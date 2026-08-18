Uno Entre Rios | Ovación | Banfield

Banfield necesitó de los penales para vencer a Midland y sellar la clasificación en la Copa Argentina

Banfield lo ganaba 2-0, pero el segundo tiempo trajo consigo la reacción del Funebrero que consiguió el empate. Pero en los penales ganó el Taladro.

18 de agosto 2026 · 23:36hs
Banfield pasó de fase.

Copa Argentina

Banfield pasó de fase.

Banfield necesitó de los penales para vencer a Midland y sellar la clasificación a los cuartos de final. El Taladro lo ganaba 2-0 al cabo de la primera etapa, pero el segundo tiempo trajo consigo la reacción del Funebrero que consiguió el empate y forzó los penales que, pese al mal registro, le dio el triunfo a los de Troglio.

Racing perdió con Banfield en Avellaneda.

Se profundizó la crisis de Racing: Banfield resistió hasta el final y ganó en el Cilindro

Belgrano ganó de visitante.

Belgrano hizo valer su chapa de campeón y le ganó a Banfield de visitante

Banfield Copa Argentina Midland Clasificación
Noticias relacionadas
San Pablo se metió a la siguiente instancia.

San Pablo, el próximo rival de Boca en la Sudamericana

Estudiantes festejó en chile y Cariilo marcó dos goles.

Estudiantes le ganó a Universidad Católica en Chile y se clasificó a los cuartos de la Libertadores

Los chicos de Echagüe y su merecido reconocimiento.

Echagüe se consagró campeón de la Copa de Plata en el Torneo Tiburón de vóleibol

Independiente Rivadavia se despidió de la Copa Libertadores.

Independiente Rivadavia fue eliminado por Fluminense

Ver comentarios

Lo último

San Pablo, el próximo rival de Boca en la Sudamericana

San Pablo, el próximo rival de Boca en la Sudamericana

Banfield necesitó de los penales para vencer a Midland y sellar la clasificación en la Copa Argentina

Banfield necesitó de los penales para vencer a Midland y sellar la clasificación en la Copa Argentina

Estudiantes le ganó a Universidad Católica en Chile y se clasificó a los cuartos de la Libertadores

Estudiantes le ganó a Universidad Católica en Chile y se clasificó a los cuartos de la Libertadores

Ultimo Momento
San Pablo, el próximo rival de Boca en la Sudamericana

San Pablo, el próximo rival de Boca en la Sudamericana

Banfield necesitó de los penales para vencer a Midland y sellar la clasificación en la Copa Argentina

Banfield necesitó de los penales para vencer a Midland y sellar la clasificación en la Copa Argentina

Estudiantes le ganó a Universidad Católica en Chile y se clasificó a los cuartos de la Libertadores

Estudiantes le ganó a Universidad Católica en Chile y se clasificó a los cuartos de la Libertadores

Nogoyá: piden investigar al jefe departamental de la Dirección de Vialidad

Nogoyá: piden investigar al jefe departamental de la Dirección de Vialidad

Entre Ríos sostiene los niveles de empleo y registra mejoras en ciertos sectores de la industria

Entre Ríos sostiene los niveles de empleo y registra mejoras en ciertos sectores de la industria

Policiales
Autovía 18: denunció que le habían robado el camión, pero era un invento para cobrar el seguro

Autovía 18: denunció que le habían robado el camión, pero era un invento para cobrar el seguro

Agresión a jugadores de Patronato: aplican restricciones a Barrientos pero no fue imputado

Agresión a jugadores de Patronato: aplican restricciones a Barrientos pero no fue imputado

Victoria: detuvieron a una mujer que intentaba ingresar marihuana a la Unidad Penal Nº 5

Victoria: detuvieron a una mujer que intentaba ingresar marihuana a la Unidad Penal Nº 5

Agresión a jugadores de Patronato: allanaron a Alan Barrientos y le secuestraron tres celulares

Agresión a jugadores de Patronato: allanaron a Alan Barrientos y le secuestraron tres celulares

Envían a la cárcel a condenado acusado de seguir vendiendo cocaína mientras estaba con domiciliaria

Envían a la cárcel a condenado acusado de seguir vendiendo cocaína mientras estaba con domiciliaria

Ovación
Boca Juniors goleó a Recoleta en Paraguay y avanzó a los cuartos

Boca Juniors goleó a Recoleta en Paraguay y avanzó a los cuartos

San Pablo, el próximo rival de Boca en la Sudamericana

San Pablo, el próximo rival de Boca en la Sudamericana

Estudiantes le ganó a Universidad Católica en Chile y se clasificó a los cuartos de la Libertadores

Estudiantes le ganó a Universidad Católica en Chile y se clasificó a los cuartos de la Libertadores

Banfield necesitó de los penales para vencer a Midland y sellar la clasificación en la Copa Argentina

Banfield necesitó de los penales para vencer a Midland y sellar la clasificación en la Copa Argentina

Independiente Rivadavia fue eliminado por Fluminense

Independiente Rivadavia fue eliminado por Fluminense

La provincia
Nogoyá: piden investigar al jefe departamental de la Dirección de Vialidad

Nogoyá: piden investigar al jefe departamental de la Dirección de Vialidad

Entre Ríos sostiene los niveles de empleo y registra mejoras en ciertos sectores de la industria

Entre Ríos sostiene los niveles de empleo y registra mejoras en ciertos sectores de la industria

Senasa capacitó estudiantes agrotécnicos de Entre Ríos sobre HLB, triquinosis y sanidad rural

Senasa capacitó estudiantes agrotécnicos de Entre Ríos sobre HLB, triquinosis y sanidad rural

Nuevo régimen municipal simplifica las habilitaciones comerciales y agiliza el inicio de actividades

Nuevo régimen municipal simplifica las habilitaciones comerciales y agiliza el inicio de actividades

Entre Ríos fortalece con Unicef las estrategias de salud mental para adolescentes entrerrianos

Entre Ríos fortalece con Unicef las estrategias de salud mental para adolescentes entrerrianos

Dejanos tu comentario