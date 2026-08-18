Banfield necesitó de los penales para vencer a Midland y sellar la clasificación en la Copa Argentina

Banfield lo ganaba 2-0, pero el segundo tiempo trajo consigo la reacción del Funebrero que consiguió el empate. Pero en los penales ganó el Taladro.

Banfield necesitó de los penales para vencer a Midland y sellar la clasificación a los cuartos de final. El Taladro lo ganaba 2-0 al cabo de la primera etapa, pero el segundo tiempo trajo consigo la reacción del Funebrero que consiguió el empate y forzó los penales que, pese al mal registro, le dio el triunfo a los de Troglio.