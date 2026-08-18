San Pablo será el próximo rival de Boca en los cuartos de final de la Copa Sudamericana luego de eliminar anoche a Bolívar. El elenco paulista se impuso 3 a 1 como local y cerró la serie con un global de 4-2 en su favor, luego de lo que había sido el empate 1-1 registrado la semana pasada en la altura de La Paz.
San Pablo, el próximo rival de Boca en la Sudamericana
Con un 3 a 1, San Pablo eliminó a Bolívar de local en Brasil y jugará con el Xeneize en los cuartos de la Copa Sudamericana.
18 de agosto 2026 · 23:46hs
Los cuartos de final se jugarán en septiembre. Los partidos de ida irán del martes 8 al jueves 10 y las revanchas del martes 15 al jueves 17 del mes próximo.