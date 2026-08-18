Boca Juniors paseó a Recoleta en Paraguay con una contundente goleada 4-0 en el estadio Defensores del Chaco y, con un global de 7-1 en los 180 minutos de la serie, avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que espera por Sao Paulo de Brasil o Bolívar de Bolivia.
Boca Juniors goleó a Recoleta en Paraguay y avanzó a los cuartos
Boca tuvo una gran actuación en el Defensores del Chaco para llevarse la historia 4 a 0 con los tantos de Ascacíbar, Villa, Merentiel y Velasco.
El primer tiempo tuvo a Álvaro Montero como uno de los protagonistas principales porque el arquero del Xeneize se mostró seguro para contenerle un mano a mano a Ronal Domínguez en la única llegada del anfitrión, que volvió a sufrir en la última línea. El guardameta Nelson Ferreira tuvo mucho trabajo hasta que la visita rompió la paridad a los 29 minutos gracias a un cabezazo de Santiago Ascacíbar. Ese gol comenzó a sellar la eliminatoria después de que el plantel de Rodolfo Arruabarrena se había llevado la ida por 3-1 en Buenos Aires.
A falta de pocos segundos para el cierre de la etapa, Sebastián Villa convirtió su primer gol desde su vuelta a la institución y tuvo un gesto con los hinchas que no pasó desapercibido: se señaló el escudo y les pidió perdón a los hinchas.
A los seis minutos del segundo tiempo, Miguel Merentiel dejó a Nicolás Marotta en el piso con un enganche en el área y definió por encima de Ferreira para el 3-0 en Asunción. El Vasco se dio el lujo de darle minutos al debutante Enner Valencia, una de las caras nuevas de este mercado de pases. Y sobre el final, Alan Velasco selló el 4-0 con una linda definición.
Ahora, Boca Juniors podrá enfocarse en el plano doméstico antes de regresar a la arena continental. Volverá a jugar este domingo desde las 21.30 ante Racing en el Cilindro de Avellaneda por la sexta fecha del Torneo Clausura y afrontará los cuartos de la Sudamericana recién entre 8 y el 17 de septiembre.
Minuto a minuto
88 minutos: el Xeneize tacha los segundos para festejar el triunfo
El plantel del Vasco Arruabarrena realizó una buena actuación en Paraguay y vuelve a Buenos Aires con el boleto a los cuartos de final.
76 MINUTOS: ¡GOLAZO DE BOCA JUNIORS!
Alan Velasco metió una bicicleta en el vértice derecho del área para dejar en el camino a Pedro Ríos y sacudió un potente derechazo que fusiló a Nelson Ferreira.
75 minutos: buena atajada de Montero
El arquero metió un manotazo para despejar el intento frontal de Paul Charpentier al córner.
70 MINUTOS: ¡RECOLETA FALLÓ EL DESCUENTO!
Aldo González aprovechó un mal pase de Kevin Zenón para ingresar al área y definir con un remate que salió al lado de un palo.
64 minutos: nueva modificación en Boca Juniors
Kevin Zenón por Santiago Ascacíbar.
El festejo del Ruso en el 1-0 de Boca Juniors (Créditos: Reuters/Cesar Olmedo)20:21 hsHoy
63 minutos: la tercera no fue la vencida para Alan Velasco
El futbolista de 24 años tenía cerca a Santiago Ascacíbar en las inmediaciones del área, pero se animó a la personal y su tiro se fue a centímetros del palo izquierdo.
59 minutos: nuevo intento de Velasco
El atacante recibió un pase en el área y terminó el avance con un derechazo cruzado desviado.
58 minutos: Velasco buscó su gol
El ex Independiente resolvió el ataque con un disparo a las manos de Ferreira.
56 MINUTOS: ¡DEBUTA ENNER VALENCIA!
El delantero ecuatoriano reemplazó a Miguel Merentiel, sumado a que Camilo Rey Domenech tomó el lugar de Milton Delgado.
55 minutos: Ferreira evitó el cuarto gol de Boca Juniors
El arquero despejó un remate de Tomás Belmonte a un costado.
51 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Miguel Merentiel dejó sentado a Nicolás Marotta con un enganche y definió por encima de Nelson Ferreira para anotar el 3-0 en Paraguay.
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Un cambio en Boca Juniors: Alan Velasco por Tomás Aranda.
Dos cambios en Recoleta: Héctor López y Paúl Charpentier por Marcelo Medina y Luis Cardozo.
42 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Sebastián Villa fusiló a Ferreira para marcar el segundo gol de su equipo y el primero de él en su segundo ciclo en la entidad.
39 minutos: Boca intenta tomar el control del partido
El Xeneize busca capitalizar el gol de Ascacíbar para manejar el trámite, aunque Recoleta no se da por vencido, a pesar de estar obligado a convertir tres goles como mínimo para ir a los penales.
29 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Santiago Ascacíbar aprovechó un rebote de Ferreira ante un remate de Miguel Merentiel para encajar un cabezazo cruzado que selló el 1-0. De hecho, junto a la Bestia, son los máximos goleadores del Xeneize en el año, ambos con ocho tantos.
20 MINUTOS: ¡TREMENDA TAPADA DE MONTERO!
El arquero tapó un mano a mano contra Ronal Domínguez en el área chica.
18 minutos: Nelson Ferreira evitó el gol de Boca Juniors
Otra vez, Sebastián Villa fue quien comandó el ataque del equipo, remató fuerte y provocó la reacción del arquero paraguayo, quien manoteó a un costado.
14 minutos: Milton Delgado hizo la personal y probó desde lejos
El partido se torna disputado y con Boca lastimando de contragolpe. En esta acción, el mediocampista llegó hasta el fondo y le pegó recto, a las manos del arquero Nelson Ferreira.
5 minutos: Sebastián Villa tuvo el gol de Boca
Una excelente jugada colectiva que comenzó con Gorosito y continuó con Aranda, que descargó en el colombiano, que enganchó para la derecha y tiró a colocar. La pelota se fue apenas por arriba.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formación de Deportivo Recoleta confirmada
Titulares
- (12) Nelson Ferreira
- (15) Blas Medina
- (5) Nicolás Marotta
- (32) Lucas Monzón
- (3) Luis Cardozo
- (10) Alejandro Silva
- (6) José Espinola
- (7) Ronal Dominguez
- (18) Pedro Rios
- (11) Kevin Parzajuk
- (33) Aldo González
Suplentes
- (13) Oscar Toledo
- (4) Marcos Pereira
- (8) Fernando Galeano
- (27) Julio Domínguez
- (19) Héctor López
- (20) Marcelo Cañete
- (21) Claudio Garay
- (23) Juan Núñez
- (31) Manuel Schupp
- (9) Richard Ortiz
- (24) Thiago Vidal
- (30) Paul Charpentier
Entrenador: Jorge González
Formación de Boca Juniors confirmada
Titulares
- (1) Álvaro Montero
- (24) Dylan Gorosito
- (4) Nicolás Figal
- (32) Ayrton Costa
- (3) Lautaro Blanco
- (25) Santiago Ascacíbar
- (8) Tomás Belmonte
- (18) Milton Delgado
- (10) Tomás Aranda
- (16) Miguel Ángel Merentiel
- (22) Sebastián Villa
Suplentes
- (13) Javier García
- (2) Lautaro Di Lollo
- (42) Facundo Herrera
- (27) Malcom Braida
- (23) Camilo Rey Domenech
- (7) Carlos Palacios
- (19) Leonel Flores
- (20) Alan Velasco
- (21) Kevin Zenón
- (11) Ángel Romero
- (9) Milton Giménez
- (30) Enner Valencia
Entrenador: Rodolfo Arruabarrena