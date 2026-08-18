San Pablo, el próximo rival de Boca en la Sudamericana

Con un 3 a 1, San Pablo eliminó a Bolívar de local en Brasil y jugará con el Xeneize en los cuartos de la Copa Sudamericana.

San Pablo será el próximo rival de Boca en los cuartos de final de la Copa Sudamericana luego de eliminar anoche a Bolívar. El elenco paulista se impuso 3 a 1 como local y cerró la serie con un global de 4-2 en su favor, luego de lo que había sido el empate 1-1 registrado la semana pasada en la altura de La Paz.