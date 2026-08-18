Boca Juniors goleó a Recoleta en Paraguay y avanzó a los cuartos

Boca tuvo una gran actuación en el Defensores del Chaco para llevarse la historia 4 a 0 con los tantos de Ascacíbar, Villa, Merentiel y Velasco.

Boca Juniors paseó a Recoleta en Paraguay con una contundente goleada 4-0 en el estadio Defensores del Chaco y, con un global de 7-1 en los 180 minutos de la serie, avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que espera por Sao Paulo de Brasil o Bolívar de Bolivia.

El primer tiempo tuvo a Álvaro Montero como uno de los protagonistas principales porque el arquero del Xeneize se mostró seguro para contenerle un mano a mano a Ronal Domínguez en la única llegada del anfitrión, que volvió a sufrir en la última línea. El guardameta Nelson Ferreira tuvo mucho trabajo hasta que la visita rompió la paridad a los 29 minutos gracias a un cabezazo de Santiago Ascacíbar . Ese gol comenzó a sellar la eliminatoria después de que el plantel de Rodolfo Arruabarrena se había llevado la ida por 3-1 en Buenos Aires.

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A falta de pocos segundos para el cierre de la etapa, Sebastián Villa convirtió su primer gol desde su vuelta a la institución y tuvo un gesto con los hinchas que no pasó desapercibido: se señaló el escudo y les pidió perdón a los hinchas.

A los seis minutos del segundo tiempo, Miguel Merentiel dejó a Nicolás Marotta en el piso con un enganche en el área y definió por encima de Ferreira para el 3-0 en Asunción. El Vasco se dio el lujo de darle minutos al debutante Enner Valencia, una de las caras nuevas de este mercado de pases. Y sobre el final, Alan Velasco selló el 4-0 con una linda definición.

Ahora, Boca Juniors podrá enfocarse en el plano doméstico antes de regresar a la arena continental. Volverá a jugar este domingo desde las 21.30 ante Racing en el Cilindro de Avellaneda por la sexta fecha del Torneo Clausura y afrontará los cuartos de la Sudamericana recién entre 8 y el 17 de septiembre.

Minuto a minuto

88 minutos: el Xeneize tacha los segundos para festejar el triunfo

El plantel del Vasco Arruabarrena realizó una buena actuación en Paraguay y vuelve a Buenos Aires con el boleto a los cuartos de final.

76 MINUTOS: ¡GOLAZO DE BOCA JUNIORS!

Alan Velasco metió una bicicleta en el vértice derecho del área para dejar en el camino a Pedro Ríos y sacudió un potente derechazo que fusiló a Nelson Ferreira.

75 minutos: buena atajada de Montero

El arquero metió un manotazo para despejar el intento frontal de Paul Charpentier al córner.

70 MINUTOS: ¡RECOLETA FALLÓ EL DESCUENTO!

Aldo González aprovechó un mal pase de Kevin Zenón para ingresar al área y definir con un remate que salió al lado de un palo.

64 minutos: nueva modificación en Boca Juniors

Kevin Zenón por Santiago Ascacíbar.

El festejo del Ruso en el 1-0 de Boca Juniors (Créditos: Reuters/Cesar Olmedo)20:21 hsHoy

63 minutos: la tercera no fue la vencida para Alan Velasco

El futbolista de 24 años tenía cerca a Santiago Ascacíbar en las inmediaciones del área, pero se animó a la personal y su tiro se fue a centímetros del palo izquierdo.

59 minutos: nuevo intento de Velasco

El atacante recibió un pase en el área y terminó el avance con un derechazo cruzado desviado.

58 minutos: Velasco buscó su gol

El ex Independiente resolvió el ataque con un disparo a las manos de Ferreira.

56 MINUTOS: ¡DEBUTA ENNER VALENCIA!

El delantero ecuatoriano reemplazó a Miguel Merentiel, sumado a que Camilo Rey Domenech tomó el lugar de Milton Delgado.

55 minutos: Ferreira evitó el cuarto gol de Boca Juniors

El arquero despejó un remate de Tomás Belmonte a un costado.

51 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Miguel Merentiel dejó sentado a Nicolás Marotta con un enganche y definió por encima de Nelson Ferreira para anotar el 3-0 en Paraguay.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Un cambio en Boca Juniors: Alan Velasco por Tomás Aranda.

Dos cambios en Recoleta: Héctor López y Paúl Charpentier por Marcelo Medina y Luis Cardozo.

42 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Sebastián Villa fusiló a Ferreira para marcar el segundo gol de su equipo y el primero de él en su segundo ciclo en la entidad.

39 minutos: Boca intenta tomar el control del partido

El Xeneize busca capitalizar el gol de Ascacíbar para manejar el trámite, aunque Recoleta no se da por vencido, a pesar de estar obligado a convertir tres goles como mínimo para ir a los penales.

29 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Santiago Ascacíbar aprovechó un rebote de Ferreira ante un remate de Miguel Merentiel para encajar un cabezazo cruzado que selló el 1-0. De hecho, junto a la Bestia, son los máximos goleadores del Xeneize en el año, ambos con ocho tantos.

20 MINUTOS: ¡TREMENDA TAPADA DE MONTERO!

El arquero tapó un mano a mano contra Ronal Domínguez en el área chica.

18 minutos: Nelson Ferreira evitó el gol de Boca Juniors

Otra vez, Sebastián Villa fue quien comandó el ataque del equipo, remató fuerte y provocó la reacción del arquero paraguayo, quien manoteó a un costado.

14 minutos: Milton Delgado hizo la personal y probó desde lejos

El partido se torna disputado y con Boca lastimando de contragolpe. En esta acción, el mediocampista llegó hasta el fondo y le pegó recto, a las manos del arquero Nelson Ferreira.

5 minutos: Sebastián Villa tuvo el gol de Boca

Una excelente jugada colectiva que comenzó con Gorosito y continuó con Aranda, que descargó en el colombiano, que enganchó para la derecha y tiró a colocar. La pelota se fue apenas por arriba.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Formación de Deportivo Recoleta confirmada

Titulares

(12) Nelson Ferreira

(15) Blas Medina

(5) Nicolás Marotta

(32) Lucas Monzón

(3) Luis Cardozo

(10) Alejandro Silva

(6) José Espinola

(7) Ronal Dominguez

(18) Pedro Rios

(11) Kevin Parzajuk

(33) Aldo González

Suplentes

(13) Oscar Toledo

(4) Marcos Pereira

(8) Fernando Galeano

(27) Julio Domínguez

(19) Héctor López

(20) Marcelo Cañete

(21) Claudio Garay

(23) Juan Núñez

(31) Manuel Schupp

(9) Richard Ortiz

(24) Thiago Vidal

(30) Paul Charpentier

Entrenador: Jorge González

Formación de Boca Juniors confirmada

Titulares

(1) Álvaro Montero

(24) Dylan Gorosito

(4) Nicolás Figal

(32) Ayrton Costa

(3) Lautaro Blanco

(25) Santiago Ascacíbar

(8) Tomás Belmonte

(18) Milton Delgado

(10) Tomás Aranda

(16) Miguel Ángel Merentiel

(22) Sebastián Villa

Suplentes

(13) Javier García

(2) Lautaro Di Lollo

(42) Facundo Herrera

(27) Malcom Braida

(23) Camilo Rey Domenech

(7) Carlos Palacios

(19) Leonel Flores

(20) Alan Velasco

(21) Kevin Zenón

(11) Ángel Romero

(9) Milton Giménez

(30) Enner Valencia

Entrenador: Rodolfo Arruabarrena