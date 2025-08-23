Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

Concordia: en dos allanamientos se detuvieron a cuatro personas

La Policía de Entre Ríos realizó allanamientos en Concordia y permitieron la detención de cuatro personas. Además secuestraron estupefacientes, dinero y armas.

23 de agosto 2025 · 18:40hs
La Policía de Entre Ríos realizó en las últimas horas dos allanamientos en Concordia que permitieron la detención de cuatro personas, además del secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo, armas, entre otros elementos de interés para la causa.

Uno de los allanamientos se realizó el viernes por parte del personal de la Comisaría Sexta como consecuencia de una denuncia formulada por una mujer por el robo de un teléfono celular.

LEER MÁS: Paraná: tras los allanamientos en barrio Mosconi II encontraron bochitas de cocaína

Uno de los allanamientos en Concordia

Los procedimientos fueron realizados en dos domicilios ubicados en calles Entre Ríos y Pública 1 y otro en calles Gobernador Cresto y Publica 4, dónde procedieron al secuestro de 9 gramos de cocaína, recortes varios, dos teléfonos celulares, y la suma de 412.000 pesos argentinos.

En este caso se dio intervención a la División de Drogas Peligrosas. Y se informó que quedaron aprehendidos por disposición de la fiscal Julia Rivoira, dos hombres mayores de edad, por tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.

El otro procedimiento

Por otro lado, personal de la Comisaría Séptima dio cumplimiento a dos órdenes de allanamientos y registros domiciliarios a raíz de una investigación por una publicación en la red social WhatsApp, vinculada a una posible venta de armas, logrando identificar a la persona que realizaba dicha venta.

Los procedimientos fueron realizados en una vivienda ubicada en inmediaciones de la Ruta 4 y la Autovía Gervasio Artigas (ruta nacional 14), que permitió el secuestro de tres teléfonos celulares, un arma de fuego calibre .14 mm, un arma de fuego reformado para .22 mm, dos cartuchos calibre .22 mm, una escopeta calibre 12/70, y un silenciador.

La persona en cuestión quedó aprehendida por disposición de la fiscal Julia Rivoira. Se trata de un hombre de 22 años de edad, por supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

En otra vivienda ubicada en el Barrio Camba Paso, se procedió al secuestro de un revólver calibre .32, seis cartuchos calibre .32, un cargador calibre .22 y tres teléfonos celulares. Esta persona también quedó aprehendida por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

Además, durante el operativo y previo a comunicación con la fiscal Julia Rivoira, se dio intervención al veterinario Policial en turno, para constatar el estado de alrededor de nueve canes que a simple vista estaban en mal estado, como así también el hallazgo de restos óseos de canes.

Concordia allanamientos personas
