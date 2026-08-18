Entre Ríos y Unicef Argentina reunieron a municipios para fortalecer espacios de escucha, prevención y acompañamiento de adolescentes en la región.

Entre Ríos fortalece con Unicef las estrategias de salud mental para adolescentes entrerrianos.

El Ministerio de Salud de Entre Ríos, en articulación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) Argentina, realizó una reunión de trabajo regional con representantes de los municipios de Valle María, Diamante, Crespo y Libertador San Martín.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer los espacios de escucha, acompañamiento y cuidado de la salud mental de adolescentes, además de promover estrategias preventivas y de promoción del bienestar psicosocial en las comunidades.

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La jornada se desarrolló en Libertador San Martín y fue encabezada por el director General de Salud Mental, Esteban Dávila, y Javier Quesada, especialista en Desarrollo Infantil Temprano y Salud de Unicef Argentina.

Prevención y promoción del bienestar

Durante la reunión, equipos técnicos y autoridades intercambiaron experiencias y analizaron las herramientas disponibles en cada localidad para abordar las necesidades vinculadas con la salud mental adolescente.

Dávila destacó el acompañamiento de Unicef y consideró que representa "un apoyo clave que fortalece y reconoce el trabajo que ya vienen desarrollando los equipos de cada comunidad".

Por su parte, Quesada remarcó la importancia de compartir buenas prácticas y fortalecer las herramientas de acompañamiento para construir respuestas más cercanas y efectivas, desde abordajes integrales.

Centros de escucha y formación

El encuentro también permitió identificar desafíos y oportunidades para profundizar el trabajo articulado en el territorio. En ese marco, la provincia, los municipios y Unicef avanzan en estrategias para la creación y fortalecimiento de centros de escucha para adolescentes.

Asimismo, se prevén instancias de formación sobre primera escucha y primeros auxilios psicológicos destinadas a líderes locales, con el propósito de ampliar las capacidades de las comunidades para acompañar a adolescentes ante situaciones que requieran atención y contención.

Redes de cuidado territorial

Desde el Ministerio de Salud señalaron que la articulación entre los distintos niveles de gestión y el acompañamiento de organismos especializados permite optimizar recursos y consolidar redes de cuidado y contención.

Los municipios participantes reafirmaron así su compromiso con un enfoque preventivo de la salud mental y el bienestar psicosocial, orientado a generar respuestas integrales, oportunas y cercanas a las necesidades de adolescentes entrerrianos.