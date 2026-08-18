La jornada reunió a especialistas del Senasa y alumnos de Concordia para abordar prevención sanitaria, buenas prácticas y cuidados ante el HLB y la triquinosis.

Senasa capacitó estudiantes agrotécnicos de Entre Ríos sobre HLB, triquinosis y sanidad rural.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) realizó una jornada técnica de difusión y prevención sobre protección vegetal y sanidad animal destinada a estudiantes de 4° y 5° año de la Escuela de Educación Agrotécnica N° 24 “Gral. José de San Martín”, de Concordia.

La actividad se desarrolló en el marco del Día de las Ciencias Veterinarias y de la Agronomía y estuvo a cargo de especialistas de las coordinaciones regionales de Protección Vegetal y Sanidad Animal del Centro Regional Entre Ríos del organismo.

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Durante el encuentro se abordaron dos problemáticas de relevancia para la región: el Huanglongbing (HLB) y la triquinosis.

Prevención para la producción citrícola

En el bloque destinado a la protección vegetal, los especialistas explicaron los riesgos del HLB, una enfermedad bacteriana que no tiene cura y provoca la destrucción de las plantas de cítricos.

También explicaron el ciclo biológico de Diaphorina citri, insecto vector de la enfermedad conocido como chicharrita, y exhibieron muestras biológicas correspondientes a los estados de ninfa y adulto.

Los profesionales remarcaron además los riesgos asociados al traslado de fruta con hojas y la importancia de adoptar medidas preventivas. Entre ellas, recomendaron realizar monitoreos periódicos de las plantaciones y adquirir plantas certificadas únicamente en viveros bajo cubierta inscriptos en el Registro del SENASA.

Asimismo, recordaron que el traslado de material de propagación debe realizarse obligatoriamente con el Documento de Tránsito Vegetal electrónico (DTV-e).

Triquinosis: cuidados en la producción y el consumo

La segunda parte de la capacitación estuvo enfocada en la triquinosis, una zoonosis parasitaria que puede transmitirse a las personas mediante el consumo de carne de cerdo o animales silvestres cruda o insuficientemente cocida que contenga larvas de Trichinella spp.

Los especialistas destacaron el rol de los productores en la prevención, especialmente mediante el mantenimiento de condiciones higiénico-sanitarias adecuadas en los establecimientos y el control de roedores.

También remarcaron la obligatoriedad de realizar la técnica de digestión artificial antes de elaborar alimentos caseros de origen porcino. En ese sentido, señalaron que métodos como el salado, ahumado o congelado no eliminan el parásito.

Para los consumidores, recomendaron comprar carne de cerdo y productos derivados, como chacinados, salazones y embutidos, únicamente en establecimientos habilitados y verificar que cuenten con etiqueta y certificación de origen.

Además, indicaron que la carne de cerdo debe cocinarse hasta que el interior pierda completamente el color y los jugos rosados.

Los estudiantes como multiplicadores

Desde el Centro Regional Entre Ríos del SENASA destacaron la importancia de trabajar con las escuelas agrotécnicas, debido al papel que cumplen los estudiantes como multiplicadores de buenas prácticas agrícolas y ganaderas en sus comunidades.

La jornada constituyó además una experiencia inédita para la región, al reunir por primera vez en una acción de extensión educativa a las coordinaciones técnicas de Protección Vegetal y Sanidad Animal.

Con este tipo de actividades, el organismo busca fortalecer el vínculo con la comunidad y generar un impacto territorial sostenido mediante una estrategia que integre sanidad animal, protección vegetal y salud pública.