuerpo.

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Ante el hallazgo, se dio intervención inmediata a la División Drogas Peligrosas. Los efectivos procedieron al secuestro de un envoltorio de nylon que contenía una sustancia vegetal compacta. Tras realizar los test correspondientes, el resultado arrojó un positivo para marihuana.

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Medidas Judiciales

La fiscalía en turno, tras ser informada de los pormenores del caso, dispuso la inmediata detención de la mujer y el secuestro de su teléfono celular para profundizar en la investigación.

La sospechosa quedó alojada en la Comisaría del Menor y Violencia Familiar, bajo la disposición de la Magistratura interviniente. Se le imputa una supuesta infracción a la Ley N° 10.566, que regula los delitos de narcomenudeo en la provincia

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