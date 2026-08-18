Independiente Rivadavia fue eliminado por Fluminense

El conjunto brasilero eliminó por penales a Independiente Rivadavia, uno de los mejores de la Fase de Grupos. Tras el 1 a 1, el Flu se impuso por 5-4.

Independiente Rivadavia quedó eliminado de la Copa Libertadores de América. La Lepra empató 1 a 1 ante Fluminense en Mendoza, en la revancha de los octavos de final, y perdió 5 a 4 en la definición por penales. Tras el 0 a 0 de la ida en Río de Janeiro, el conjunto brasileño avanzó a los cuartos de final.

El equipo mendocino tuvo la primera aproximación de la noche a los seis minutos, cuando Maximiliano Salas probó desde afuera del área. Su remate ganó altura y pasó cerca del travesaño.

Dos minutos después respondió Fluminense con Hulk, quien ejecutó uno de sus habituales tiros libres directos desde las inmediaciones del área. Esta vez, el disparo no tuvo demasiada potencia y Nicolás Bolcato lo controló sin inconvenientes.

El conjunto brasileño fue creciendo con el correr de los minutos y comenzó a encontrar espacios mediante asociaciones, aunque le costó traducir su dominio en situaciones claras. Independiente Rivadavia, por su parte, tuvo dificultades para inquietar al arquero Fabio.

A los 26 minutos, Álex Arce recibió un pase largo sobre el sector izquierdo, se cerró hacia el centro y buscó el segundo palo con un derechazo. Sin embargo, la pelota impactó en la espalda de su compañero Ezequiel Bonifacio y perdió peligrosidad.

Siete minutos más tarde, Arce volvió a generar una situación de riesgo. Controló de pecho un lateral de espaldas al arco, giró y ensayó una tijera, pero su remate fue bloqueado por un defensor.

Fluminense tuvo una buena oportunidad a los 35 minutos. Un córner cayó sobre el segundo palo y Thiago Silva apareció a la carrera para sacar un zurdazo, que se desvió en el cuerpo del uruguayo Agustín Canobbio y terminó afuera.

Cuando se jugaba el segundo minuto de descuento, Independiente Rivadavia volvió a acercarse. Bonifacio ejecutó un centro corto al primer palo y Juan Manuel Elordi conectó de cabeza, pero la pelota se desvió en un rival y pasó cerca del segundo palo.

Fluminense quedó con diez y la Lepra no pudo aprovecharlo

El comienzo del segundo tiempo tuvo nuevamente a Independiente Rivadavia como protagonista. Elordi desbordó por izquierda y metió un centro atrás para Arce, quien apareció libre dentro del área, pero remató pifiado con la zurda y la pelota terminó en las manos de Fabio.

A los 12 minutos llegó una situación que podía cambiar el desarrollo del partido: Canobbio fue expulsado por doble amarilla. El uruguayo recibió la segunda amonestación luego de una infracción y dejó a Fluminense con diez jugadores.

Sin embargo, la superioridad numérica no fue suficiente para que la Lepra encontrara el camino al gol. Tres minutos después, un pelotazo de Salas encontró a César Florentín dentro del área. El volante bajó la pelota de cabeza, pero Fabio salió rápidamente y embolsó el intento de centro.

Fluminense continuó siendo peligroso pese a estar en inferioridad. A los 26 minutos, Luciano Acosta aprovechó un mal control de Sheyko Studer, le robó la pelota y remató desde muy lejos. El balón bajó cerca del travesaño defendido por Bolcato.

La jerarquía del conjunto brasileño apareció a los 30 minutos del complemento. Matheus Martinelli ejecutó un excelente pase en profundidad a la espalda de Bonifacio y habilitó el desmarque de Kevin Serna.

El delantero quedó frente al arco y definió contra un palo para establecer el 1 a 0. Fluminense, aun con un jugador menos, se puso en ventaja y dejó a Independiente Rivadavia al borde de la eliminación.

La Lepra fue en busca del empate en los minutos finales y encontró su oportunidad en tiempo de descuento. Un remate de Studer que tenía dirección al arco impactó en la mano del defensor Ignacio dentro del área y el árbitro sancionó penal.

Álex Arce tomó la responsabilidad y, en el sexto minuto de descuento, ejecutó un derechazo cruzado que venció a Fabio. El delantero marcó el 1 a 1 y le devolvió la vida al conjunto mendocino, llevando la serie a los penales.

Fluminense todavía tuvo una última ocasión antes del final. En el noveno minuto agregado, Hércules sacó un remate lejano y cruzado que Bolcato despejó hacia un costado. El rebote le quedó a Serna, pero su disparo se fue por encima del travesaño.

Fluminense se impuso en los penales

La definición desde los doce pasos comenzó con Thiago Silva, quien cruzó su derechazo y puso el 1 a 0 para Fluminense.

Matías Fernández respondió con un remate bajo y cruzado para establecer el 1 a 1. Luego fue el turno de Luciano Acosta, que buscó abrir el pie derecho y colocar la pelota arriba, pero su disparo se fue por encima del travesaño.

Ivan Villalba aprovechó la oportunidad y abrió el pie derecho para poner el 2 a 1 para Independiente Rivadavia. René igualó para Fluminense con un remate de zurda, llevando la serie al 2 a 2.

César Florentín no pudo convertir: abrió el pie zurdo, pero Fabio adivinó la intención y contuvo el remate. Fluminense pasó nuevamente al frente, pero Hércules marcó el 3 a 3.

Maximiliano Salas tomó la responsabilidad para la Lepra y, con un remate cruzado de zurda, puso el 4 a 3. Matheus Martinelli respondió con un derechazo bajo y cruzado para volver a igualar la definición.

Álex Arce convirtió el quinto penal de Independiente Rivadavia y dejó la serie 4 a 4. La definición quedó entonces en los pies de Guga, quien abrió el pie derecho y marcó el 5 a 4 para Fluminense.

La última oportunidad fue para Atencio. El mediocampista ejecutó un remate centralizado, pero Fabio contuvo con su mano derecha y se quedó con la pelota.

Así, Fluminense se impuso 5 a 4 en los penales después del 1 a 1 en los 90 minutos y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Independiente Rivadavia quedó eliminado después de una serie en la que logró sostenerse hasta el último minuto, pero no pudo superar la definición desde los doce pasos.